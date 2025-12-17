舒淇素顏當農婦遭質疑與形象不搭 導演等10年：從沒動搖過

舒淇是《尋她》導演心中女主角唯一人選。采昌國際多媒體提供



「金馬影后」舒淇主演並擔任出品人的《尋她》後天（12╱19）在台上映，她以素顏詮釋嶺南農婦，呈現母親在極端現實下的堅韌與情感掙扎，導演陳仕忠回憶第1次看的電影《西遊．降魔篇》，女主角就是的舒淇；10年後首部長片跟她合作，這份緣分令人驚嘆，坦言：「我寫劇本時，腦中浮現的就是舒淇，她是唯一人選。有人質疑舒淇未曾演過農村角色，形象上完全不搭，但我從來沒有動搖過這個念頭，誰說農村女性就沒有美且有氣質的呢？」

舒淇（右）與白客在《尋她》中詮釋嶺南農村中的夫婦。采昌國際多媒體提供

《尋她》以新生兒離奇失蹤事件作為開端，展現母親在家庭與社會壓力下的掙扎，刻畫出女性在傳統束縛下尋回尊嚴的勇氣，舒淇為塑造角色「陳鳳娣」，以素顏出鏡、樸素造型、克制情感，展現農村婦女的堅韌與脆弱，她也學習農活、練習嶺南粵語，只為呈現角色生活的真實感。

31歲導演陳仕忠以這部處女作展現嫻熟敘事與精緻影像，透過嶺南風情場景與細膩光影營造出獨特東方氛圍，榮獲上海電影節金爵獎最佳藝術貢獻獎肯定，他表示：「世上真正悲劇的地方，從來不是隱沒在黑暗之中，而是曝露在炙熱而濃密的陽光底下。罪惡與苦難，往往就在光天化日之下被揭露無遺。」認為這起離奇失蹤事件就像一道細膩的切口，用以探索女性的生存狀態，成為推進全片的懸念核心。

