舒淇《女孩》VS《左撇子女孩》看起來！精彩新片《只為你遺憾》別錯過｜10/30新片快報
電影美學是什麼？各類型電影答案都是不同的正解！十月最後一週新片狂發！金馬影后舒淇演而優則導的《女孩》超級有美感，問鼎2025年的《左撇子女孩》也好可愛！兩部台片、兩位女孩的故事，都是台灣之光！本週新片還有《新來的小朋友》、《只為你遺憾》、《睡覺的笨蛋》和《珠寶師遺落在時光裡的愛》可供選擇，恐怖片迷請到《咒你》、《厄靈鎮》或《鬼聲泣3》做戲院探險！
《女孩》2025/10/31上映
影后舒淇自編自導的半自傳電影詩篇，9m88、邱澤、白小櫻和林品彤都有演！《女孩》探討兩代女性的創傷與和解，電影入選威尼斯、並在釜山影展獲得最佳導演獎！故事描述在80年代的基隆，一個渴望逃離暴力家庭的女孩，在母親看似嚴苛教養、實則為保護的掩護下尋求自由。影片不僅是舒淇對自己過往的回顧，也是對女性覺醒及家庭暴力的深刻反思。
《左撇子女孩》2025/10/31上映
作為代表台灣參加2026年度奧斯卡獎最佳國際影片的《左撇子女孩》，用iPhone拍攝，依然闖入坎城影評人週入選片單超級威！故事描述蔡淑臻飾演的單親媽媽，帶著兩名女兒從鄉下回到台北夜市賣麵過生活，電影呈現出世代交錯的文化碰撞和家庭的傷口，金馬最佳影片等9項光榮入圍，鄒時擎編導，西恩貝克監製、編劇兼剪接！臺灣之光演員還包括馬士媛、葉子綺、黃鐙輝和夏騰宏！
《只為你遺憾》2025/10/31上映
改編自柯琳·胡佛的暢銷小說的年度虐心愛情催淚彈，《只為你遺憾》由喬許·布恩執導，一場突如其來的意外，改變了一對母女的命運。隨著劇情的發展，女兒與母親在傷痛與背叛中重新找回愛的意義，麥肯娜葛瑞絲、梅森塔姆斯、愛莉森威廉絲與戴夫法蘭科等好萊塢演技派演員主演，必定引發大家深刻情感共鳴，是催淚之作。
《睡覺的笨蛋》2025/10/31上映
改編自日本石黑正數的同名漫畫，這部影片描繪了住在女子宿舍的學姐學妹之間的奇妙日常，對生活缺乏熱情的大三女生，與一位追逐音樂夢想的獨立樂團主唱學姐的同居生活中，一通唱片公司的來電，完全改變她們的生活！而她們也在這段共同生活中找到了自我。
《咒你》2025/10/31上映
慾望構築的韓國恐怖故事來了！這部韓國恐怖片以買賣鬼魂的禁忌市場為背景，講述人性慾望與恐懼交織的極限世界觀。故事中，作家、貪婪的母親、警察與網紅等看似無關的人物，在神秘力量的引導下，一起走向無法回頭的鬼魂市場。本片充滿懸疑與驚悚元素，鬼魂交易是無法退貨的！
《珠寶師遺落在時光裡的愛》2025/10/31上映
改編自艾莉·巴塞羅的同名小說，由西班牙男神馬里奧·卡薩斯主演的《珠寶師遺落在時光裡的愛》以魔幻寫實手法呈現了一段跨越時空的禁忌戀情，故事講述一名才華洋溢的珠寶設計師返回故鄉，重新喚醒與年長女裁縫師的未竟戀情。在跨越時空的禁忌愛戀中，他決定重寫命運，並揭開兩人深埋的秘密！
《厄靈鎮》2025/10/31上映
這是史上募資最高的恐怖電影！作品以仿紀錄片形式呈現，影片圍繞一樁懸宕12年的失蹤案件，在一群調查人員闖入靈異廢墟直播後，竟集體失蹤。多年後，一卷錄影帶揭示了深埋的恐怖真相。此片由YouTube百萬影評人自編自導，鬼入侵和安眠醫生的導演監製，為恐怖片迷拍製一部正宗美國恐怖片！史上最高募資的靈異真相，將帶給觀眾沉浸式的驚悚體驗！
《新來的小朋友》2025/10/31上映
《逆者》導演陳聖元的最新感人作品，聚焦新住民二代的身分認同。故事描述在台灣長大的新住民二代Zane，因為一場電台受訪開始對自己的印尼文化產生濃厚興趣，並開啟他探索自己的血緣和身份之旅。過程中充滿了理解與對話，關於家庭情感與文化融合的溫暖故事，也都在此展開。
《鬼聲泣3》2025/10/31上映
改編自泰國北碧府家族的真實事件，這部現象級恐怖片是《鬼聲泣》的正宗續集，原班人馬回歸，並創下泰國票房破4.28億的佳績！故事講述小妹怡依被惡靈抓走後，大哥與同伴深入叢林，展開一場營救行動。他們在詛咒村莊中面對古老的儀式和復仇幽魂，帶來無比驚悚的氛圍。泰國恐怖的詛咒延續篇章歡迎進場試膽！
