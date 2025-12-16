舒淇演農婦遭質疑「形象不搭」 導演力挺：從來沒動搖

由「金馬影后」舒淇主演並首度擔任出品人的電影《尋她》，以新生兒離奇失蹤事件為開端，深刻描繪母親在家庭與社會壓力下的掙扎，刻畫出女性在傳統束縛下尋回尊嚴的勇氣。

舒淇在《尋她》中以顛覆性的表演塑造了「陳鳳娣」這位足以成為經典的人物。她為角色放下過往亮麗形象，素顏出鏡、樸素造型、克制情感，展現農村婦女的堅韌與脆弱。她甚至親自學習農活、練習嶺南粵語，只為呈現角色的真實感。

導演陳仕忠回憶，自己第一次看電影的女主角就是《西遊∙降魔篇》中的舒淇，十年後首部長片能與她合作，這份緣分令人驚嘆。

他坦言寫劇本時，腦中一直浮現舒淇的臉，將她認定為唯一人選：「有人質疑舒淇未曾演過農村角色，形象上完全不搭，但我從來沒有動搖過這個念頭，誰說農村女性就沒有美且有氣質的呢？」他相信舒淇將以細膩、真實的演出，讓觀眾感受母親在極端困境下的勇氣與堅韌。

《尋她》以質樸又銳利的筆觸，描繪中國鄉村女性面對男尊女卑社會的困境。故事從一個新生兒在雨夜離奇失蹤開始，這起事件就像一道細膩的切口，用以探索女性的生存狀態。

陳仕忠表示：「世上真正悲劇的地方，從來不是隱沒在黑暗之中，而是曝露在炙熱而濃密的陽光底下。罪惡與苦難，往往就在光天化日之下被揭露無遺。」

電影透過嶺南風情場景與細膩光影，營造獨特的地域與時代氛圍。隨著女主角深入謎團，危機與利害關係層層升級，帶領觀眾感受緊張又真實的情感張力。導演坦言，創造「陳鳳娣」這個迷人角色，就是希望她的故事能為觀眾帶來共鳴與希望。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導