舒子晨辣穿白色比基尼！極少布料好身材全看光 震撼宣布「最後一脫」

娛樂中心／台北報導

舒子晨2023年以隊長身分回歸 LuxyGirls 美式啦啦隊後，人氣再度攀升，經常在社群平台分享工作與旅遊日常。近日她和團員們出國放假，並在遊艇上曬出一系列白色比基尼美照，性感又俏麗的風格立刻引發粉絲熱烈討論。

舒子晨穿比基尼秀身材。（圖／翻攝自舒子晨IG）

舒子晨穿比基尼秀身材。（圖／翻攝自舒子晨IG）

舒子晨穿比基尼秀身材。（圖／翻攝自舒子晨IG）

舒子晨穿比基尼秀身材。（圖／翻攝自舒子晨IG）

畫面中，舒子晨身穿純白比基尼，搭配自然光線與湛藍海景，大方展現健康又緊實的好身材。她在貼文中笑稱：「不知道下一次穿比基尼是什麼時候，可能是今年最後一脫了吧！」語氣輕鬆幽默，讓粉絲直呼「太辣了」。

廣告 廣告

舒子晨於 2023 年宣布與排球選手許美中結婚，婚後仍持續活躍於演藝與啦啦隊領域，無論是表演、訓練或旅遊分享都備受關注。此次比基尼遊艇照發布後，短時間內就吸引大批粉絲按讚留言，稱讚她狀態維持得相當出色。

更多三立新聞網報導

吳申梅才結婚就大吵架！買機票直接飛回台灣 老公追到機場一切都來不及

吳建豪暴瘦模樣曝光！模樣完全認不出來 F4演唱會合體倒數獨缺他不參加

鍾明軒消失10天找不到人！手機訊息全失聯 最後發文盼能找到下一步

香港大火…吳宗憲賠大錢緊急取消澳門演唱會！親吐背後原因

