舒淇結婚9年沒喜訊 「認很想當媽」 自曝：曾1年停工備孕

藝人舒淇和馮德倫結婚9年，如今各自在演藝圈都有亮眼表現，但由於雙方一直都沒有新增家庭成員的喜訊，引發外界揣測。近日舒淇接受港星鄭裕玲訪問時，首度對懷孕問題做出回應，坦認：「一直都很想要。」

舒淇對於孩子一事，坦言：「不是不想要，一直都很想要，但一直未能如願」在和馮德倫結婚後，曾為了備孕停工一年來調養，但最後因健康因素沒有成功，隨後決定順其自然，不過如今年紀比較大，自然受孕機率也降低，並不在強求。

另外，被詢問到有人指出是馮德倫不想要孩子時候，舒淇則澄清：「他從來沒有說要當頂客族，也沒有逼我」，如今雙方對於沒有孩子已經取得共識，婚姻也並不會因此受到影響。

舒淇對於生育其實也有猶豫，主要因為原生家庭給她帶來了陰影，因此也會懷疑自己能不能當好母親，認同主持人鄭裕玲所說：：「不是每個人都適合做父母」，至今對於生育還是十分謹慎。



