舒淇全素顏震撼演出！31歲導演力挺：農村女性也能很美

由金馬影后舒淇主演並擔任出品人的電影《尋她》，將於12月19日在台灣上映。這部作品以新生兒離奇失蹤事件為開端，深刻描繪中國鄉村女性在父權社會中的困境與掙扎。

年僅31歲的導演陳仕忠首度執導長片便展現驚人實力，作品入選上海電影節競賽單元，並奪下金爵獎最佳藝術貢獻獎。導演透露與舒淇合作的特殊緣分，十年前他第一次進戲院觀看的《西遊·降魔篇》，女主角正是舒淇。他坦言撰寫劇本時，腦海中浮現的臉孔一直都是舒淇，將她視為唯一人選。

面對外界認為舒淇從未演過農村角色，形象反差過大的質疑，陳仕忠堅定表示：「我從來沒有動搖過這個念頭，誰說農村女性就沒有美且有氣質的呢？」他相信舒淇能賦予角色獨特的堅韌與美感。

為詮釋農婦陳鳳娣一角，舒淇徹底放下女神包袱，不僅全程素顏出鏡、穿著樸素農衣，更親自學習農活與嶺南粵語。她以細膩克制的演技，展現農村婦女在極端困境下的堅韌與脆弱，呈現母親面對失去孩子的情感掙扎。

故事描述嶺南蔗村的農婦陳鳳娣與丈夫甘耀祖期盼新生命降臨。某日她與另一位孕婦同時在破舊診所待產，一場突如其來的暴風雨沖垮圍籬，將兩個剛出生的女嬰捲入池塘，最終只有一個被救起。陳鳳娣的女兒從此失蹤，她的世界支離破碎。

在飽受夫家與村落的流言蜚語下，陳鳳娣不信命運，獨自踏上尋女之路。隨著深入謎團，她逐步揭開被傳統觀念掩蓋的殘酷真相，面對一個接著一個被埋藏的現實。

導演陳仕忠表示：「世上真正悲劇的地方，從來不是隱沒在黑暗之中，而是曝露在炙熱而濃密的陽光底下。」他認為這起離奇失蹤事件如同一道細膩切口，用以探索女性的生存狀態，成為推進全片的懸念核心。

電影透過嶺南風情場景與細膩光影，營造獨特的東方氛圍。影片不僅呈現母親的痛苦，更刻畫女性如何在傳統束縛下找回自我尊嚴，為觀眾帶來深刻共鳴與希望。

