舒淇太威！處女作《女孩》橫掃國際影展 再登新加坡開幕片成台灣之光

記者林汝珊／台北報導

舒淇執導處女作《女孩》。（圖／甲上娛樂提供）

榮獲釜山影展「最佳導演獎」、由金馬影后舒淇首次自編自導的劇情長片《女孩》，集結北影影帝邱澤、跨界女神9m88、潛力新秀白小櫻，以及金馬獎最年輕影后林品彤等實力派演員共同演出。《女孩》近日再傳捷報，獲選為2025年新加坡國際影展（SGIFF）開幕片，導演舒淇將率領主演9m88與白小櫻出席開幕活動。

《女孩》橫掃國際影展。（圖／甲上娛樂提供）

舒淇首度以導演身份亮相、《女孩》從威尼斯影展主競賽單元世界首映以來，陸續入選多倫多國際影展、盧米埃影展（Lumière Film Festival）、巴亞多利國際影展（Valladolid International Film Festival）、倫敦東亞影展（London East Asia Film Festival）與東京FILMeX影展競賽單元，在各地皆收穫壓倒性好評。在釜山國際影展上，《女孩》更榮獲「最佳導演獎」，舒淇以深沉內斂的導演語言打動評審，成為近年少數同時以演員與導演身份於國際影壇皆獲肯定的亞洲影人，評審團盛讚：「她將女性的柔軟與堅韌融為一體，創造出一種新的電影語言。」

廣告 廣告

《女孩》日前在香港舉行盛大首映，現場星光熠熠，導演舒淇的老公馮德倫驚喜現身力挺，男神鄭伊健也低調出席，馮德倫更幽默提問：「是不是因為你都沒有聽老公建議，電影才會得這麼多獎？」一句話笑翻全場。

片中飾演靈魂角色「女人」、顛覆形象的9m88，接受訪問時坦言，拍攝結束後仍無法抽離角色情緒：「我大概有一兩個月都對身邊的人不耐煩，連跟家人講話都變兇。」原來片中角色情感壓抑、長期在自我懷疑中掙扎，讓她拍完後依然陷在情緒漩渦。9m88表示，《女孩》拍攝過程像一場自我療癒，「舒淇導演鼓勵我去感受情緒，結果我一不小心太投入，拍完之後很難放下。」她笑言最後是靠音樂與旅行才慢慢恢復心情。舒淇則大讚9m88「展現出極為真誠的脆弱與力量」，認為她完成了從歌手轉戰演員的一大蛻變。《女孩》現正全台熱映中。

更多三立新聞網報導

金秀賢再反擊！否認與金賽綸未成年交往 怒斥：上千張照片根本不存在

席惟倫牽線代言竟成導火線！王子拉粿粿同行 她被甩後火速搭上劉書宏

TWICE登高雄開唱倒數！這週「搶先快閃」超狂週邊細節全曝光

最強黃金比例！F奶天后名取久留美「羞認私癖」：回家幫爸爸服務

