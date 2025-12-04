舒淇拍《尋她》素顏不畏紫外線過敏 天天對「他」生氣只對「此事」開心
電影《尋她》是由「金馬影后」舒淇主演、並親自擔任出品人的全新力作，這回，舒淇徹底卸下明星光環，化身為了尋回失蹤新生女兒、毅然跟整個村子對抗的嶺南農婦。舒淇不僅素顏入戲、深入農村生活，還苦練嶺南粵語，只為讓角色在鏡頭前的每分每秒都真實可觸。即使她長期受紫外線過敏所苦，也仍然頂著烈日完成在甘蔗林的外景拍攝。導演陳仕忠大讚她「超越了表演層面，是這部電影的靈魂」，外界更盛讚這是她繼《刺客聶隱娘》後的最震撼演出。
《尋她》引領觀眾走進靜謐卻暗潮洶湧的嶺南蔗村，由舒淇詮釋的「陳鳳娣」一家，正在等待新生兒誕生，然而她才剛臨盆，女兒便在雨夜裡離奇失蹤。失去孩子的痛，不僅打碎她對幸福的所有想像，也牽動她壓抑在心底許久的無聲反抗，讓她踏上尋女之路的同時，也走向一場與男權社會、封建傳統對峙的覺醒之路。
為貼近這位堅韌的農村母親，舒淇完全卸下明星光環，以樸素面容、克制情緒與細膩到幾乎讓人忽略的細微表情，捕捉農婦生命中最脆弱却最硬氣的瞬間。她深入體驗農村生活、苦練嶺南粵語，只為讓角色的每一絲掙扎都真實可觸，讓角色所散發的堅韌與光芒令人無比動容。
值得一提的是，舒淇在片中同時肩負母親、女兒、妻子等多重身份，在男尊女卑的農村社會中壓抑求全，再到一步步喚醒自我；那份苦於內心無法言說的掙扎與勇氣，過去曾詮釋過都會女、知性女、俠女的她也直言這次的演出「特別苦」：「現在很多女性也有這種感覺，好像強咬著牙在生活。為了生活，要遷就各方，被一種不能說出來的力量所束縛，心裡的壓抑很深。」
談及角色的女性特質時，舒淇也透露演技難處：「我要思考她如何笑著面對生活，因為仔細想想，這角色其實過得也不差，有一個愛她的老公，本身已經有個可愛的女兒，婆婆對她也不差，那她還在糾結什麼？對吧？！所以這特別需要你去找那個點，找那個方向，角色怎樣把自己給喚醒，這個過程很觸動我的心。」
值得一提的是，舒淇多年來一直受紫外線過敏困擾，嚴重時甚至無法上妝，讓她不得不暫停工作好好讓皮膚休養。因此，她在拍戲時總是厚厚地塗上防曬，保護肌膚免受刺激。也正因為如此，當她得知自己在《尋她》中要扮演農婦時，坦言起初心中有些猶豫：「剛開始其實有點遲疑，包括我對紫外線過敏，而這個戲有很多外景戲份，需要在甘蔗林長時間拍攝。」然而，在看過導演的短片作品後，她立刻被吸引：「透過這位年輕導演的視角拍出來，會是怎樣的呈現呢？」因此，她最終決定化身成片中的陳鳳娣，進一步挑戰自我。
拍攝過程中，舒淇更幽默分享自己與導演，常常因為對角色理念不同而「每天都在生氣」：「我和導演很多時候都在『拉鋸』，都被導演『氣』，比如有些表演我希望能夠有層次遞進，但導演希望我一步到位，這些碰撞也非常有新意，這也是我最初希望和年輕導演合作的原因。」她也讚賞導演充滿活力，將農村世界描繪得既魔幻又充滿生命力，而她自己則笑說，這次拍攝最讓她興奮的地方就是：「這角色不需要減肥，這是我最開心的。」
《尋她》劇情是描述一處靜謐的嶺南蔗村，農婦陳鳳娣（舒淇飾演）與丈夫甘耀祖（白客飾演）正期盼著新生命降臨。某日，她與另一位孕婦林申（郎月婷飾演）同時在破舊的鄉村診所待產，命運卻在此交錯。一場突如其來的暴風雨，沖垮了圍籬，將兩個剛出生的女嬰捲入池塘，最終只有一個被救起。自此，鳳娣的女兒失蹤，她的世界從此支離破碎。在流言、懷疑與偏見的包圍下，她不信命運、不肯停步，獨自踏上尋女之路。然而那條通往真相的路途，將迫使她面對一個接著一個被埋藏的殘酷現實…。
《尋她》即將在12月19日於台灣感動獻映。
