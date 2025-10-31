舒淇執導《女孩》電影 邱澤演技大爆發！9m88白小櫻演母女、金馬影后林品彤帶頭翹家故事｜7大看點整理
【文 /黑色馬卡龍】舒淇演而優則導、擔任導演的處女作《女孩》自國際影展首映後，社群與專業影評的討論熱度居高不下，除了入圍2025年第82屆威尼斯影展主競賽片，也榮獲2025釜山影展「最佳導演獎」！本片由葉如芬監製，演員陣容則有邱澤、9m88、白小櫻和林品彤等。外媒《Variety》盛讚舒淇勇敢地從個人創傷中淬煉出寶貴視角，展現出「成長為一個真正的女人」的價值。如今電影終於在台上映，本文整理電影7大看點，一起來細細品味這部年度必看電影。
🍿《女孩》全台熱映中
上映日期：10/31
導演：舒淇
演員：邱澤、9m88、白小櫻、林品彤、賴雨霏
分級：輔導級12
片長：2 時 4 分
《女孩》看點 1：金馬影后舒淇「導演處女作 」！
本片是金馬影后 aka 國際影后舒淇首度自編自導的電影長片，光是這份「轉型」的決心，以及電影所呈現出來的高度美學成果，就已在台灣電影中創造出歷史意義。舒淇將她多年來的表演經驗和對生命的敏銳觀察，轉化為鏡頭語言，手法被譽為「成熟」、「情感節制」且「自帶作者語言」。舒淇坦言電影中約有三成的故事取材於她對原生家庭的觀察與個人成長經歷，影迷可以透過這部半自傳性質的作品，窺見這位傳奇影星藏在作品背後的深沉人文關懷。
《女孩》看點 2：細膩安靜呈現女性對於家庭暴力的恐懼
電影勇敢地觸碰台灣家庭中長期存在的家庭暴力與代際創傷議題。不以煽情戲劇性敘事來博眼球，而是以細膩又安靜的女性視角切入，聚焦暴力對「女孩」成長過程中所產生的影響，以及女性在恐懼和傷痛中尋求自救的過程。這部作品不僅是舒淇的自我對話，更是獻給所有在破碎家庭中掙扎女性的影像詩。曾經在家受過傷害的女孩們：請進場觀看《女孩》，找到同伴！
《女孩》看點 3：邱澤突破形象、精湛演技大爆發！
北影影帝邱澤在電影裡飾演酗酒家暴父，完全顛覆一路以來的銀幕角色形象。邱澤坦言拍攝《女孩》是他「職涯最大挑戰」！拍攝期間，就算和空氣對戲，他還是要持續給出壓力！而這位陰晴不訂的暴力醉父，常常能在一個眼神或一個動作之中就帶給觀眾恐懼感，極具突破性的演出，不能只有少數觀眾看到！
《女孩》看點 4：9m88跨界轉型、從飛遜歌手變身傳統婦女
身為創作歌手的9m88首次擔綱長片主角，飾演在婚姻中被困住的傳統母親「阿娟」。阿娟為了家庭的隱忍付出、無法逃離困境的束縛感，被9m88完美演繹，包括臭臉確認命工作、把氣出在孩子身上，以及對於丈夫又愛又恨的日常表達。樸實且濃郁的情緒將角色複雜心境渲染成形，可謂是飛遜的9m88成功跨界的代表性演出！88迷快進戲院跟上女神的完美表演！
《女孩》看點 5：新生代演員白小櫻撐出脆弱堅強靈魂令人心疼
金鐘女演員白小櫻飾演受創少女「林小麗」，與妹妹的上學放學日常，是她生活中唯一的平靜。但是每天回到家裡，等著她的，可能是母親沒好臉色的對待、或者父親更恐怖的暴力相對，白小櫻演繹脆弱但努力堅強的靈魂與眼神，令人心疼。
直到有一天，金馬影后林品彤飾演的楊派女孩「李莉莉」轉學到班上，莉莉帶小麗打開世界之窗，讓憂鬱的小麗看見希望。兩位女孩演員相處過程所累積的情誼，為小麗找到人生的出口。
《女孩》看點 6：80年代的懷舊氣味滿溢
電影背景設定於1988年至1990年代末的基隆與台北，畫面成功捕捉了台灣社會轉型期的灰濛濛景致。不論事舊公寓、上學與逛街街景，或者是人物的服裝與妝髮，都在美術指導黃美清、攝影指導余靜萍等金獎團隊合力之下，打造出滿滿的時代細節，帶觀眾沉浸於那個經濟起飛，但家庭與性別框架仍深重的年代故事氛圍。
《女孩》看點 7：繼承與致敬？侯孝賢電影風格再現
作為侯孝賢導演的「御用女演員」，舒淇在她的導演處女作中巧妙融入對恩師的溫柔致敬。電影中一開場就出現基隆中山橋，重現舒淇主演的經典電影《千禧曼波》場景；而小女孩書包裡跑出「紅氣球」呼應了侯孝賢的作品《紅氣球》片中情節。我們可以說是侯導作品陪伴著舒淇，但又何嘗不是舒淇導演繼承與致敬侯導使然，才會在這部成長電影中，出現相關元素？而舒淇也用最真摯的自我剖析，完成了一場對於原生家庭的勇敢回望與和解壯遊。
《女孩》不僅入圍威尼斯影展主競賽單元，更榮獲釜山國際影展最佳導演獎。而電影幕後的團隊包括攝影（余靜萍）、剪輯（張叔平）和音樂（林強）等各部門專業頂級陣容，都為《女孩》堅強撐出一場關於視覺、聽覺與節奏的電影饗宴，是一部具備國際視野的華語電影。
🍿《女孩》全台熱映中
上映日期：10/31
導演：舒淇
演員：邱澤、9m88、白小櫻、林品彤、賴雨霏
分級：輔導級12
片長：2 時 4 分
▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！
其他人也在看
舒淇《女孩》釋最新幕後花絮〈女孩與男人篇〉
記者王丹荷／綜合報導 榮獲釜山影展「最佳導演獎」、舒淇首次自編自導的劇情長片《女孩》，集結北影影帝邱澤、9m88、白小櫻以及金馬獎最年輕影后林品彤等共同演出，青年日報 ・ 1 天前
舒淇親揭童年創傷！「躲衣櫃」只為逃離家暴爸 親吐：以為看不到就沒事
榮獲釜山影展「最佳導演獎」、由舒淇首次自編自導的劇情長片《女孩》，集結北影影帝邱澤、跨界女神9m88、潛力新秀白小櫻，以及金馬獎最年輕影后林品彤等實力派演員共同演出，將於明天10月31日在台搶先全亞洲上映。舒淇透露，片中白小櫻「躲進衣櫃」的橋段取材自她童年時期真實經驗。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
發文速度趕不上肚子變大！王齊麟妻陳詩媛曝孕肚照：已感受到胎動
羽球金牌國手王齊麟在去年四月大方認愛前樂天啦啦隊女孩陳詩媛（十元），兩人交往一年半左右在今天六月正式登記結婚，並在10月初宣布懷孕的喜訊。而陳詩媛昨（30）日透過社群平台分享自己「發文的速度快趕不上肚子變大的速度」更驚喜透露可以感受到胎動了。邱妍方三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
車銀優7月入伍「軍裝」現身APEC會場！網嗨喊：好像在拍電視劇
南韓男神車銀優被譽為「臉蛋天才」，今年7月入伍的他，近日被目擊現身慶州「亞太經濟合作組織（APEC）高峰會」會場，身著軍裝在現場服勤。車銀優英姿挺拔身影曝光，吸引大批網友在社群轉發影片嗨喊：「好像在拍電視劇」、「他的長相就是國家威望的象徵」。太報 ・ 6 小時前
獨家／生5個還不夠！李宓拚當7寶媽 盼康復後用掉剩下2顆凍卵
「資生堂千金」李宓去年10月升格為5寶媽，結婚4年陸續生下2子3女，原本打算在生完5胎後就決定封肚，但近日她向本刊透露，實在太喜歡小孩，儘管已經41歲，仍想等身體狀況恢復後，「把當初凍卵用剩下的兩顆卵子用掉，挑戰當7寶媽的心願。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
前一天才分享機場吃美食影片！「最帥展昭」甄志強驟逝 享年59歲
據了解，甄志強在1991年參與全港模特兒大賽，獲得4項大獎，後續在港劇《碧血青天楊家將》飾演展昭，憑藉高大俊朗的形象深獲觀眾喜愛。而他在當紅時期，曾於一週內同時出演8支電視廣告。根據港媒《星島日報》報導，甄志強1999年被爆出與年長23歲名媛趙金卿談戀愛，受到外界嘲...CTWANT ・ 3 小時前
川習會未談到台灣 總統府：台美溝通順暢、樂見美中領袖交流
「川習會」今天(30日)落幕，會中並未談及台灣議題。對此，總統府發言人郭雅慧晚間表示，對於美中領袖的會談，我方一直都有持續關注當中，樂見中美領袖交流與溝通，台美溝通也很順暢。 美國總統川普於韓國時間今天(30日)早上在釜山與中國國家主席習近平舉行雙邊會。川普會後表示，會中沒有提到台灣議題，相關內容未被討論。 總統府30日召開「國家氣候變遷對策委員會第五次委員會議」，總統府發言人郭雅慧晚間在會後記者會上，針對「川習會」未觸及台灣議題表示，對於美中領袖會談，我方一直都有持續關注當中，我方立場非常樂見任何有助於確保區域安全穩定現狀，也樂見能夠降低各種單邊行為對區域所帶來的衝擊，持續所做的努力。 郭雅慧並說，一如過去所說，台灣會與美方持續保持密切聯繫，彼此溝通都很順暢，未來也會持續與美國合作，共同致力維護印太區域和台海的安全穩定及繁榮。中央廣播電台 ・ 18 小時前
洪榮宏緊急送醫開刀！躺病床緊閉雙眼 粉絲刷留言幫集氣
62歲金曲歌王洪榮宏驚傳將動手術！他今（31日）在社群上曬出一張戴口罩、雙眼緊閉躺在病床上的照片，並留言：「預備心情；準備開刀」，未透露開刀原因，讓大批粉絲湧入留言區關心：「希望一切順利」、「祝福早日康復」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
京華城案將辯論 勘驗偵訊錄影 柯文哲批司法變成政治工具
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 民眾黨前主席柯文哲被控涉及京華城及政治獻金案，台北地院經過密集的審理程序後，證人詰問程序即將結束，合議庭裁定，11月18日排定的民眾黨前財務長梁秀菊的詰問，若因病無法作證將取消庭期，12月11日起進入辯論程序；今（30）日庭訊勘驗檢察官林俊言偵訊前都發局長黃景茂的錄影後，柯文哲對此批評檢方脅迫、訊問從早到晚進行疲勞偵...匯流新聞網 ・ 19 小時前
三越伊勢丹降低持股 經營權展開角力賽 新光三越副董之爭 揭新光吳家茶壺風暴
新光三越百貨近來積極重整旗鼓，但吳家內部的紛爭也未停歇；從7月董事改選與9月副董之爭，一場權力與傳承的拉鋸戰正在上演中。財訊 ・ 6 小時前
棒球》林家正現身ES CON FIELD HOKKAIDO 以練習生身份投入北海道日本火腿鬥士隊秋訓
日本職棒北海道日本火腿鬥士隊今天（31日）在官方社群分享台灣旅美好手林家正以練習生身份投入球隊秋訓，貼文中也附上林家正以ES CON FIELD HOKKAIDO球場為背景所拍攝的照片。Yahoo奇摩運動 ・ 5 小時前
台新銀行榮獲 財富管理評鑑多項大獎
【記者卓羽榛臺北報導】台新銀行憑藉深厚的專業實力與創新數位服務，在2025年《今周刊》主辦之「財富管理銀行暨證券評鑑」中榮獲「最佳智能理財獎」，奠定於智能財富管理領域的領導地位。面對金融科技日新月異與...自立晚報 ・ 14 小時前
NBA／詹皇湖人二當家地位保不住？帕森斯：里夫斯是第二核心
湖人隊「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）昨天絕殺灰狼隊，開季前5戰打出巨星級表現。前NBA球員「高富帥」帕森斯（Chandler Parsons）在節目上表示，就算詹姆斯（LeBr...聯合新聞網（運動） ・ 5 小時前
台中竟然吊車尾！中部五縣市房價漲幅一次看 第一名苗栗3年暴漲2成7
近年房價高漲，即使房市進入盤整期，與3年前相比仍漲幅不少，有趣的是，台中身為中部唯一直轄市，房價漲幅竟吊車尾，而第一名則是苗栗縣，3年暴漲2成7。專家指出，苗栗房價基期低，又受惠科技題材及竹科外溢投資買盤，故漲幅為中部第一。(陳韋帆)三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
法M51.3潛射彈道飛彈服役 核嚇阻戰力里程碑
記者廖子杰／綜合報導 法國國防部28日宣布，最新型M51.3潛射彈道飛彈（SLBM）已正式服役，將進一步強化法軍戰略核武投射和嚇阻能量，有效應對未來地緣安全威青年日報 ・ 16 小時前
NBA》董事會一致批准 道奇老闆百億美元收購湖人逾8成股權
NBA董事會周四全體一致批准洛杉磯道奇老闆Mark Walter成為洛杉磯湖人最大股東，他隨即以100億美元從Buss家族收購超過80%股份，打破7月Bill Chisjholm以61億美元入主波士頓塞爾蒂克聯盟紀錄。TSNA ・ 9 小時前
查爾斯國王撤銷胞弟安德魯王子頭銜 20年住免費、30房間皇家莊園將收回
白金漢宮10月30日宣布，英王查爾斯三世（King Charles Ⅲ）已決定撤銷胞弟安德魯的王子頭銜、收回住所，亦即位於「溫莎大公園」（Windsor Great Park）的皇家莊園（Royal Lodge），此舉與安德魯捲入已故美國富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的性醜聞相關。 王室聲明指出，安德魯一切稱謂、頭銜、榮譽將撤銷，未來會以安德魯·蒙巴頓·溫莎（Andrew Mountbatten Windsor）為名，並搬至私人住所，「儘管他持續否認相關指控，但這些處置為必要之舉」，並表達英王夫婦對受害者與倖存者的關切之情。 現年65歲的安德魯是已故女王伊莉莎白二世的次子，曾是英俊瀟灑的海軍軍官，1980年代還曾在戰區服役，但因私人醜聞纏身近年逐步消失在公眾視野。 查爾斯三世目前還在接受癌症治療，此決定獲威廉王儲等王室成員支持。而安德魯長年居住的皇家莊園，是一處擁有30個房間的豪宅，據《泰晤士報》報導，安德魯20年來從未支付租金，但入住時有出資750萬英鎊（約新台幣3.1億元）進行翻修。Yahoo奇摩（國際通） ・ 4 小時前
粿粿離婚內幕疑遭揭！范姜彥豐可望求償千萬 鐵心離婚原因曝光
男星范姜彥豐今（29日）控訴妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌王子邱勝翊，粿粿隨後火速發聲明反擊，強調對方指控「與事實不符」，然而王子又無預警發布道歉聲明，坦言在得知女方協議離婚期間「超過朋友界線」，有網友發現「徵信執行長」謝智博先前上網路節目，疑似曾講過這段三角關係，甚至直言：「那個女生對老公完全沒尊重可言 。」鏡報 ・ 1 天前
領股東會紀念品不必大排長龍了！金管會推「線上領」明年上路
以後領股東會紀念品不必大排長龍了！金管會今（30）日宣布，核准台灣集中保管結算所（TDCC）經營「股東會電子化紀念品（eGift）」服務，未來股東將可透過電子投票平台線上領取紀念品，預計明年股東常會即可正式上路。Yahoo奇摩股市 ・ 23 小時前
老Z調查線/前夫吸金30億逃亡 何璦芸靠瑜伽走出陰霾
以「圓夢贏家」為名的吸金詐騙案，主嫌陳靖騰涉嫌假借投資馬來西亞賭場名義，吸金超過30億元，並於被捕後潛逃海外，目前仍被通緝中。中天新聞網 ・ 23 小時前