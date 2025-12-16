舒淇化身農婦挨批形象不搭 《尋她》導演一句話霸氣回應

舒淇在《尋她》飾演農婦，素顏入鏡，甚至親自學習農活。（采昌國際多媒體提供）

金馬影后舒淇主演並擔任出品人的電影《尋她》以一樁新生兒離奇失蹤事件開啟故事，舒淇以素顏詮釋一名農婦， 遭質疑形象完全不搭，該片導演陳仕忠卻從來沒有動搖邀請她主演的念頭，霸氣回應：「誰說農村女性就沒有美且有氣質的呢？」

年僅31歲的陳仕忠回憶，首次看電影《西遊∙降魔篇》，女主角就是舒淇；10年後第一部長片與她合作，是美好的緣分。他說：「我寫劇本時，腦中浮現的就是舒淇，她是唯一人選。」

此次舒淇以素顏詮釋嶺南農婦，呈現母親在極端現實下的堅韌與情感掙扎。隨著女主角深入謎團，危機與利害關係層層升級，帶領觀眾感受緊張又真實的情感張力。她放下過往亮麗形象，素顏入鏡、樸素造型、克制情感，展現農村婦女的堅韌與脆弱。她甚至親自學習農活、練習嶺南粵語，只為呈現角色生活的真實感。

導演陳仕忠說：「世上真正的悲劇從來不是隱沒在黑暗之中，而是曝露在炙熱濃密的陽光下。罪惡與苦難往往在光天化日之下被揭露無遺。」他認為片中這起離奇失蹤事件，就像一道細膩的切口，用以探索女性的生存狀態，成為推進全片的懸念核心。

這是陳仕忠首度執導的長片，他以嫻熟敘事與精緻影像，透過嶺南風情場景與細膩光影營造出獨特東方氛圍，入選上海電影節競賽單元，並奪下金爵獎最佳藝術貢獻獎，以及微博電影之夜年度最受期待影片的肯定。

劇情描述一處靜謐的嶺南蔗村，農婦陳鳳娣（舒淇飾演）與丈夫甘耀祖（白客飾演）期盼新生命降臨。某日，她與另一位孕婦林申（郎月婷飾演）同時在鄉村診所待產，一場突如其來的暴風雨沖垮圍籬，鳳娣的女兒失蹤，世界從此支離破碎。在流言、懷疑與偏見包圍下，她不信命運、不肯停步，獨自踏上尋女之路，並面對接踵而來、被埋藏的殘酷現實…。《尋她》將於本週五（19日）於全台上映。

