舒淇結婚10年首揭不生子真相！昔備孕停工1年「一直都想要」
49歲女星舒淇近來從演員跳轉當導演，不僅登上威尼斯影展的國際舞台，還獲得釜山影展最佳導演獎，拿下人生首座導演獎。而她日前接受訪問，提到她與老公馮德倫結婚將邁入10年，兩人是否想過生育問題，舒淇則坦言沒有不想，是一直未能如願。
舒淇執導的電影《女孩》6日在香港正式上映，日前也接受香港女星鄭裕玲訪問，分享從出道到現在的心情，其中談及結婚生子的話題，她坦承從來沒想過要結婚，「這是我小時候的想法，我認為你無法預測與伴侶能夠長久，也許這一刻你們真心相愛，但不知道能否長久」，更不太相信「專一」的說法。
即使如此，她仍在2016年與馮德倫結婚，且兩人攜手至今將滿10周年，只是始終未有生孩子的消息，她則毫不猶豫回答：「一直都想要（小孩），一直未能如願。」其實舒淇過去否認想當頂客族，而是因為「從小被打到大」，擔心會複製上一代的教育方式，把痛苦延續到下一代，陷入「想生卻不敢生」的矛盾之中。
此外，舒淇也曾幻想抱著寶寶、聞著奶香的畫面，初期還為了備孕停工1年、萌生息影念頭，但多年來沒有完成願望，後來便帶著「隨緣」的心情，更引來粉絲留言表示，「夫妻基因太強了，寶寶一定超美」、「從小被打到大還能這麼正向，好心疼女神」、「希望她早日抱到奶香寶寶」、「舒淇講得太真實！完全是我心聲，想生卻不敢生」。
★《中時新聞網》關心您，拒絕家庭暴力，請撥打110、113。
