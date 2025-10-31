舒淇執導《女孩》電影 邱澤演技大爆發！9m88白小櫻演母女、金馬影后林品彤帶頭翹家故事｜7大看點整理

【文 /黑色馬卡龍】舒淇演而優則導、擔任導演的處女作《女孩》自國際影展首映後，社群與專業影評的討論熱度居高不下，除了入圍2025年第82屆威尼斯影展主競賽片，也榮獲2025釜山影展「最佳導演獎」！本片由葉如芬監製，演員陣容則有邱澤、9m88、白小櫻和林品彤等。外媒《Variety》盛讚舒淇勇敢地從個人創傷中淬煉出寶貴視角，展現出「成長為一個真正的女人」的價值。如今電影終於在台上映，本文整理電影7大看點，一起來細細品味這部年度必看電影。

🍿《女孩》全台熱映中

上映日期：10/31

導演：舒淇

演員：邱澤、9m88、白小櫻、林品彤、賴雨霏

分級：輔導級12

片長：2 時 4 分

《女孩》看點 1：金馬影后舒淇「導演處女作 」！

本片是金馬影后 aka 國際影后舒淇首度自編自導的電影長片，光是這份「轉型」的決心，以及電影所呈現出來的高度美學成果，就已在台灣電影中創造出歷史意義。舒淇將她多年來的表演經驗和對生命的敏銳觀察，轉化為鏡頭語言，手法被譽為「成熟」、「情感節制」且「自帶作者語言」。舒淇坦言電影中約有三成的故事取材於她對原生家庭的觀察與個人成長經歷，影迷可以透過這部半自傳性質的作品，窺見這位傳奇影星藏在作品背後的深沉人文關懷。

白小櫻在《女孩》中飾演個性壓抑的「小麗」，直呼衣櫃裡的戲份最難拍。（圖／甲上娛樂提供）

《女孩》看點 2：細膩安靜呈現女性對於家庭暴力的恐懼

電影勇敢地觸碰台灣家庭中長期存在的家庭暴力與代際創傷議題。不以煽情戲劇性敘事來博眼球，而是以細膩又安靜的女性視角切入，聚焦暴力對「女孩」成長過程中所產生的影響，以及女性在恐懼和傷痛中尋求自救的過程。這部作品不僅是舒淇的自我對話，更是獻給所有在破碎家庭中掙扎女性的影像詩。曾經在家受過傷害的女孩們：請進場觀看《女孩》，找到同伴！

邱澤在《女孩》中詮釋在現實壓力與情感失控間掙扎的丈夫，他坦言拍攝過程中必須不斷調整心理狀態，讓自己陷入情緒深淵。（圖／甲上娛樂提供）

《女孩》看點 3：邱澤突破形象、精湛演技大爆發！

北影影帝邱澤在電影裡飾演酗酒家暴父，完全顛覆一路以來的銀幕角色形象。邱澤坦言拍攝《女孩》是他「職涯最大挑戰」！拍攝期間，就算和空氣對戲，他還是要持續給出壓力！而這位陰晴不訂的暴力醉父，常常能在一個眼神或一個動作之中就帶給觀眾恐懼感，極具突破性的演出，不能只有少數觀眾看到！

9m88在《女孩》飾演苦命母親，由王心凌獻唱主題曲。（圖／甲上娛樂提供）

《女孩》看點 4：9m88跨界轉型、從飛遜歌手變身傳統婦女

身為創作歌手的9m88首次擔綱長片主角，飾演在婚姻中被困住的傳統母親「阿娟」。阿娟為了家庭的隱忍付出、無法逃離困境的束縛感，被9m88完美演繹，包括臭臉確認命工作、把氣出在孩子身上，以及對於丈夫又愛又恨的日常表達。樸實且濃郁的情緒將角色複雜心境渲染成形，可謂是飛遜的9m88成功跨界的代表性演出！88迷快進戲院跟上女神的完美表演！

《女孩》是由白小櫻飾演一名在迷惘中長大，渴望逃離黑暗，直到遇見無懼眼光、自在生活的同學，她才第一次看見世界的色彩。（圖／甲上娛樂提供）

《女孩》看點 5：新生代演員白小櫻撐出脆弱堅強靈魂令人心疼

金鐘女演員白小櫻飾演受創少女「林小麗」，與妹妹的上學放學日常，是她生活中唯一的平靜。但是每天回到家裡，等著她的，可能是母親沒好臉色的對待、或者父親更恐怖的暴力相對，白小櫻演繹脆弱但努力堅強的靈魂與眼神，令人心疼。

白小櫻（左）和林品彤在拍片過程中感受到自在，每天都很chill。（圖／甲上娛樂提供）

直到有一天，金馬影后林品彤飾演的楊派女孩「李莉莉」轉學到班上，莉莉帶小麗打開世界之窗，讓憂鬱的小麗看見希望。兩位女孩演員相處過程所累積的情誼，為小麗找到人生的出口。

9m88與邱澤在《女孩》，有多場失控邊緣的對手戲。（圖／甲上娛樂提供）

《女孩》看點 6：80年代的懷舊氣味滿溢

電影背景設定於1988年至1990年代末的基隆與台北，畫面成功捕捉了台灣社會轉型期的灰濛濛景致。不論事舊公寓、上學與逛街街景，或者是人物的服裝與妝髮，都在美術指導黃美清、攝影指導余靜萍等金獎團隊合力之下，打造出滿滿的時代細節，帶觀眾沉浸於那個經濟起飛，但家庭與性別框架仍深重的年代故事氛圍。

《女孩》的場景之一，是當年舒淇拍侯孝賢《千禧曼波》的基隆中山橋，而舒淇拍《女孩》也是由侯孝賢所催生。（甲上娛樂提供）

《女孩》看點 7：繼承與致敬？侯孝賢電影風格再現

作為侯孝賢導演的「御用女演員」，舒淇在她的導演處女作中巧妙融入對恩師的溫柔致敬。電影中一開場就出現基隆中山橋，重現舒淇主演的經典電影《千禧曼波》場景；而小女孩書包裡跑出「紅氣球」呼應了侯孝賢的作品《紅氣球》片中情節。我們可以說是侯導作品陪伴著舒淇，但又何嘗不是舒淇導演繼承與致敬侯導使然，才會在這部成長電影中，出現相關元素？而舒淇也用最真摯的自我剖析，完成了一場對於原生家庭的勇敢回望與和解壯遊。

邱澤在《女孩》中，飾演被生活壓垮、酗酒成性的父親。（圖／甲上娛樂提供）

《女孩》不僅入圍威尼斯影展主競賽單元，更榮獲釜山國際影展最佳導演獎。而電影幕後的團隊包括攝影（余靜萍）、剪輯（張叔平）和音樂（林強）等各部門專業頂級陣容，都為《女孩》堅強撐出一場關於視覺、聽覺與節奏的電影饗宴，是一部具備國際視野的華語電影。

在《女孩》片中，白小櫻（右）遇上林品彤後人生發生轉變。（甲上娛樂提供）

