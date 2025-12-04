舒子晨船上大解放！比基尼炸出「超兇白麻糬」網看暈

娛樂中心／張予柔報導



女星舒子晨（Nikita）從《大學生了沒》出道，2023年驚喜以隊長身分回歸美式啦啦隊「Luxy Girls」，魔鬼身材與火辣舞姿結合常引發網友朝聖。舒子晨平時熱愛分享生活，在IG上累積逾44萬粉絲，私下日常也備受關注。今（4）日她分享了一組身穿白色比基尼的辣照，短時間內就掀起熱烈討論。









舒子晨在社群一連曬出多張比基尼照片，網友紛紛留言大讚。（圖／翻攝自IG@nikita.hsu）

舒子晨今（4）日在IG上曬出生活照與粉絲分享。從照片中可見，她身穿一套白色的比基尼泳裝，站在船上，背後是湛藍的海景，上半身微微前傾，展現火辣的身材，纖細的腰部和腹部線條在光線下格外明顯。她的一頭長髮垂落肩後，搭配她面向鏡頭露出的冷酷表情，整體氛圍彷彿雜誌寫真般帥氣又帶點性感。





舒子晨的辣照引來粉絲熱烈留言，大讚「歐買尬這身材太不科學」。（圖／翻攝自IG@nikita.hsu）

舒子晨在貼文中寫道「不知道下一次穿比基尼是什麼時候」。粉絲紛紛留言「麻豆明星」、「好腰瘦！」、「也太正了」、「身材好辣好美」、「想穿就穿」、「條件好到讓人羨慕」、「歐買尬這身材太不科學」。舒子晨在2023年與排球選手許美中結婚，但婚後依舊活躍於演藝圈與啦啦隊舞台，不論是表演、訓練或旅遊日常分享，仍持續受到粉絲矚目。

舒子晨2023年以隊長身分回歸美式啦啦隊「Luxy Girls」。（圖／翻攝自IG@nikita.hsu）

舒子晨2023年以隊長身分回歸美式啦啦隊「Luxy Girls」。（圖／翻攝自IG@nikita.hsu）





