舒國治《我與吃飯》奪「寫臺北」大獎 蔣萬安：用文字寫城市記憶

有鹿文化出版由舒國治撰寫的《我與吃飯》奪得首屆「寫臺北」年度書獎。(記者田裕華攝)

〔記者何玉華／台北報導〕出版界年度盛會2026台北國際書展於2月3日至8日在台北世界貿易中心展覽一館登場，台北市文化局今(4)在主題廣場舉辦—「寫臺北」年度書奬頒奬典禮暨《藏身臺北：找一處懂你的城市角落》新書發表會，蔣萬安市長出席頒獎表示，城市的靈魂是生活在其中每一位市民朋友書寫出來的，希望創作者持續書寫，寫下對台北的看法、對台北的觀察，留下對城市共同的記憶點。

舒國治《我與吃飯》奪「寫臺北」年度書獎，笑說從來沒賺過這麼多獎金。 (記者田裕華攝)

首屆「寫臺北」年度書獎在1月26日公布由舒國治《我與吃飯》(有鹿文化)奪得，蔣萬安今天頒發獎金50萬元給作者、10萬元給出版社。舒國治表示，他只是一個台北小孩，就把他知道的台北寫下來，「從來沒賺過這麼多的獎金」。說自己花很少錢也能過日子，以前吃陽春麵也活得很好，租房子也住得很好，台北很美妙，希望大家好好享受在台北。

蔣萬安致詞時說，城市的靈魂是生活在其中每一位市民朋友書寫出來的，他提到萬華廣州街轉角的「九日咖啡」，最早是一個打鎖店，老鎖匠很喜歡喝咖啡，自己烘豆煮咖啡、分享左鄰右舍，營造出一個邊打鑰匙，邊喝咖啡的特色場域，融合了在地的人情味跟專業的職人精神，是「很有台北味道的一個景象」，希望能透過文字的書寫，把這種暖心的滋味，讓城市從地圖上的平面變得立體化。

他說，首屆「寫臺北」入圍的作品中，有人用味覺來感受台北，也有人透過厚重的歷史資料來觀察淡水河......希望這個獎項能如同台北國際書展一樣持續辦下去。文化局長蔡詩萍也透露，將會爭取再把獎金的金額提高，獲得台下熱烈的掌聲回應。

