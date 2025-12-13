舒淇扮農婦開心免減肥

舒淇主演的新作《尋她》19日將在全台上映。這回她化身為了尋回失蹤新生女兒，毅然決然跟整個村子對抗的嶺南農婦。她不僅素顏入戲、深入農村生活、苦練嶺南粵語。即使她長期受紫外線過敏所苦，也仍然頂著烈日完成在甘蔗林的外景拍攝，讓導演大讚她的演出超越表演層面，是電影的靈魂。

舒淇在片中同時肩負母親、女兒、妻子等多重身分，在男尊女卑的農村社會中壓抑求全，再到一步步喚醒自我。她坦言這次的演出特別苦：「角色怎樣把自己給喚醒，這個過程很觸動我的心。」不過她也苦中作樂笑稱，「這角色不需要減肥，這是我最開心的。」

她多年來一直受紫外線過敏困擾，嚴重時甚至無法上妝，讓她不得不暫停工作，因此，在拍戲時總是塗上厚厚的防曬，當她得知自己在《尋她》中要扮演農婦時，坦言起初心中有些猶豫：「剛開始有點遲疑，包括我對紫外線過敏，而這個戲有很多外景戲分，需要在甘蔗林長時間拍攝。」看過導演的短片作品後，她立刻被吸引，決定化身成片中的陳鳳娣，進一步挑戰自我。

她更幽默分享，與導演常因為對角色理念不同而每天生氣，「我和導演很多時候都在拉鋸，都被導演氣，比如有些表演我希望能有層次遞進，但導演希望我一次到位，這些碰撞也很有新意，這是我最初希望和年輕導演合作原因。」