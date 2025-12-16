舒淇素顏化身農婦！挨轟形象不搭 「他等待10年」沒動搖：是唯一人選

記者王培驊／台北報導

舒淇素顏演繹母愛堅韌 《尋她》揭露社會壓力下的女性勇氣

由「金馬影后」舒淇主演並擔任出品人的全新力作《尋她》，即將在本週五（12/19）於台灣感動獻映。本片以新生兒離奇失蹤事件作為開端，展現母親在家庭與社會壓力下的掙扎，刻畫出女性在傳統束縛下尋回尊嚴的勇氣。年僅31歲的導演陳仕忠，以這部處女作展現嫻熟敘事與精緻影像，透過嶺南風情場景與細膩光影營造出獨特東方氛圍，也讓本片榮獲上海電影節金爵獎最佳藝術貢獻獎肯定。陳仕忠回憶，自己第一次看電影時，女主角就是舒淇；十年後首部長片與她合作，這份緣分讓人驚嘆：「我寫劇本時，腦中浮現的就是舒淇，她是唯一人選。」舒淇以素顏詮釋嶺南農婦，呈現母親在極端現實下的堅韌與情感掙扎。全片融合懸疑事件與地域文化，帶給觀眾深刻共鳴，無疑在華語影壇留下璀璨奪目的印記。

舒淇（右）與白客（左）在片中詮釋嶺南農村中的夫婦。（圖／采昌國際多媒體 提供）

31歲新導演首作轟動上海電影節 《尋她》刻畫女性尊嚴與掙扎

《尋她》以質樸又銳利的筆觸，描繪中國鄉村女性面對男尊女卑社會的困境。故事從一個新生兒在雨夜離奇失蹤開始，揭示母親在家庭與社會壓力下的掙扎，也映照出女性在父權社會中尋回尊嚴的勇氣。導演陳仕忠表示：「世上真正悲劇的地方，從來不是隱沒在黑暗之中，而是曝露在炙熱而濃密的陽光底下。罪惡與苦難，往往就在光天化日之下被揭露無遺。」他認為故事這起離奇失蹤事件，就像一道細膩的切口，用以探索女性的生存狀態，成為推進全片的懸念核心。

導演坦言自己寫劇本時，腦中浮現的就是舒淇，將她視為女主角唯一人選。（圖／采昌國際多媒體 提供）

本片透過嶺南風情場景與細膩光影，營造獨特的地域與時代氛圍。隨著女主角深入謎團，危機與利害關係層層升級，帶領觀眾感受緊張又真實的情感張力。影片不僅呈現母親的痛苦，也描繪女性如何在傳統束縛下找回自我尊嚴。導演坦言，創造「陳鳳娣」這個迷人角色，就是希望她的故事能為觀眾帶來共鳴與希望。尤其1994年出生的陳仕忠，首度執導長片就入選上海電影節競賽單元，最後更奪下金爵獎最佳藝術貢獻獎，以及微博電影之夜年度最受期待影片肯定，堪稱華語影壇的耀眼新星。



10年等待只為舒淇 《尋她》導演：誰說農村女性沒有美？

不僅如此，舒淇在《尋她》中以顛覆性表演塑造「陳鳳娣」這位足以成為經典的人物。她為角色放下過往亮麗形象，素顏出鏡、樸素造型、克制情感，展現農村婦女的堅韌與脆弱。她甚至親自學習農活、練習嶺南粵語，只為呈現角色生活的真實感。陳仕忠回憶，自己第一次看電影時，女主角就是《西遊∙降魔篇》的舒淇；十年後首部長片跟她合作，這份緣分令人驚嘆。他坦言寫劇本時，腦中一直浮現舒淇的臉，把她認定就是唯一人選：「有人質疑舒淇未曾演過農村角色，形象上完全不搭，但我從來沒有動搖過這個念頭，誰說農村女性就沒有美且有氣質的呢？」而舒淇將以細膩、真實的演出，讓觀眾感受母親在極端困境下的勇氣與堅韌，也為全片增添獨特魅力，呈現女性如何在傳統束縛下找回尊嚴的力量。

這部由「金馬影后」舒淇領銜主演，並親自擔任出品人的全新力作《尋她》，即將在本週五（12/19）於台灣感動獻映。本片劇情描述一處靜謐的嶺南蔗村，農婦陳鳳娣（舒淇飾演）與丈夫甘耀祖（白客飾演）正期盼著新生命降臨。某日，她與另一位孕婦林申（郎月婷飾演）同時在破舊的鄉村診所待產，命運卻在此交錯。一場突如其來的暴風雨，沖垮了圍籬，將兩個剛出生的女嬰捲入池塘，最終只有一個被救起。自此，鳳娣的女兒失蹤，她的世界從此支離破碎。在流言、懷疑與偏見的包圍下，她不信命運、不肯停步，獨自踏上尋女之路。然而那條通往真相的路途，將迫使她面對一個接著一個被埋藏的殘酷現實…。

