舒淇考慮領養孩子「馮德倫爽快答應」 被問做人進度他這樣回

女星舒淇結婚至今將滿10年，但她與老公馮德倫始終未迎來自己的孩子，日前她才坦露其實一直都想生孩，只是目前未能如願。而老公馮德倫近日出席香港活動，被問及生子一事，他表示自己對舒淇的回答沒有疑問，更爽快接受領養孩子的想法。

馮德倫23日出席香港活動透露，自己是經過身邊同事口述，才得知舒淇受訪的內容，關於舒淇對孩子的憧憬，他坦言完全沒問題，「雖然現在的世界滿混亂，很多人都覺得不要生，但如果大家都這麼想，人類就會滅絕，我覺得應該盡點力」。

而舒淇曾提到不排斥領養，被問到領養問題，馮德倫爽快回應：「為什麼不接受？」但兩人是否有討論過相關話題，他直言：「她不需要跟我講，所有事都是她做主，她怎麼決定就怎麼來吧。」至於夫妻倆目前的「做人進度」，馮德倫巧妙轉移話題，「領養不用太費力」。

此外，舒淇首度執導的電影《女孩》在近期上映，同樣身為導演的馮德倫是否對老婆的能力有所質疑，馮德倫澄清：「當初我問劇本怎麼這麼薄，連台詞都沒有，這難道是完整劇本嗎？她說藝術片這種東西我看不懂，我怎麼會去質疑她呢？」面對票房不盡理想，馮德倫則樂觀說藝術片已經獲得國際影展肯定，其他就不必強求，「這個世界並不是所有事你都能贏」。

