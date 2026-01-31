舒淇、彭于晏得獎作大銀幕一次看 《96分鐘》億萬製片曝秘辛
記者許瑞麟報導／台中藝術電影院「中山73影視藝文空間」二月推出焦點主題「女神的蛻變—舒淇的電影夢」，播映舒淇的三部生涯代表作；另重磅安排彭于晏主演、榮獲坎城影展「一種注目」大獎的《狗陣》；以及台灣影史首部以高鐵為題材的災難動作片《96分鐘》特別放映。
「女神的蛻變—舒淇的電影夢」主題最受矚目的是舒淇首度執導的《女孩》，該片入選2025年威尼斯影展主競賽，更榮獲釜山國際影展最佳導演，舒淇在片中以自身為原型，將童年遭遇轉化成創作養分，築夢勇氣驚人。
本單元亦將放映舒淇與侯孝賢導演合作的兩部影史經典，包括榮獲坎城影展技術大獎、以4K數位修復版經典重現的《千禧曼波》；以及讓舒淇確立「一個人，沒有同類」國際巨星形象、榮獲坎城影展最佳導演獎的《刺客聶隱娘》。
「首輪電影」單元首推由彭于晏主演、管虎執導的《狗陣》，本片曾入選奧斯卡最佳國際電影15強，日前更榮獲法國凱薩獎最佳外語片提名。劇情描述，剛出獄的彭于晏重返故鄉，他為生計以捕運流浪狗為業，卻遭流浪黑狗反咬一口。兩個「不打不相識」的靈魂相濡以沫產生感情，讓他決定拯救流浪狗。
《狗陣》在甘肅省酒泉市的邊陲小鎮拍攝，完整收錄滄涼卻飽富生命力的景色。片中彭于晏頂著光頭，和狗明星「小辛」有著真摯動人的演出，小辛更勇奪坎城影展「狗狗金棕櫚獎」，彭于晏在電影殺青後正式領養小辛，並安排長住台灣，成為一段佳話。
中山73「首輪電影」另將播映奧斯卡九項提名的《情感的價值》，該片是挪威導演尤沃金提爾繼《世界上最爛的人》後又一巔峰之作，除勇奪坎城影展評審團大獎，更橫掃歐洲電影獎最佳影片等六項大獎，好評不斷。
此外，災難動作片《96分鐘》特別放映將邀請製片鄒介中於2月7日下午四時親臨「中山73」，以《96分鐘》成功經驗出發，暢談「從類型片監製經驗看臺灣電影產業現況與發展」，一窺臺灣電影產業秘辛。詳細節目資訊請上「中山73影視藝文空間」臉書粉絲專頁查詢。
舒淇彭于晏得獎片 「中山73」連番放映
「中山73影視藝文空間」2月份焦點主題「女神的蛻變-舒淇的電影夢」，除鎖定金馬獎影后舒淇的三部生涯代表作，另重磅安排彭于晏主演、榮獲坎城影展「一種注目」大獎作品《狗陣》，以及台灣影史首部以高鐵為題材的災難動作片《96分鐘》特別放映。
