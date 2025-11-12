舒淇執導《女孩》獲選新加坡國際影展開幕片 9m88曝拍《女孩》陷情緒漩渦「對身邊人不耐煩」

舒淇在執導時鼓勵9m88（左）去感受情緒。（圖／甲上提供）

榮獲釜山影展「最佳導演獎」、由金馬影后舒淇首次自編自導的劇情長片《女孩》，集結北影影帝邱澤、跨界女神9m88、潛力新秀白小櫻，以及金馬獎最年輕影后林品彤等實力派演員共同演出，《女孩》屢屢獲選國際級影展焦點，近日再獲選為2025年新加坡國際影展（SGIFF）開幕片，導演舒淇也將率領主演9m88與白小櫻出席開幕活動。由於《女孩》是以真摯筆觸描寫母女情感與女性成長，主演9m88坦言拍攝後難以抽離情緒，「有一兩個月都對身邊的人不耐煩」，形容這次演出像是一場自我療癒。

《女孩》日前在香港舉行盛大首映，現場星光熠熠，導演舒淇的老公馮德倫驚喜現身力挺，男神鄭伊健也低調出席，馮德倫更幽默提問：「是不是因為你都沒有聽老公建議，電影才會得這麼多獎？」一句話笑翻全場。多位舒淇的影壇好友包括導演陳果、卓定謙，以及演員鍾鎮濤、鄧麗欣、余香凝等人皆現身支持，盛讚《女孩》以細膩筆觸刻畫女性成長與情感轉折，動人又真誠，再掀口碑熱潮。

在本片中飾演靈魂角色「女人」、顛覆形象的9m88，接受訪問時坦言，拍攝結束後仍無法抽離角色情緒：「我大概有一兩個月都對身邊的人不耐煩，連跟家人講話都變兇。」原來片中角色情感壓抑、長期在自我懷疑中掙扎，拍完後依然陷在情緒漩渦。9m88表示，《女孩》拍攝過程像一場自我療癒，「舒淇導演鼓勵我去感受情緒，結果我一不小心太投入，拍完之後很難放下。」最後是靠音樂與旅行才慢慢恢復心情。舒淇則大讚9m88「展現出極為真誠的脆弱與力量」，認為這是完成了從歌手轉戰演員的一大蛻變。

舒淇（左）認為9m88在脆弱與力量上表現得極為真誠。（圖／甲上提供）

這次是舒淇首度以導演身份現身，《女孩》從威尼斯影展主競賽單元世界首映以來，陸續入選多倫多國際影展、盧米埃影展（Lumière Film Festival）、巴亞多利國際影展（Valladolid International Film Festival）、倫敦東亞影展（London East Asia Film Festival）與東京FILMeX影展競賽單元，在各地皆收穫壓倒性好評。

在釜山國際影展上，《女孩》更榮獲「最佳導演獎」，舒淇以深沉內斂的導演語言打動評審，成為近年少數同時以演員與導演身份於國際影壇皆獲肯定的亞洲影人，評審團盛讚：「她將女性的柔軟與堅韌融為一體，創造出一種新的電影語言。」接下來導演舒淇將帶著主演9m88、白小櫻，出席《女孩》在新加坡國際影展的開幕場，收到影迷高度期待，開幕場門票秒殺。

而於印尼日惹亞洲影展主競賽的入選，更象徵其在亞洲作者電影圈的藝術高度與文化共鳴。緊接著，《女孩》將在紅海國際電影節登場，成為首批受邀的華語女性導演作品之一，顯示舒淇的導演風格在中東影壇亦具跨文化吸引力。

舒淇（左）不忍心白小櫻（中）承受太重的心理壓力。（圖／甲上提供）

