舒國治《我與吃飯》寫透臺北 致詞曝心聲：願八九十歲還能租到底

（記者石耀宇／臺北報導）2026台北國際書展今（4）日舉辦首屆「寫臺北」年度書獎頒獎典禮，知名散文家舒國治以新作《我與吃飯》（有鹿文化）奪得首獎，獲得新臺幣50萬元獎金。這位被譽為「臺北城晃遊者」的作家，在致詞時展現了獨特的舒式幽默與生活哲學，一席「就怕臺北太進步」的感言，道盡了對這座城市新舊交替的深情與感嘆。

圖／首屆「寫臺北」年度書獎由舒國治以新作《我與吃飯》（有鹿文化）奪得首獎。（記者 石耀宇 攝）

本次獲獎的《我與吃飯》，不只是一本談論美食的書，更是一趟結合心靈與城市的深度之旅，評審團指出，舒國治筆下的飲食勾連出生活與處世的智慧，展現了當代臺北人的精神風貌。書中提倡一種「坐一下」的哲學：酒要醒、麵要醒，連想寫的文章、有感覺的靈感，也需要「坐一下」讓它沉澱，透過〈消失的台北餐館〉、〈台北幾碗好乾麵〉等篇章，舒國治以飲食為座標，紀錄了臺北餐飲界的流變，也勾勒出這座城市隱而不顯的溫柔線條。

廣告 廣告

面對這份獎項，舒國治在台上顯得真誠而幽默，他自嘲說道：「好厲害，我從來沒想到……從來沒賺過這麼多獎金。」他坦言，向來花很少的錢就能過日子，「為什麼？因為在台北，以前是吃陽春麵，也活得很好啊！」這番話不僅是對物質生活的淡然，更是對過往那個簡單、純粹年代的致敬。

談及筆下的臺北，舒國治回憶起70、80年代，他指出這個地方，曾是華語流行歌曲與廣告文案的重鎮，「臺北是廣告文案最成熟的地方，我們用的現代用語，很多都是台灣幾十年前大家就在用的字眼。」

然而，身為長期在臺北租屋生活的觀察者，他也吐露了對城市過度發展的隱憂。「我現在在台北，覺得租房子也住得很好，但就怕太進步。」他感嘆，以前的租屋關係含有人情味，現在則擔心「房東不太出現了，都變成了做買賣的人。」

儘管城市的人情互動隨著時代改變，舒國治仍對這座城市抱持深情。他在致詞最後強調：「但是台北還是很美妙，應該到我八、九十歲，勉強還可以租到底。」他以一貫的豁達語氣，勉勵所有在場讀者，無論是常駐在此或只是經過，「都要好好享受這裡。」

更多引新聞報導

湖人最強後援！里夫斯傷癒大勝籃網 三巨頭合轟64分

苗栗市場砍警！嫌犯胸口中彈不治 員警頭部遭砍顱骨裂

