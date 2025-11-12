舒淇不靠整形也很美？盧建勳醫師揭「非標準臉」的高級韻味：不完美反而更有魅力
由舒淇自編自導的首部劇情長片《女孩》榮獲釜山影展「最佳導演獎」，出席公開場合的好狀態也再度被放大檢視，到底有沒有動過醫美？守葳診所盧建勳院長以醫美角度檢視舒淇的臉龐坦言：「她的臉就是『非標準美』，但卻充滿故事感。」
在盧建勳院長眼中，舒淇外型並非常規的「完美標準比例」，而是擁有專屬於舒淇的韻味。「她的五官單看並不突出，眼距稍寬、鼻樑不高、下顎圓潤、嘴唇豐厚，但這些組合起來，卻成就一種難以複製的氣場。」
不完美的完美平衡，美在線條韻味之間
盧建勳院長分析，舒淇的臉型屬於「下庭略短、下顎弧線柔和」的類型，這讓她在鏡頭前看起來不具攻擊性，反而有一種溫柔堅定的性感。「她的雙唇是臉部的焦點，略厚但比例精準，唇峰圓潤，讓五官中心更集中，看起來有女人味又有力量感。」
盧建勳院長進一步補充，這樣的唇形會自然吸引視線，也讓她的表情帶有情緒張力。「當她微笑或沉默時，觀眾都會被那股情緒吸進去，這就是天生的上鏡臉。」
舒淇散發的氣質，是成熟女人味的象徵
在眾多韓星顯示「精靈臉」、「V型臉」的時代，舒淇的臉反而更顯得稀有。盧建勳院長指出：「她不是追求完美線條，而是讓臉部有呼吸的自然感。下顎骨線條不刻意銳利，反而讓臉的重心更穩、更真。」
盧建勳院長認為，這類外型正是現代人應該重新學會欣賞的美，不是稜角分明、毫無瑕疵的精修臉，而是帶有個人特色的真實輪廓。「那是一種從時間歷練出來的自信，不是整形就能給的。」
性感不是外露，而是自在表達的神情
許多人提到舒淇，第一印象是「性感」。但盧建勳院長笑說，那並不是因為她的五官多立體或身材曲線，而是「她懂得自在表達自己」。
盧建勳院長表示：「她的唇形線條圓潤，嘴角微微上揚，這樣的線條比例讓她笑起來有股率真感。性感不是靠濃妝，而是神情能自在轉換，能柔、能強、能放鬆，這才是專屬成熟女性的魅力。」
美不該標準化，而是找到個人特色
談到現在許多女孩拿著明星照片要求「整成一樣」，盧建勳院長提醒：「醫美不是複製，而是放大個人特色。」盧建勳院長舉例，舒淇就是最好的說明，五官若被放大檢視都不完美，但整體又有專屬於她的美。
「美學最迷人的地方，不在對稱而在氣場。舒淇也讓我們重新相信，不完美反而更有魅力。」盧建勳院長總結：「當一個女人懂得和自己的臉相處，懂得欣賞不完美的自己，那一刻她的美就已經完整了。」
