舒淇烈日素顏扮農婦 曝拍《尋她》每天都在生氣

記者王丹荷／綜合報導

金馬影后舒淇卸下明星光環，在新片《尋她》化身為尋回失蹤新生女兒、毅然跟整個村子對抗的嶺南農婦。她不僅素顏入戲、深入農村生活、苦練嶺南粵語，只為讓角色在鏡頭前的每分每秒都真實可觸。即使長期受紫外線過敏所苦，也仍然頂著烈日完成在甘蔗林的外景拍攝，她也「苦中作樂」笑稱：「這角色不需要減肥，這是我最開心的。」

《尋她》引領觀眾走進靜謐卻暗潮洶湧的嶺南蔗村，由舒淇詮釋的「陳鳳娣」一家，正在等待新生兒誕生，然而她才剛臨盆，女兒便在雨夜裡離奇失蹤。失去孩子的痛，不僅打碎她對幸福的所有想像，也牽動她壓抑在心底許久的無聲反抗，讓她踏上尋女之路的同時，也走向一場與男權社會、封建傳統對峙的覺醒之路。導演陳仕忠大讚舒淇「超越了表演層面，是這部電影的靈魂。」

廣告 廣告

為貼近這位堅韌的農村母親，舒淇完全卸下明星光環，曾詮釋過都會女、知性女、俠女，不過比起過往角色，這回她明顯感受到「陳鳳娣」的生命厚度更沉、更重，也更貼近許多現代女性的現實，也讓她用「特別苦」來形容這次的角色：「現在很多女性也有這種感覺，好像強咬著牙在生活。為了生活，要遷就各方，被一種不能說出來的力量所束縛，心裡的壓抑很深。」

當談及角色的女性特質時，舒淇也透露演技難處：「我要思考她如何笑著面對生活，因為仔細想想，這角色其實過得也不差，有1個愛她的老公，本身已經有個可愛的女兒，婆婆對她也不差，那她還在糾結什麼？對吧？所以這特別需要你去找那個點，找那個方向，角色怎樣把自己給喚醒，這個過程很觸動我的心。」

值得一提的是，多年來舒淇一直受紫外線過敏困擾，嚴重時甚至無法上妝，讓她不得不暫停工作好好讓皮膚休養。因此，她在拍戲時總是厚厚地塗上防曬，保護肌膚免受刺激。也因此當得知在《尋她》中要扮演農婦時，她坦言：「剛開始其實有點遲疑，包括我對紫外線過敏，而這個戲有很多外景戲份，需要在甘蔗林長時間拍攝。」

然而，在看過導演的短片作品後，她立刻被吸引：「透過這位年輕導演的視角拍出來，會是怎樣的呈現呢？」最終決定進一步挑戰自我。拍攝過程中，舒淇更幽默分享與導演常因為對角色理念不同而「每天都在生氣」：「我和導演很多時候都在『拉鋸』，都被導演『氣』，比如有些表演我希望能夠有層次遞進，但導演希望我一步到位，這些碰撞也非常有新意，這也是我最初希望和年輕導演合作的原因。」她也讚賞導演充滿活力，將農村世界描繪得既魔幻又充滿生命力。