舒淇愛了他30年！不忍了公開告白「我的張學友」同框男神：此生無憾

歌神張學友「60+」世界巡迴演唱會，日前在香港紅磡體育館畫下完美句點。演唱會尾聲時，深情演唱〈等你等到我心痛〉，舞台後方大銀幕驚喜出現金馬影后舒淇的身影，瞬間掀起全場騷動。對此，舒淇今（30日）在社群發表長文告白。

舒淇發文直喊「我的張學友」，透露自己當了張學友30多年的粉絲，回憶1997年初到香港發展時，工作繁忙、生活緊湊，某年生日當天，經紀人神秘安排驚喜，帶她前往紅館觀賞張學友主演的音樂劇《雪狼湖》。那是她人生第一次踏進紅磡體育館，看著偶像在舞台上唱、演俱佳，讓她深受震撼，直言「對當時的我來說，真的已經此生無憾」。

更讓她難忘的是，演出結束後竟被帶到後台與偶像見面。舒淇形容自己當下震驚到彷彿失神，那也是她第一次見到「活生生的張學友本人」。得知當天正好是她生日，張學友特地送上玫瑰花與蘋果祝賀，讓她一度愣在原地，事後再看到合照時，還忍不住笑虧自己當年的青澀模樣，直呼那是「和偶像的第一張人生紀念照」。

舒淇更笑說，年少時還曾夢到與偶像相戀，醒來後幸福感持續好幾天，「期待未來的某一天，我的智能AI機器人會突然收到他的訊息 ，這樣我又能在他的歌聲中，再次譜出動人的音符旋律 美妙的喜悅畫面。」

