舒壓調情緒，身心都健康
本文摘自<常春月刊>513期
現代人生活步調快，壓力與情緒困擾容易累積，長期下來可能影響身心健康與免疫力。透過壓力管理與情緒調適，例如運動、正念冥想、良好作息及興趣培養，不僅能穩定情緒，減少焦慮與憂鬱，也能改善睡眠品質與身體機能，達到身心同步升級，讓生活更輕鬆、健康與充滿活力。
別被壓力牽著走，重拾人生主導權
國防醫學大學兼任臨床教授、精神健康基金會精神健康指數組召集人、台灣華人身心倍思特協會理事長楊聰財指出，在資訊爆炸、競爭激烈的現代社會中，每個人的生活步調，被時間、工作、家庭、社交等無形的壓力，一路往前推著走，彷彿像一台永遠不會停下來的列車；然而，為了跟上步調，努力追求效率、成就和進步，卻也默默地累積了龐大，且難以消化的壓力與情緒困擾。
久而久之，這種「內在的負擔」，不僅讓人感到疲憊、焦慮，更可能像隱形的腐蝕劑，一點一滴侵蝕身心健康與免疫防線；現代人生活步調快，壓力與情緒困擾容易累積，如果沒有適時紓壓、整理情緒，長期下來確實容易影響身心健康與免疫力。
「身心健康絕非奢侈品，而是每個人現代生活中最珍貴的資產。」楊聰財建議，學會有效的壓力管理和情緒調適方法，是讓生活重拾主導權的關鍵技巧，透過有意識的行為和習慣調整，例如：規律運動、正念練習、維持良好作息與投入興趣培養，不僅能穩定情緒的波動、有效減少焦慮與憂鬱的陰影，更能實質改善睡眠品質和提升身體機能，達到身心同步升級的目標。
壓力大，影響身心健康
「壓力並非全然是負面的。」楊聰財認為，適度的壓力其實是「良性壓力」，能激發潛能、提升做事效率，就像面對截止日期時，反而更能專注把事情完成；然而，當壓力源長期持續不斷、超過能負荷的界線時，就會轉變成「慢性壓力」。
楊聰財形容，慢性壓力就像一台長時間被迫超載運作的機器，運轉久了自然會損耗、甚至故障，最終造成身心健康深遠且廣泛的負面影響，包括：情緒不穩、睡眠變差、免疫力下降，甚至影響日常生活與工作表現；如果不及早處理
，健康遲早會亮起紅燈。
5大生理健康亮紅燈
壓力大如何影響身心健康？楊聰財說明，面臨壓力時，身體會啟動原始的「戰鬥或逃跑」反應，這是為了應對立即危險的生存機制，雖然現代生活中的壓力，多半是抽象而非實際的生命威脅；但是身體的應對機制卻會依然啟動，長期下來便造成生理系統的紊亂。
1.內分泌失調
長期處在壓力之下，會讓大腦的「下視丘－垂體－腎上腺軸」（HPA Axis）持續被啟動，讓身體不斷分泌大量皮質醇，也就是大家熟知的「壓力荷爾蒙」，以及腎上腺素。當皮質醇和腎上腺素長期維持在高檔，等於讓身體一直處在備戰狀態，造成的衝擊不只是全身性的，而且對身心的影響廣泛又深入。
2.皮質醇過高
長期處在高濃度皮質醇狀態，首先會抑制免疫系統功能，讓人更容易感冒、感染，甚至自體免疫疾病的機率，也跟著提高。此外，皮質醇會促進腹部脂肪堆積，形成常見的「中央型肥胖」，也會影響血糖調節、提升胰島素阻抗，進一步增加第二型糖尿病與心血管疾病的風險。長期下來，高皮質醇狀態，還可能影響骨質密度和甲狀腺功能，對整體代謝造成全面性的負擔。
3.腎上腺素過高
當腎上腺素分泌過量時，會導致心跳變快、心跳力量增強、血壓升高、肌肉緊繃、呼吸急促，長期下來會使心臟和血管長期處於高壓、高耗損狀態，增加高血壓和心臟病、中風等心血管事件的風險。
4.消化系統紊亂
當身體承受壓力時，血液會優先從消化系統，轉移至主要肌肉群，讓身體做好「迎戰」的準備，這會導致腸胃蠕動減慢、消化功能下降，進而引發胃酸分泌異常，出現胃食道逆流、腹脹、消化不良、便秘或腹瀉等問題，甚至造成腸躁症惡化。
近年研究更發現，壓力會破壞腸道菌群的平衡，影響連接大腦與腸道的「腦腸軸線」（Gut-Brain Axis），進一步加劇焦慮、憂鬱等情緒困擾，形成生理和心理的惡性循環。
5.睡眠障礙
長期持續的焦慮和身心警覺狀態，會使大腦像是一直開著待命模式，尤其到了睡前更難「關機」，結果就是導致入睡困難、睡眠維持困難或是容易夜間驚醒，整體睡眠品質明顯下降；更會進一步干擾身體的修復、生長荷爾蒙的分泌與壓力荷爾蒙的清除，形成壓力導致失眠，失眠加劇壓力的惡性循環，正是現代人普遍的健康困境。
3大心理健康警訊
楊聰財表示，壓力不只傷身體，對情緒與大腦認知功能的影響同樣顯著，當壓力過大時，會改變我們感知世界、處理資訊和調節情緒的方式，讓情緒波動變得更難掌控。
1.情緒不穩與極端化
長期壓力會消耗大腦裡，重要的神經傳導物質，例如：血清素、多巴胺和正腎上腺素，使情緒調節能力大幅下降，變得更容易煩躁、易怒、情緒爆發或過度敏感；另一種情況則是整個人變得低落、常想哭，甚至失去喜悅和興趣，出現所謂的「情感麻木」。
如果壓力持續沒有紓解，就可能進一步導致廣泛性焦慮症、恐慌症或憂鬱症的發作或惡化，嚴重影響生活品質，也會干擾工作、人際關係與日常功能與社會功能。
2.認知功能受損
壓力荷爾蒙會影響大腦前額葉皮層的功能，這個區域就像大腦裡的「CEO」，負責專注力、工作記憶、決策、衝動控制和邏輯推理等高階功能；當壓力變大時，一般人常感到腦袋一片空白，也就是所謂的「腦霧」，容易注意力渙散、健忘、無法做出複雜決策，嚴重影響工作與學習效率，其實就是因為大腦資源被用於應對壓力，導致可用於思考的能量變少，自然就會影響工作和學習效率。
3.不健康的錯誤紓壓法
在巨大的壓力下，人往往會採取不健康的應對機制來「麻痺」痛苦，或是尋求暫時逃避，例如：有人靠咖啡因提神，有人抽菸、喝酒，甚至走向藥物濫用，也有人用暴飲暴食，來尋求短暫安慰，尤其是高糖高油的「安慰食物」。
還有人會沉迷於網路、遊戲、購物等成癮行為，例如：滑手機滑到停不下來、熬夜瘋狂追劇，讓自己逃離現實壓力；然而，這些方式短期內或許能帶來短暫逃避和慰藉，但是長期反而會對健康造成更大傷害，使壓力與情緒問題更加惡化。
10招紓壓調情緒黃金方法
面對每天排山倒海的壓力，楊聰財認為，現代人更需要一套實用、科學，又能持續融入日常生活的調適策略，以下提供從臨床醫學與身心健康專業角度出發，為現代人量身打造的10個紓壓調情緒的黃金法則，最終目的是重新平衡自律神經系統、提升心理韌性，並且改善情緒調節能力，讓身心狀態更穩定。
1.規律的有氧運動
「運動是身體最有效的天然抗憂鬱劑。」楊聰財表示，透過規律的有氧運動，能有效消耗體內過多的壓力荷爾蒙（如皮質醇），同時促進腦內啡、血清素和多巴胺等「快樂荷爾蒙」的分泌，具有天然的抗憂鬱和抗焦慮效果。此外，運動也是一種很好的「主動分心」方式，能將注意力從壓力源的反覆思考中轉移出來，能讓情緒更穩定、思緒也更清晰。
楊聰財建議，每週至少進行150分鐘的中等強度有氧運動，例如：快走、慢跑、游泳、騎自行車，最好每次持續30分鐘以上，運動程度到「微微出汗、心跳加快」的效果最佳；如果真的忙到抽不出時間運動，即使是短暫的伸展或散步，也能在壓力高峰時，迅速調整身心狀態，有效舒緩緊繃和焦慮。
2.正念呼吸與冥想
楊聰財指出，正念練習是透過刻意將注意力集中在當下，如呼吸、身體感受、周遭聲音，而且以不批判的態度去覺察，透過鍛鍊大腦的定力，能有效刺激副交感神經系統，啟動身體的「放鬆反應」，從根本上降低心率和血壓，並減少對未來的擔憂，以及避免不斷糾結過去的懊悔情緒、負面想法，讓大腦從混亂回到穩定。
建議每天固定進行5至10分鐘的正念練習，可利用App或引導音頻輔助，特別是在感到焦慮時，可立即練習「4-7-8呼吸法」（吸氣4秒、屏息7秒、吐氣8秒），這種呼吸節奏能快速降低心跳、穩定神經系統，是非常推薦的情緒急救技巧。
3.實踐「睡眠衛生」
楊聰財強調，充足且高品質的睡眠，是身體修復、情緒穩定、荷爾蒙平衡、細胞再生和記憶鞏固的黃金時間，可說是「修復身心的基石」；如果睡眠不足或睡不好，則會使情緒更容易波動、抗壓性下降、皮質醇升高，形成愈睡愈累、愈累愈壓力的惡性循環。
務必建立固定規律的作息時間，每天固定時間上床、起床，即使是週末也應盡量維持；睡前30～60分鐘，避免接觸藍光，例如：使用手機、平板、電腦等3C產品，打造黑暗、安靜、涼爽的睡眠環境，才能讓大腦能順利進入休息模式。
楊聰財提醒，如果長期出現失眠問題，請勿自行依賴成藥或酒精助眠，建議應盡快尋求睡眠專科或身心科醫師評估。
4.攝取「情緒營養素」
「飲食會直接影響大腦的神經傳導物質合成、能量供應，以及腸道菌相的平衡。」楊聰財舉例，缺乏維生素B群、鎂、Omega-3脂肪酸、色胺酸等關鍵營養素，都可能使情緒更易波動，也會提高憂鬱和焦慮的風險。
楊聰財建議，多攝取可提供穩定血糖與維生素B群的全穀類；富含Omega-3、有助於維持大腦細胞膜健康的深海魚類；富含鎂、幫助肌肉放鬆和改善神經穩定性的深綠色蔬菜和堅果，由內而外的滋養身心健康。
最重要的是，同時要減少高糖、高咖啡因與高度加工食品，以免造成血糖劇烈波動，進而影響情緒的穩定，反而更容易焦慮、憂鬱。
5.建立「數位排毒」時段
楊聰財指出，現代人不斷接收來自社群媒體、新聞、訊息的資訊轟炸，會使大腦長期處於過度刺激狀態，增加焦慮和心理負擔，尤其社群媒體中的比較心態，更是潛在的慢性壓力源，無形中推高焦慮與自我評價壓力。
楊聰財建議，學習劃清界線的智慧，設定每天「關機」或「非必要不看」手機的時間時段，尤其是在用餐、專注工作或睡前1小時，也可以嘗試每週有一天或半天完全脫離網路，進行「數位排毒」，改從事能讓心靈沉澱的活動，例如：散步、閱讀、運動或與家人聊天。
6.培養多樣化且沉浸式的興趣
心理學概念中，當專注於一項喜歡，且有適度挑戰性的活動時，例如：繪畫、樂器演奏、編織、園藝、烹飪、模型組裝，都能讓大腦進入「心流」的狀態，也就是指完全沉浸其中、時間感會消失，能有效阻斷對日常壓力的反覆擔憂與思考，是非常有效的情緒調節方式。
楊聰財建議，至少培養一項興趣，最好是「動手做」或「創造性」的興趣，而非僅是靠「被動接收」，如看電視、滑手機；真正的興趣應該是，能提供掌控感、成就感和樂趣，讓大腦有機會從工作壓力中，獲得真正的休息與重啟。
7.寫下「壓力日記」與「感恩清單」
楊聰財表示，將腦中盤旋的擔憂和思緒具體寫下，能讓原本抽象、混亂的壓力具體化，從而能更理性地分析問題，也能避免大腦一直重播負面想法；而每天記錄值得感恩的小事，則是一種「認知重整」，能將注意力從負面情緒，轉移到生活中的正向資源，有助提升幸福感和穩定情緒。
楊聰財建議，每天睡前只要花5分鐘，進行兩步驟書寫，首先，寫下3件今天讓你心煩或壓力大的事，並思考能採取的一小步行動；其次，寫下3件今天值得感謝或發生的小好事。透過梳理內在空間的書寫儀式，不只能把大腦的雜訊放下，也能讓情緒在睡前慢慢沉澱下來。
8.學習「界線設立」與「說不的藝術」
楊聰財觀察發現，許多人的壓力來源，其實是來自過度承諾或無法拒絕別人，反而導致個人時間、精力與資源被耗盡，劃出清楚且明確的界線，正是保護自身能量與時間的關鍵防線，能保留足夠的資源照顧自己，而不是被別人的需求壓得喘不過氣。
楊聰財建議，練習用溫和但堅定的方式，表達自己的極限，例如：「我很想幫忙，但我這週的行程已經滿了，或許下次再看看好嗎？」，或是「我現在需要專注處理手邊的任務，可以稍後再討論嗎？」，保護自己的時間與精力，其實是健康的表現，而非自私。
9.強化人際支持系統
楊聰財指出，社會支持是抵抗壓力的最強大緩衝器之一，與信任的人分享心事，不只能獲得情感上的安慰與被理解的感覺，同時也能從不同觀點獲得解決問題的建議；相反地，長期的孤立感卻會放大壓力、憂鬱，是惡化身心的幫凶。
建議定期與家人和朋友進行「有深度」的交流，而非僅是表面的問候，也可以參加能與共同興趣的人交流的社群或團體，主動尋求並建立高品質的人際關係，可避免自我孤立。
10.尋求精神科、心理諮商專業協助
楊聰財提醒，如果嘗試了多種自我調適方法，持續數週甚至數個月，壓力依然沒有改善，甚至嚴重影響日常生活、工作和人際關係，或出現持續的憂鬱、焦慮、恐慌發作、飲食混亂或睡眠嚴重異常等症狀時，這代表可能是大腦神經傳導物質，或情緒處理機制已經受到影響，出現了需要專業協助的警訊。
一旦發生上述身心異常狀況，建議主動尋求精神科醫師，可提供正確診斷與藥物治療，或是心理師能提供心理諮商、情緒調節與行為技巧，如認知行為療法。
楊聰財呼籲，尋求精神科、心理諮商的專業協助，能提供客觀的評估與個人化的治療方案，是「面對困難、積極求助」的健康行為，而非軟弱或失敗的表現，代表願意正視自己的狀態，主動為身心健康採取行動，是值得肯定的勇氣和成熟表現。
（記者郭岳潭、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
延伸閱讀：
·不是香蕉也不是黑巧克力！ 營養師認證「最強抗壓食物」一天一顆，皮質醇下降、免疫力升
·橘子表面白白的是發霉？還能吃嗎？專家解答 1圖看保存訣竅：保鮮膜包放更久
其他人也在看
陳幸妤「私下真面目」牙醫學弟說了！超反差特質曝光
政治中心／綜合報導前總統陳水扁2008年卸任總統，儘管已過去17年，但時至今日「前第一家庭」各個成員的動向，仍是全台民眾關注的焦點之一。「網紅牙醫」史書華日前就在社群上傳一段10多年前的舊片段，透露「前第一千金」陳幸妤是自己的學姐，並點出對方私下「兩大特質」跟鏡頭前超反差。民視 ・ 1 天前 ・ 483
炎亞綸穩交男友6年想婚了
炎亞綸26日與媒體見面分享歷時三年打造的專輯《Ikigai》，並宣布成立「大浪娛樂」，他擁4家公司，旗下有40個員工，他大方分享年終約要發出超過200萬。男友也是其中一位員工，目前擔任執行經紀，兩人交往5、6年，他鬆口表示有考慮結婚。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 11
為何不交往阿Ken？安心亞公開露臉鬆口全招了 「關鍵主因」曝光
萬年緋聞情侶安心亞跟阿Ken日前被拱交往，對此安心亞曾表示兩人就是很好的工作搭檔，不會認真思考進一步談戀愛的可能性。近來她上王偉忠廣播節目，王偉忠現場也直言兩人如果在一起蠻好的，安心亞聽聞也透露為何不跟阿Ken在一起的主因。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 32
台日對抗賽》一朗猛讚的日本怪物重砲 被台灣投手震撼：1特點很少見⋯
中信盃台日高中棒球對抗賽，九州聯隊開路先鋒牟禮翔首打席就敲出來台灣首安，帶動3分大局，助隊以4：0擊敗北海道聯隊，身高182公分、92公斤的牟禮翔，來台灣前才被鈴木一朗盛讚打擊練習的擊球很厲害，讓這位「怪物重砲手」受到高度關注。牟禮翔昨晚遠征台灣首戰扛下開路先鋒，被平鎮高中完全封鎖，4打數無安打，吞自由時報 ・ 16 小時前 ・ 12
還沒冷完！專家示警「下波冷空氣恐衝寒流」關鍵時間曝光
生活中心／巫旻璇報導今（26）日受到大陸冷氣團影響，全台平地氣溫明顯下探，清晨最低溫出現在離島馬祖，僅7.4度；台灣本島方面，則以新北市石碇測得的10.1度最為寒冷。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，週末期間冷氣團影響將逐漸減弱，各地氣溫可望小幅回升，但跨入新年後，東北季風仍相當活躍，預估明年1月2日將再有一波大陸冷氣團南下，後續至1月5日至7日，冷空氣強度甚至有機會達到寒流等級。民視 ・ 17 小時前 ・ 7
人不會無緣無故罹癌！醫生發現：得癌症的人，幾乎都離不開「這6點」
人不會無緣無故罹癌，這是越來越多醫師在臨床與研究中得到的共同結論。許多人一聽到「癌症」二字，直覺反應是恐懼與錯愕，總覺得疾病像是突然降臨，但醫師指出，癌症幾乎從來不是一夕之間發生，而是多種風險長期累積後的結果。換句話說，身體並不是突然出問題，而是在日復一日的生活選擇、環境暴露與體質背景中，被一步步推向高風險狀態。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 137
一家三代鉛中毒！兇手竟是「阿嬤拜拜」 醫嘆：很狡猾
燒香拜拜是台灣的祭祀文化，但若長期選用劣質香，可能導致重金屬中毒。腎臟科醫師林軒任分享，一名阿嬤使用劣質香長達30年，因出現全身痠痛、貧血、雙腳水腫而就醫，檢查發現血鉛濃度異常偏高，也就是「鉛中毒」，連丈夫、兒子、小孫子也受到波及。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 23
為何王ADEN這麼慘？家長還原校唱當天「大跳真相」：難怪會被抵制
歌手王ADEN日前受邀前往桃園某高中舉辦校園演唱會，表演過程中因一名女學生突然上台熱舞，打斷演出流程，他當場蹲下並露出不悅表情，相關畫面事後被剪輯上傳至社群平台，引發網路熱議。事件持續延燒後，王ADEN接連被取消台北、宜蘭跨年演出，演藝事業受到不小衝擊，網路輿論也呈現兩極化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 75
「普發1萬」也成藍白掏空國庫鐵證？黃揚明揭領取率：現金面前人人誠實
近日在野陣營推出「未來帳戶」政策，遭指控掏空國庫2兆元，根據《自由時報》報導，未來帳戶政策、停砍公教年金、軍人待遇條例以及普發現金1萬元等政策加總，本屆藍白立委提案掏空國庫已逾2兆元。對此，媒體人黃揚明在網路節目《新聞大白話》中指出，普發1萬領取率已破9成，當初支持大罷免，聲稱寧可將普發1萬撥補台電的人領得比誰都快，「在現金面前人人都會變得很誠實。」行政院長......風傳媒 ・ 12 小時前 ・ 203
台南前消防局長李明峯聯手她「收賄300萬」涉貪遭押 女密友正面照曝光
台南市消防局24日遭檢廉兵分8路搜索，一共傳喚10人到案說明，除了前消防局長李明峯外，還包括秘書、搶救科長、車保場長等人，檢察官訊問至凌晨，認被告李明峯、楊姓女密友涉收受曾姓業者賄賂300餘萬元，向法院提出聲押獲准。據了解，李明峯與楊姓女密友關係匪淺，承攬消防月曆，還曾在2022年以數位行銷公司負責人身份，出席記者會。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 61
連日失言深夜滑跪！朱孝天形象毀滅 媒體人嘆：早知如此，何必當初？
言承旭、周渝民、吳建豪及五月天阿信舉辦《F✦FOREVER 恆星之城》演唱會，掀起一波回憶殺，卻意外延燒出場外風波。朱孝天近日接連在社群平台出言不遜，不只含沙射影F3在台上「悶聲發大財」，還指控中國售票平台與黃牛勾結，更提及「國台辦」，引發輿論關注。他昨（25日）晚間10點迅速發聲明滑跪，承認自身言論「與實際情況並不相符」。對此資深媒體人狄志為也發文評論，直言這場情緒化操作恐讓朱孝天得不償失。鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前 ・ 67
首位歸化中國NBA球星傳放棄國籍 李凱爾發聲解釋了
首位歸化「中國籍」的NBA(National Basketball Association，美國職業籃球聯賽)籃球明星李凱爾（Kyle Anderson），最近被發現官網國籍被登錄為「美國」，引發中國球迷熱議，今天李凱爾透過經紀公司對外澄清，NBA登錄是「出生地」，至於歸化國籍沒有改變。太報 ・ 1 天前 ・ 10
民進黨台南人選出爐？謝寒冰分析「驚人民調差距」：賴清德目標只有這事
藍綠白積極備戰2026大選，作為總統賴清德本命區的台南，將由立委陳亭妃、林俊憲的哪一方出戰，更是受到高度關注；媒體人謝寒冰分析《鏡報》綠營內參民調指出，隨著林俊憲支持度明顯上揚，出線機率已經大幅提升。謝寒冰更直言，其實對賴清德而言，只要民進黨能勝過國民黨即可。《鏡報》昨（25）日公布綠營台南市長內參民調，發現陳亭妃在對上國民黨立委謝龍介時，以54.1%大幅領......風傳媒 ・ 19 小時前 ・ 109
這一天真的來了！鴻海造車賣車一條龍 Foxtron Bria 89.9萬起登場！
上週鴻華先進（Foxtron）以7.876 億元收購納智捷（Luxgen）100% 股權，內容還包含Luxgen母公司資產、旗下五間銷售公司、銷售據點、公司人員等。這場交易讓台灣汽車產業進入重要轉折，箇中有何重點？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 26
2026國運籤出爐！命理師警告「1事」：不要貪心
2026年國運籤出爐！命理專家小孟老師在YouTube頻道中發布一則影片，分享在松山奉天宮抽到的2026年國運籤是第二十五籤戊子籤，內容為「總是前途莫心勞，求神問聖枉是多；但看雞犬日過後，不須作福事如何」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 16
陳妍希聖誕曬美照「和喜歡的人一起過」 9歲兒罕露正臉：酷似陳曉
女星陳妍希在今年2月跟中國男星陳曉結束9年婚姻，恢復單身的她，將重心投入演藝工作，人氣再度攀上顛峰，而平常樂於分享生活的陳妍希，昨（25日）曬出慶祝聖誕節的照片，其中一張9歲兒子的正臉模樣，掀起大批網友討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 23
連署彈劾賴清德破八百萬人 第二波上線！號召民眾護憲保台灣
立法院院會今（26）日針對「彈劾總統賴清德」案進行提案表決，最終以60票贊成、51票反對通過提案。與此同時，網路上的「彈劾賴清德」連署平台也在今天推出全新改版，第一波連署人數突破800萬人，改版後的平台繼續號召民眾集氣護憲保台灣，訴求賴清德必須為違憲行為負責，立即停止破壞憲政體制。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 271
量血壓別只看數字！醫揭「多看1指標」 這種組合最危險！
量血壓在保護心臟與腦部、腎臟等重要器官上是非常關鍵的一件事，無論血壓是高是低，只要合併明顯頭暈、胸悶、呼吸急促、冒冷汗，必須讓醫師判斷真正原因。值得注意的是「收縮壓」和「舒張壓」的差值，也就是「脈壓」。一般來說，兩者數字差距大約在三、四十左右，多半是可以接受的範圍；但如果收縮壓很高、舒張壓相對很低，兩個數字相差特別大，可能代表血管比較僵硬、動脈硬化較為嚴重，甚至少數合併有主動脈瓣逆流等問題。TVBS新聞網 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
航班9成滿載、平均訪日9次！日本不甩中國「狂搶台灣旅客」…達人卻示警「這件事」
日本首相高市早苗先前因在國會答詢中談及「台灣有事」可能引發的日本應對，引起北京強烈反彈，此後中日關係急速惡化，北京更罕見公開呼籲國民「避免前往日本」，並在外交、觀光、文化等領域採取一系列反制行動。對此，日本部分地方政府與旅遊業者開始將目光轉向來自台灣的遊客，期望填補可能出現的旅遊缺口。鏡報 ・ 19 小時前 ・ 51
張文金主竟不只媽媽！疑有打工「郵局金流曝光」
社會中心／楊佩怡報導27歲嫌犯張文１９日在北捷、中山商圈一帶，投擲煙霧彈、縱火並持刀攻擊路人，釀4死（含嫌犯）11傷的悲劇。隨著警方深入調查，張文在台北沒工作，警方追查金流發現張母近3年來，陸續匯款共82萬給張文生活。然而他戶頭裡卻有幾次的小額存款，目前還不知金流來源。此外，張文生前不僅砸近10萬元買電競筆電外，更訂閱血腥漫畫；因此警方懷疑，張文背後的金主恐不止張母一人。民視 ・ 1 天前 ・ 40