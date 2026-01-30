舒淇曾被經紀人找到後台「見張學友」 冒粉紅泡泡：此生無憾

「歌神」張學友的「60+巡迴演唱會」表演了2年7個月，前後累積324場，24日在香港紅磡體育館畫下句點，演唱會上他請來女神舒淇一起拍串場影片，成為亮點之一。今(30日)舒淇自曝過去曾被經紀人招待看張學友音樂劇，還被請到後台跟偶像見面，讓她開心直喊此生無憾。

舒淇今罕見發長文分享自己其實是張學友30多年的老粉絲，回味1997年剛到香港發展時，經紀人為了犒賞她生日就帶她去紅磡體育館看張學友《雪狼湖》音樂劇，她笑說：「那時我被忙碌的拍攝加通宵的夜，熬的的迷濛散亂雙眼一下子就噌噔清醒了」，結束後竟然被經紀人請到後台，讓她內心小宇宙激動到不行。

廣告 廣告

舒淇笑說：「我還驚喜的震驚在恍惚中，耳邊傳來既熟悉且陌生的聲音，我的天啊！眼中突然出現他帶著微笑手背在後頭的身影，緩緩走來」，張學友還拿出玫瑰花和蘋果說要當舒淇的生日禮物，兩人也開心合影。第二天看到照片時，舒淇懊悔不已，說：「那裝扮真的是，我跟我最愛的偶像就那樣拍了我跟他的第一張照片，現在在寫這篇文章時我都在思考：那到底是哪個年代的裝扮呢？為什麼戴了那麼醜的眼鏡呢？這樣會不會讓我偶像對我印象不深刻呢？」

原本舒淇本來對偶像張學友的態度就是遠觀、祝福就好，沒想到有天接到通知，說張學友找她拍演唱會影片，拍攝過程跟她年幼時做的夢境幾乎一模一樣，「專業的我壓抑著亂撞的小鹿，讓自己不至於因為太夢幻而情緒失控」，並笑說其實入行以來一直得到許多大大小小、未曾想過的「贈品」，包括可以跟自己的男神在螢幕裡成為眷侶，後來還有機會一起拍MV，身為小粉絲的她未來只能跟隨張學友的腳步努力再努力，網友回應：「超羨慕呀」、「好可愛的少女心」、「好甜好幸福的文字」、「老馮（馮德倫）會不會翻倒醋桶啊」。

更多中時新聞網報導

UCC的第一個春節 加強部署

澳網》喬帥強運晉級 累積103勝越過費爸

動力火車演唱會票秒殺 尤秋興發願瘦5公斤