舒淇揪林心如、林熙蕾曬「死亡角度」！大鼻孔見客 「湊零錢搭巴士」出遊

林心如（左起）、舒淇、林熙蕾在立春這天出遊玩，分享「死亡角度」照片。（翻攝sqwhat IG）

舒淇、林心如和林熙蕾是演藝圈中知名的好姐妹，三人在立春（4日）這天一起出遊，更俏皮拍下「死亡角度」照片，以大鼻孔見客，毫無巨星包袱。

巨星也不怕醜？ 「林家女子」放飛自我？

舒淇本名林立慧，她和林心如和林熙蕾組成「林家女子」，今在IG曬出一張三人的自拍照，可見照片角度由下往上拍，她們都圍著帽子、圍巾、厚外套，包得暖暖的，表情很自然。

舒淇發文：「立春快樂！落～一個遲來的落！送大家一張林家女子的自拍美照。」林心如留言笑說：「這麼美」，林熙蕾則說：「完美的角度」。

林心如（左起）舒淇、林熙蕾曬出「死亡角度」照片。（翻攝sqwhat IG）

舒淇、林熙蕾和林心如出遊，┼透露「湊著零錢搭巴士」。（翻攝kellyhlin IG）

三個好姐妹一同出遊。（翻攝loveruby_official IG）

粉絲們也紛紛留言：「大美人無懼角度，怎麼拍都這麼美捏」「又可愛了姐，你這角度向來刁鑽」「立春快樂，一定要盡興啊」「穿這麼厚也掩蓋不了的美貌」。

此外，林心如、林熙蕾也分別在IG限動分享聚會照片，配文「六木女孩26聚」「湊著零錢搭巴士」。看來有個開心的立春出遊日。

