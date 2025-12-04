舒淇素顏扮醜演農婦 與新導演合作「每天都在生氣」

金馬影后舒淇領銜主演並親自擔任出品人的電影《尋她》，近日因其突破性的演出獲得外界盛讚，被譽為是她繼《刺客聶隱娘》後「最震撼的演出」。舒淇在片中徹底卸下明星光環，不僅以樸素面容、克制情緒入戲，更深入體驗農村生活、苦練嶺南粵語，化身為為了尋回失蹤新生女兒、毅然與整個村子對抗的嶺南農婦「陳鳳娣」。

《尋她》引領觀眾走進靜謐卻暗潮洶湧的嶺南蔗村，舒淇飾演的陳鳳娣在新生兒離奇失蹤後，踏上尋女之路，同時也走向一場與男權社會、封建傳統對峙的覺醒之路。

舒淇坦言，比起過往詮釋的都會女、知性女或俠女，這次「陳鳳娣」的生命厚度更沉、更重。她用「特別苦」來形容這次的角色：「現在很多女性也有這種感覺，好像強咬著牙在生活。為了生活，要遷就各方，被一種不能說出來的力量所束縛，心裡的壓抑很深。」

她透露演技難處在於尋找角色的「覺醒點」：「我要思考她如何笑著面對生活...她到底還在糾結什麼？對吧？所以這特別需要你去找那個點，找那個方向，角色怎樣把自己給喚醒，這個過程很觸動我的心。」

談到與年輕導演陳仕忠的合作，舒淇幽默分享兩人常常因為對角色理念不同而「每天都在生氣」：「我和導演很多時候都在『拉鋸』，都被導演『氣』，比如有些表演我希望能夠有層次遞進，但導演希望我一步到位，這些碰撞也非常有新意。」

儘管充滿火花，她仍讚賞導演充滿活力，將農村世界描繪得既魔幻又充滿生命力。她笑說，這次拍攝最讓她興奮的彩蛋就是：「這角色不需要減肥，這是我最開心的。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導