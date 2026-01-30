舒淇罕見少女心噴發千字文告白！對象不是馮德倫 穿婚紗成為偶像「眷侶」：快暈了

舒淇罕見發千字告白文。翻攝舒淇臉書

64歲的「歌神」張學友花了2年7個月舉辦324場「60+」世界巡迴演唱會，24日正式劃下句點，影后舒淇罕見在社群上發文超過1800字，抒發她對張學友的崇拜之情，透露自己當了30多年粉絲，很幸運能與偶像一起工作，全文噴發少女心，網友一度以為她被盜帳號。

舒淇罕見告白，對象卻不是老公馮德倫，發文第一句就喊：「我的張學友。」並透露對張學友的愛：「瘋迷到睡著時也能在夢裡與他相遇、相識，然後相戀，一起談了三天戀愛！夢裡啦、夢裡啦！醒來後一直被幸福感圍繞好幾天。」甚至自曝夢境內容，「與我的偶像坐沙發上嘻嘻哈哈看影片，在岸邊看日落，在綠油油的草地上走入禮堂，互許誓言相伴一生。」

舒淇（左）發文告白張學友。翻攝臉書

舒淇首次與偶像見面卻戴了醜眼鏡

舒淇並分享第一次與張學友見面，是1997年自己生日時，經紀人犒賞她去紅磡體育館看張學友演出的《雪狼湖》，甚至被帶到後台見到張學友「活生生的真人」。張學友臨時知道舒淇過生日，送上一朵玫瑰花和一顆蘋果。

舒淇形容：「之後我就像是被定住似的傻掉了，發生了什麼？我有沒有表達我對他的喜愛？ 有沒有跟他說他的那幾首歌是一直陪著我度過漫長的寂寞？就連最後怎麼回的酒店我都忘了。」隔天看到照片，讓她「恨不得找個洞鑽了。」因自己戴了很醜的眼鏡，還心想：「這樣會不會讓我偶像對我印象不深刻呢？」

張學友「60+巡迴演唱會香港終章」24日晚於香港紅館圓滿落幕，整個巡演累計有324場的驚人紀錄。環球音樂提供

合拍演場會影片穿婚紗圓夢

後來舒淇在香港拍戲，也不時會與張學友一起工作，但都不好意思與偶像攀談，只敢遠觀。有一天張學友竟找她拍攝演唱會影片，甚至與她的夢境類似，「當我穿著婚紗，耳邊聽著你的名字、我的姓氏，眼眶裡出現他的身影，看著他西裝筆挺站在我要走向的另一個端，含情的眼眸慢慢伸出的右手，準備著牽引我……」

舒淇直呼：「我覺得我都快暈了（我那時心裡的工作素質實在是高到連我自己都佩服）。所以專業的我壓抑著亂撞的小鹿，讓自己不至於因為太夢幻而情緒失控。」、「尤其還能跟我小時候心心念念偶像成為眷侶（只限螢幕），這實在是，哎唷喂呀，我你個天了個去了喔。」覺得自己是個「超無敵幸運的人」，也因此帶給她繼續前行的動力。



