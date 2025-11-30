舒子晨泳池大解放！比基尼炸出「超兇白麻糬」網看暈

娛樂中心／張予柔報導



女星舒子晨（Nikita）從《大學生了沒》出道，2023年驚喜以隊長身分回歸美式啦啦隊「Luxy Girls」，魔鬼身材與火辣舞姿結合常引發網友朝聖。舒子晨平時熱愛分享生活，在IG上累積逾44萬粉絲，私下日常也備受關注。今（30）日她分享了一組於泳池拍攝的照片，短時間內就掀起熱烈討論。







舒子晨在社群一連曬出多張比基尼照片，網友紛紛留言大讚。（圖／翻攝自IG@nikita.hsu）

舒子晨今（30）日在IG上曬出生活照與粉絲分享。從照片中可見，她身穿一套藍、黃、白暈染花紋的比基尼泳裝，坐在泳池邊的平台上，上半身微微前傾，呈現自信的姿態。她的一頭長髮垂落肩後，搭配她面向鏡頭露出的甜美笑容，整體氛圍彷彿雜誌寫真般柔美又帶點俏皮。







舒子晨的辣照引來粉絲熱烈留言，大讚「歐買尬這身材太不科學」。（圖／翻攝自IG@nikita.hsu）

火辣照片一曝光，立刻引來粉絲朝聖，留言狂刷：「太辣太美！」、「歐買尬這身材太不科學」、「三張都好喜歡」。甚至還有人忍不住幽默表示「我的偶像終於不當諧星了，開始耍漂亮了！」掀起一陣笑聲。



舒子晨2023年以隊長身分回歸美式啦啦隊「Luxy Girls」。（圖／翻攝自IG@nikita.hsu）











