舒子晨比基尼解放「超兇上圍」！S曲線全看光 網嗨：不當諧星了

娛樂中心／程正邦報導

以啦啦隊隊長身份回歸 LuxyGirls 美式啦啦隊的女星舒子晨，平時常透過社群平台分享生活，風格既可甜美又能搞笑。今（30）日，她難得解放尺度，在個人社群上曬出三張於泳池畔擺拍的比基尼泳裝照，火辣畫面曝光，立刻在網路上引起轟動，吸引大批網友朝聖點讚。

舒子晨比基尼解放「超兇上圍」！S曲線全看光。（圖／翻攝自IG@nikita.hsu）

LuxyGirls隊長大方展現身材 泳池畔「超兇」畫面引爆社群

從舒子晨分享的照片可以看到，她身著一套由藍色、黃色與白色暈染花紋組成的比基尼，傲人的豐滿上圍一覽無遺。她將一頭浪漫的波浪捲髮自然放下，側身坐在游泳池畔的淺藍色磁磚邊緣，姿態優雅。她用手輕輕支撐身體，雙腿自然彎曲，並對著鏡頭露出甜美而自信的笑容，氛圍性感又唯美。

網友湧入舒子晨IG留言，嗨喊：不當諧星了。（圖／翻攝自IG@nikita.hsu）

更吸睛的是，在另一張照片中，舒子晨倚靠在潔白的圓柱旁，除了大方展現其修長美腿外，其性感的 S 曲線和深邃的事業線也全部入鏡，將她回歸啦啦隊後的健美身形展現得淋漓盡致，辣度爆表。

舒子晨身材相當有料，讓網友看得臉紅心跳。（圖／翻攝自IG@nikita.hsu）

粉絲嗨讚「太辣太美」 戲稱偶像終於「不當諧星」

舒子晨難得展現的極致性感風格，立刻吸引了大量網友湧入留言區。網友們紛紛驚嘆：「好辣」、「歐買尬」，並直言「太辣太美啦」、「三張都好喜歡，身材線條太完美了！」。

舒子晨從《大學生了沒》出道，外型姣好又會搞笑，活耀於綜藝節目。（圖／中天提供）

更有不少粉絲忍不住打趣，將焦點放在她平時搞笑的螢幕形象上，幽默留言：「我的偶像終於不當諧星了，開始耍漂亮」，成功掀起不小的討論，這也證明了舒子晨在性感形象與綜藝風格之間，能完美駕馭的多元魅力。

