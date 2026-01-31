



舒淇罕見發表千字文，以「我的張學友」為題，分享自己從遠遠仰望的資深迷妹，再到穿上婚紗近距離與偶像同框合作的珍貴追星夢旅程，雀躍真摯告白掀大批網友熱議共鳴。



首次紅磡 竟是看張學友《雪狼湖》

舒淇回憶少女時代就被張學友經典〈吻別〉和〈情書〉歌聲深深吸引，開頭就寫下「不知道網上還能不能找到我第一次見到他時那個又土又害羞的模樣」、「瘋迷到睡著時，也能在夢裏與他（張學友）相遇相識然後相戀一起談了三天戀愛」，罕見迷妹少女心大爆發，讓同樣有追星情懷的網友們超有感。

舒淇甜喊自己這樣成為張學友30多年的粉絲，憶起1997年剛到香港發展，經紀人文隽送給她的生日禮物，竟是帶她到紅磡看張學友主演的《雪狼湖》，首次踏上紅館欣賞的表演，沒想到就是偶像的音樂劇:「無法用言語形容 ，但對於那時的我來說 真的是此人生無憾了」、「看著台上的他唱著、笑著、怒吼、悲傷絕望著，演繹著角色裡深沉的情感，我超級感動」。

舒淇甜曬張學友同框舊照！千字文罕告白「婚紗追星夢」掀共鳴。圖片來源：FB@Shu Qi

舒淇生日 張學友驚喜現身

讓舒淇至今尤其難忘的是，《雪狼湖》演出結束，她被文雋帶往後台，張學友竟微笑走來向她說「妳等一下喔」，此時她腦中還在驚嘆「跟我說話的是張學友嗎？」，張學友隨後竟送她一朵玫瑰和一顆蘋果：「不知道妳生日，沒準備甚麼」，讓舒淇整個人定住傻掉幾乎當機狀態，就連最後如何回到酒店她都不記得了。隔天她在看到彼此合照後，還掛念自己有沒有表達自己對他的喜愛，感嘆自己為什麼載了那麼醜的眼鏡，但仍覺得那是「我跟我偶像第一張最可愛的人生印記」。

舒淇從迷妹蛻變「偶像螢幕眷侶」

舒淇同時透露，後來雖有機會長時間在香港拍戲，並且和張學友合作，但她始終保持距離:「因為於我來說，『偶像』只要遠遠的觀望，默默的祝福他便可」。再度讓舒淇意想不到的是，張學友後來竟邀請她拍攝演唱會影片，且對戲內容宛如她的兒時少女夢，當她穿上婚紗、聽著〈你的名字我的姓氏〉、望向就在對面張學友，好不容易忍住迷妹暈船情緒，用專業工作態勢壓下美夢成真澎湃心情：「抑著亂撞的小鹿，讓自己不至於因為太夢幻而失控」。

舒淇從張學友迷妹蛻變「偶像螢幕眷侶」，千字文罕告白「追星夢」掀共鳴。圖片來源：微博

舒淇接著興奮寫道，能跟小時候心心念念的偶像成為眷侶（只限螢幕），真的難以置信，舒淇對此有感而發，回看一路跌宕的演藝生涯，很感謝一路支持她的朋友與粉絲，也想對自已說：「往後的每個日子裡，記得要做好自己，好好努力，好好享受人生」，最後以歌迷身分，再次道出對張學友的喜愛：「期待有一天，我的智能AI機器人會突然收到他（張學友）的訊息，這樣我又能在他的歌聲中，再次譜出動人的旋律」。

舒淇這段真摯的「迷妹追星告白」，掀起大批網友共鳴, 貼文不到1天，近萬人按讚，紛紛甜刷：

好幸福的歌迷。

妳真厲害，還可以鎮定的說話和拍MV。

一個我的女神和我的男神的故事。

好感動，原來我跟舒淇偶像是同一個人。

張學友的這場廵廻演唱會我看了10場，羡慕了妳十次。

這是每個「張太太」的夢想，妳的喜悅我們深深感受到了，謝謝你分享給我們。

以為你的帳號被盜了（笑） 太幸福啦！謝謝分享。



