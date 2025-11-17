舒淇結婚9年沒喜訊 「認很想當媽」 自曝：曾1年停工備孕
藝人舒淇和馮德倫結婚9年，如今各自在演藝圈都有亮眼表現，但由於雙方一直都沒有新增家庭成員的喜訊，引發外界揣測。近日舒淇接受港星鄭裕玲訪問時，首度對懷孕問題做出回應，坦認：「一直都很想要。」
舒淇對於孩子一事，坦言：「不是不想要，一直都很想要，但一直未能如願」在和馮德倫結婚後，曾為了備孕停工一年來調養，但最後因健康因素沒有成功，隨後決定順其自然，不過如今年紀比較大，自然受孕機率也降低，並不在強求。
另外，被詢問到有人指出是馮德倫不想要孩子時候，舒淇則澄清：「他從來沒有說要當頂客族，也沒有逼我」，如今雙方對於沒有孩子已經取得共識，婚姻也並不會因此受到影響。
舒淇對於生育其實也有猶豫，主要因為原生家庭給她帶來了陰影，因此也會懷疑自己能不能當好母親，認同主持人鄭裕玲所說：：「不是每個人都適合做父母」，至今對於生育還是十分謹慎。
【更多東森娛樂報導】
●拿前夫精子懷孕 女星宣布生了 開心直呼：老天給的禮物
●主唱遭「電動座椅架」擠壓搶救不治 樂團發訃文證實
●坤達慘了！閃兵「遭求刑2年8月」愛妻柯佳嬿突發聲
其他人也在看
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
館長遭毀滅式爆料「小DD逼小偉睡老婆」：我哭得像個孩子！館嫂反應曝光
網紅館長（陳之漢）遭3名元老級員工毀滅式爆料，除了金錢糾紛外，還將其私生活全掀上檯面，包括館長不舉，及逼迫高階主管小偉傳私密照助興，甚至2度要求他床戰館嫂。對此，館長同日晚間直播回應，反控對方斷章取義、恐嚇取財，同時曝光館嫂第一時間反應。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
常被拱跟安心亞在一起！阿Ken吐真心話認「太難了」 鬆口關鍵原因
47歲男星阿Ken（林暐恆）擁有流利的口條，除了主持節目、參與眾多戲劇演出之外，還斜槓導演身分，能力備受肯定。近日，阿Ken登上陶晶瑩的網路節目時，也被問到跟女星安心亞的感情話題，他鬆吐真心話表示「真的太難了」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光 專家傻眼：到底做人多差？
館長（陳之漢）昨（14）日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。對此，科技專家許美華表示，其實在正常情況下，兄弟圈是講求江湖道義的，好奇「館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
艾蜜莉布朗回憶19歲首次試鏡「被嚇壞」坦言人生因《穿著Prada的惡魔》而改變！
全球影迷引頸期盼的《穿著Prada的惡魔2》終於在相隔近20年後正式宣布推出續集，讓粉絲激動不已。片中飾演關鍵角色「艾蜜莉」的艾蜜莉布朗（Emily Blunt）近日接受《Elle》雜誌專訪時，也難掩興奮之情，直呼重返這部作品讓她格外感動，因為這部電影徹底改變了她的人生。訪談中更罕見回憶起19歲首次試鏡的慘烈經驗，坦言當年真的被導演的「特殊情境」嚇壞！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 10 小時前
塑料兄弟情！館長「被問1事」翻臉開噴汪小菲、蔡董 音檔曝光
網紅館長（陳之漢）近日遭到昔日戰友「大師兄」李慶元與成吉思汗高階主管小偉的毀滅式爆料，踢爆館長不僅介入人家感情，還性騷擾男員工，要小偉傳私密照、甚至暗示要「三人行」，其中一段錄音還可以聽到，館長大罵旺旺集團董事長蔡衍明以及中國商人汪小菲，影片曝光後隨即引發熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
大霈機師爸爸過世！求送制服到溫哥華 曾上《康熙來了》逗笑小S
【緯來新聞網】藝人大霈（李霈瑜）今（16日）於社群平台發文，透露父親李鐵英不幸辭世，消息令粉絲與演藝緯來新聞網 ・ 17 小時前
舒淇自爆「一直想生孩子但沒如願」！淚揭多年未育真相：是恐懼的延續
47歲的舒淇近日接受訪問時，再度提到生育話題。她說自己從小其實沒有特別嚮往婚姻，也不太相信「專一」，但「想不想要小孩」這題，她坦然回應：「一直都想，只是一直沒有如願。」她曾透露，外界以為她是選擇丁克，其實並非如此，而是因為原生家庭不幸福，「從小被打到大」，害怕自己會複製父母的教育方式，把痛苦延續到下一代。這種「想生卻不敢生」的矛盾，比「不想生」更真實，也讓不少女性感到共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
娛樂報報／郭鬼鬼勁裝長腿現身內湖 帥氣西裝男相伴身份成謎
9月13日晚間10點多，郭鬼鬼跟一名男子現身在台北市內湖區。郭鬼鬼一身勁裝，腳踏長靴搭配短裙秀出逆天長腿；而男子則是西裝配著口罩，雙方的外型看起來相當登對。兩人與友人打招呼後，一起並肩走到路邊，郭鬼鬼熟門熟路地坐進路邊一輛賓士轎車的副駕駛座，而身邊的男伴則負責...CTWANT ・ 4 小時前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 5 天前
安心亞意外肘擊翁倩玉！當場噴鼻血嚇哭：以為要退出演藝圈
安心亞意外肘擊翁倩玉！當場噴鼻血嚇哭：以為要退出演藝圈EBC東森娛樂 ・ 11 小時前
金雞最尷尬！《哪吒2》奪獎「沒人要出席」 陸網怒抱不平：不領也沒差
第38屆中國電影金雞獎15日晚間於福建廈門舉行，《哪吒之魔童鬧海》拿下最佳美術片，不過頒獎現場卻出現罕見畫面——導演沒到、製作團隊沒到、片方也沒到，台上無人領獎。頒獎嘉賓蘇有朋只得代表宣布，主創正全力投入下一部作品，獎座將由組委會日後寄送。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
9年婚姻超恩愛！何潤東、林姵希「不生小孩」維持兩人世界，把平凡日子過成詩
在分分合合頻傳的娛樂圈中，何潤東與妻子林姵希的低調婚姻，已悄悄走過九個年頭。兩人自2007年相戀至今長跑18年，2016年選在何潤東父母的結婚紀念日登記，至今仍維持「零緋聞、無子女」的伴侶模式，用最樸實的陪伴書寫愛情故事。姊妹淘 ・ 21 小時前
向太宣布改遺囑！破億家產不給兒子曝原因：沒人有資格躺平
66歲香港影視製片向太（陳嵐）與老公向華強育有2個兒子，其中大兒子向佐與兒媳郭碧婷擁有一對兒女，向太對媳婦、孫子女的疼愛也有目共睹。而擁有破億家產的她，日前突然宣布考慮修改遺囑，表示想把資產留給第3代，更霸氣喊：「沒有人有資格躺平。」中時新聞網 ・ 1 天前
新戲好坎坷／獨家！《女外科2》薛仕凌續神隱 直擊蔡淑臻熬過風雨賀殺青
蔡淑臻主演的劇集《村裡來了個暴走女外科》受歡迎，並讓她拿下金鐘獎最佳女主角大獎，為了籌備續集耗時3年，原本去年就要開拍，男主角人選卻彷彿中了魔咒，接二連三出事，就連最後定案的薛仕凌、幾乎是零負評男星，竟也因涉閃兵案神隱至今。即使波折不斷，續集仍拍攝完畢，日前終於迎來殺青酒。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
鄭麗文與柯文哲首度碰面！親口曝光藍白合重大進展
國民黨主席鄭麗文本月上任以來動向備受關注，包括與民眾黨之間在未來的競合關係如何也令人好奇。今（15）日民眾黨台北市議員張志豪舉行父親告別式，鄭麗文與民眾黨前主席柯文哲首度碰面。中天新聞網 ・ 1 天前
《我結》回憶殺！郭雪芙朝聖SJ演唱會 「希雪夫婦」再度合體
【緯來新聞網】南韓天團Super Junior在台北大巨蛋展開三天演唱會，首日演出驚喜亮點之一，莫過緯來新聞網 ・ 1 天前
向太突宣布改遺囑！破億家產「一毛都不給兒子」 高喊：沒人有資格躺平
向太陳嵐近日在直播中提到，正考慮調整遺囑內容，計畫將家族資產「直接留給第三代」，並跳過第二代子女向佐、向佑以及兒媳郭碧婷，強調這樣做是為了讓家族成員保持自立，不會因為坐擁龐大家產而選擇「躺平」。向太表示：「沒有任何人有資格躺平。既然要做到一視同仁，那就通通不給。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
60歲鞏俐頂銀髮亮相！戴51克拉寶石項鍊霸氣十足 網讚：老了照樣是女皇
60歲的鞏俐亮相北京卡地亞晚宴，以一頭自然銀髮和51.70克拉海藍寶石眼鏡蛇項鍊成為全場焦點。她大方展現歲月痕跡，氣場依舊強大，被許多網友讚為「優雅老去的代表」。姊妹淘 ・ 15 小時前