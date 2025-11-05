舒夢蘭守護我們的星球講座 11月8日臺中市葫蘆墩文化中心自由入座

舒夢蘭希望透過鏡頭傳遞「改變的力量」，讓更多人意識到人類與自然命運的緊密相連。（圖：葫蘆墩文化中心提供）

榮獲五座金鐘獎的節目主持人舒夢蘭，歷時15年，踏遍七大洲、橫跨冰雪荒漠、潛入太平洋深海，遠征115個外景地，完成台灣首部以極地為主題、從本土視角出發的生態紀錄片《守護我們的星球》。舒夢蘭11月8日下午2點將現身臺中市葫蘆墩文化中心，透過講座與影像分享，帶領觀眾走進壯闊的極地世界，聆聽大自然最真實的呼喚。

葫蘆墩文化中心表示，多次入圍金鐘獎的電視主播舒夢蘭，2010年首次前往南極大陸拍攝，從此開啟紀錄片製作生涯，這次她擔負導演兼製片重任，與團隊足跡遍布全球60國，以82種極地與海洋物種為主角，記錄牠們在嚴酷氣候中求生、繁衍的動人故事。從閃耀的極光、冰山的消融，到企鵝、鯨魚、北極熊的生命掙扎，每一幕都令人震撼與省思。

舒夢蘭說：「任何一個生態的失衡都將引發全球性的災難，這不只是極地的故事，而是我們的未來。」，全球暖化讓冰雪王國逐漸崩解，生態失衡正威脅整個地球。她希望透過鏡頭傳遞「改變的力量」，讓更多人意識到人類與自然命運的緊密相連。

《守護我們的星球》講座11月8日（週六）在葫蘆墩文化中心登場，現場採自由入場。透過南北極宏偉壯麗、震懾人心的自然奇景，以及極地動物前所未見、珍貴影像與真摯分享，一同思索如何從台灣出發，守護這顆蔚藍星球，讓永續不只是口號，而成為我們共同的行動。（張文祿報導）