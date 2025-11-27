舒淇為新加坡影展揭幕 吐10年心聲「最後一站」

舒淇（右起）與《女孩》主演白小櫻、9m88亮麗出席新加坡國際影展開幕儀式。甲上娛樂提供



舒淇首次自編自導的劇情長片《女孩》自威尼斯影展主競賽單元世界首映、榮獲釜山影展「最佳導演獎」後，近日再獲波蘭電影攝影藝術國際影展最佳首部電影「金蛙獎」（Golden Frog），前晚（11╱26）也以新加坡國際影展（SGIFF）開幕片名義出席影展，映前她感性分享心路歷程：「花了10年時間走到現在，新加坡國際影展應該是我最後一站，真的很感謝這些優秀的演員陪我一起走到這裡。」

2025年新加坡國際影展於金沙劇院登場，舒淇率領主演9m88、白小櫻為影展揭開序幕，她坦言導演工作比想像中更具挑戰，「至於會不會再導第2部，就看新加坡觀眾喜不喜歡了」。全場觀眾也報以熱烈掌聲與歡呼。

新加坡國際影展方特別準備具當地特色的小禮物「作文簿」與「堅持膏」送給9m88、白小櫻，寓意她們在表演道路上持續精進、勇敢前行。而舒淇也貼心準備香港上映限定的明信片特典，並親筆簽名帶給2人作為紀念，白小櫻驚呼：「宣傳期一直想跟導演要簽名，但都太匆忙找不到時機，可以收到這份禮物真是太幸福了。」

白小櫻第1次到新加坡，她開心表示：「我吃了肉骨茶、咖椰吐司，也有去這邊的著名景點魚尾獅拍照，希望有機會常常來。」她也分享拍《女孩》的成長與收穫，「導演教會我去感受環境的氛圍細節，對表演是一大助力，我覺得生活也變得更有趣了」。更形容舒淇在片場是大家的開心果，「讓我在沉浸於表演之餘，帶給我很大的力量」。

9m88則談到從音樂創作跨足演戲的心路歷程：「從音樂創作走到演員這條路，需要跟整個團隊更密集合作，藉由我的身體、我的語言表達，去成為導演作品中的一份子。」

