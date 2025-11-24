舒淇想當媽「考慮領養孩子」 馮德倫大方表態：全讓她作主

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導

結婚將滿10年的女星舒淇日前坦言一直盼望能擁有孩子，即便多年來仍未如願，心中的期待始終沒有消失。她的真情流露掀起外界議論，而老公馮德倫23日在香港出席活動時，也首度回應相關話題，態度顯得相當開放與支持，更吐露不排斥領養。

馮德倫完全理解舒淇渴望當母親，並毫不避諱地表達願意領養。（圖／翻攝自FB@舒淇）

馮德倫受訪時透露，他是聽同事轉述，才知道舒淇提到渴望當母親的內容。他完全理解，「雖然現在的世界滿混亂，很多人都覺得不要生，但如果大家都這麼想，人類就會滅絕，我覺得應該盡點力」。

面對舒淇考慮領養小孩的說法，他更直爽表示：「為什麼不能接受？」談到夫妻是否曾私下討論，他則毫不避諱地說，家裡大小事多半由舒淇作主，只要是她決定的方向，他都會全力配合。至於媒體追問兩人目前的「做人進度」，他巧妙帶過，把話題轉向領養：「領養不用太費力」。

舒淇自編自導的電影《女孩》於近期上映，身為導演的馮德倫也被問到是否會擔心老婆的執導實力。他笑說，剛看到劇本時確實被嚇到，因為篇幅薄得不像完整劇本，結果被舒淇反駁：「她說藝術片這種東西我看不懂，我怎麼會去質疑她呢？」他表示，雖然票房沒有亮眼成績，但電影本身獲得國際影展肯定，已經是很大的成就，「這個世界並不是所有事你都能贏」。

