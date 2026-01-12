舒淇捐400萬聚寶盆遭竊！前科男「五度夜闖狂撈」爽賺5400元 下場曝光
記者林意筑／南投報導
南投日月潭知名景點文武廟，影星舒淇捐贈的聚寶盆屢遭竊！一名杜姓男子於今年7月間，趁凌晨時分多次潛入廟內許願池，徒手竊取香客投擲的硬幣，共得手5400元。杜男為竊盜前科犯，為躲避監視器還翻牆跳入池中，手法大膽。直到8月5日再次犯案時，遭廟方守衛當場逮捕送辦。南投地院審理後，依竊盜罪判處杜男有期徒刑3月，得易科罰金，犯罪所得全數沒收。此事件凸顯觀光景點財物安全問題，也再次提醒民眾勿以身試法。
本身有竊盜前科的杜男於113年3月時刑期執行完畢，不過他仍不知悔改，將歪腦筋動到日月潭文武廟的聚寶盆許願池上，114年7月15日凌晨1時許，他騎機車前往文武廟後方停放後徒步進入廟內，且為躲避監視器拍攝，他還翻過階梯圍牆直接跳入許願池中徒手撈硬幣，事後再騎機車逃離。
7月時首次行竊得手1500元，竟食髓知味又於同年月21日、23日、24日及25日凌晨時分，5度前往以同樣手法闖入廟中許願池爽撈硬幣，每次得手約900元至1500元不等，共計犯罪所得5400元。直到同年8月5日時，杜男再度前往犯案，而此次被廟方守衛李男逮正著後報警，警方受理後擴大調閱監視器，並依竊盜罪嫌將其逮捕。經南投地院法官審理後，依竊盜罪判處杜男有期徒刑3月，得易科罰金，同時全數沒收犯罪所得。
據悉，影星舒淇是日月潭文武廟的信徒，2011年舒淇與母親前往祭拜時，得知廟方正籌建許願池，便慷慨捐贈400萬元助廟方在許願池中設立2座聚寶盆，且其中一座聚寶盆上還刻有舒淇本名「林立慧」，該聚寶盆也因此成為舒淇影迷朝聖打卡景點。
