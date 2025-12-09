舒妃勇奪100MVP經理人獎 以科技與專業布局全球頭皮市場

【警政時報 薛秀蓮／台北報導】由《經理人》月刊主辦的「100MVP經理人獎」，長年表揚深耕實業、具創新與管理績效的優秀經理人，是國內中小企業與隱形冠軍最具指標性的年度盛事之一。2025年第18屆評選中，大川實業的旗下的專業美髮品品牌舒妃（SOFEI），憑藉在頭皮養護、染護科技與品牌經營上的長期投入，董事長與執行長獲得「產品服務」團體獎，為美容美髮產業寫下難得的父女同獲榮耀的篇章。

專業美髮品牌舒妃，以頭皮養護、染護科技的專業獲得100MVP經理人「產品服務」團體獎。董事長黃桂芳（右）、執行長黃湲真（左）合影。（圖／舒妃提供）

傳承經營一甲子 父女同行的故事

成立近一甲子的大川實業，以專業美髮製造與研發起家，深耕台灣市場57年，發展出完整的產品線與服務體系。而舒妃品牌於大川體系中創立44年，由董事長黃桂芳領軍，從早年服務第一線沙龍市場開始，專注於產品品質與專業形象三十年，一步一腳印打下品牌紮實基礎。女兒執行長黃湲真在18年前跟隨父親腳步投入團隊，接棒新世代管理角色，負責品牌策略、數位行銷與跨境布局，讓原本以沙龍為核心的傳統事業，成功擴展到開架通路與跨境電商，並導入數位行銷與AI工具優化營運決策，成為父傳女承下的關鍵推手。兩代同行的歷程，父親掌握企業命脈與專業，女兒則以年輕世代的敏銳與靈活，將品牌推向更開闊的國際舞台，傳統與創新形成穩健又充滿活力的平衡。

舒妃品牌董事長黃桂芳深耕美容美髮業三十年，於100MVP經理人頒獎典禮上代表致詞，分享多年產業經驗。（圖／舒妃提供）

從薑萃髮麗霜到頭皮養護 明星商品脫穎而出

本次舒妃以「頭皮與染護並重」為核心精神，品牌明星商品「舒妃自然匯薑萃髮麗霜」與系列專業頭皮護理，獲得「產品服務獎」肯定。「舒妃自然匯薑萃髮麗霜」擁有SNQ 國家品質標章認證，主打染護合一，結合天然植萃成分與創新光感上色技術，降低傳統染髮對頭皮與髮質的負擔、兼顧上色效果與使用舒適度，成為評審關注焦點，上市以來累計銷量已突破50萬瓶，展現穩定的市場接受度與回購力道。

而搭配頭皮的護理系列，從清潔、調理到保養，完整回應消費者對頭皮健康與敏感照護的需求；透過本次獎參賽創新亮點–自有的AI「Nature Code 頭皮密碼分析系統」，整合頭皮檢測、髮質資料、染護產品與造型建議四大模組，協助專業設計師與消費者更精準理解頭皮與髮質狀態。從「看不見的頭皮問題」轉化為具體的產品建議與保養步驟，讓染護成為與健康管理結合的長期計畫，成為此次獲獎故事中不可忽視的一環。

舒妃自然匯薑萃髮麗霜與系列專業頭皮護理，獲得「產品服務獎」肯定。（圖／舒妃提供）

打造頭皮共學中心 傳遞頭皮頭髮知識

執行長黃湲真表示：「接下來舒妃將進一步打造『全球華人頭皮共學中心』，透過線上線下並行的方式，打造學習頭皮、頭髮護理知識的平台，成為結合專業教育、消費者科普的共學營。」她笑稱：「只要跟頭皮有關，就跟舒妃有關！」。舒妃從設立自有工廠的「在地頭皮專家」，走向「全球頭皮共學中心」的幕後推手，一路蛻變為至今具有研發、生產、品牌與通路的一條龍體系。此次100MVP經理人獎的肯定，讓從工廠起家的台灣在地品牌，在父女兩代共同領軍下，用更溫柔、更專業、也更科技的方式，讓每一個人「從頭開始，被好好照顧」。

