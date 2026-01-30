舒淇千字告白張學友「曾夢見與他相戀」 回頭看青澀合照全說了

張學友近年舉辦的「60+」巡演，歷時 2 年 7 個月，連唱 324 場後，日前在香港紅館落幕。金馬影后舒淇在張學友演唱抒情歌〈等你等到我心痛〉時，驚喜客串影片，讓現場觀眾看得相當開心；而在演唱會結束後，舒淇也於 30 日在社群寫下千字長文，向張學友告白，透露自己已當了張學友 30 多年的粉絲，並曝光 22 歲就與偶像合作的圓夢故事。

回想 1997 年初舒淇赴香港發展，當時工作非常忙碌，經紀人特地替她安排驚喜，帶她到紅磡體育館觀賞張學友的音樂劇《雪狼湖》。她看著張學友又唱又跳，感動不已，「對當時的我來說，真的是此生無憾。」沒想到驚喜一波接一波，演出結束後，舒淇被經紀人帶到後台見到「活生生的真人」張學友，而張學友得知當天是她的生日，還送上玫瑰花與蘋果為她祝福。她事後回看合照，笑虧自己：「那是我跟偶像第一張、也是最可愛的人生印記。」

後來雖然偶爾有機會與張學友合作，但舒淇始終不好意思多聊天，她坦言：「對我來說，偶像只要遠遠觀望、默默祝福就好。」身為 30 多年粉絲的她也笑說，年少時曾夢見與偶像相戀，醒來後幸福感還圍繞了好幾天。

沒想到多年後，張學友主動邀請她拍攝演唱會影片，劇情甚至與她年少時的夢境相互呼應。舒淇透露，當天她穿著婚紗，耳邊響起歌曲〈你的名字我的姓氏〉，看著張學友身穿西裝、鼻樑挺拔地站在對面伸出手時，內心幾乎暈眩，只能靠著專業壓抑激動情緒，完成拍攝。

對於張學友歷時 2 年 7 個多月、一共演唱 324 場演唱會的驚人成績，舒淇笑說：「偶像都這麼努力，我也只能跟隨他的腳步繼續努力。」她也幽默期待，未來某一天，或許連自己的 AI 機器人，都能再次收到張學友的邀請，在歌聲中繼續譜寫動人篇章。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導