舒淇自揭童年「躲衣櫃恐懼」 邱澤詮釋家暴父幽默喊：別討厭我！

舒淇首次自編自導劇情長片《女孩》就榮獲釜山影展「最佳導演獎」殊榮，電影將於31日在台搶先全亞洲上映。片商30日釋出最新幕後花絮〈女孩與男人篇〉，呈現幾場窒息情感對峙背後的創作與心境。

舒淇首次自編自導劇情長片《女孩》31日在台上映。（圖／甲上娛樂 提供）

《女孩》集結北影影帝邱澤、跨界女神9m88、潛力新秀白小櫻，以及金馬獎最年輕影后林品彤等實力派演員共同演出。舒淇透露，片中白小櫻「躲進衣櫃」橋段取材自她童年真實經驗，是她躲避爭吵的避風港。她回憶：「小孩子很天真，一心以為只要看不到就不會發生，但其實躲在衣櫃裡的五感會被放大，更加深恐懼感。」為讓白小櫻安全入戲，舒淇調整拍攝方式，採取象徵與留白呈現陰暗面。她表示：「我擔心她太投入角色會對她造成心理壓力，所以改用比較隱晦的方式拍攝，反而更有想像空間、更為恐怖。」

為了不讓白小櫻產生心理陰影，導演舒淇特別調整拍攝方式，用象徵手法呈現陰暗面。（圖／甲上娛樂 提供）

在《女孩》中飾演「男人」的邱澤，首映後成為觀眾又愛又恨的焦點。他詮釋在現實壓力與情感失控間掙扎的丈夫，壓抑且矛盾，與以往形象不同。邱澤在映後以幽默語氣表示：「希望你們看完不要討厭我！」他補充：「那個年代的男人，對在意的人或事往往不知道怎麼表達，會本能地用激烈的方式表達感受。其實不是不愛，而是不知道怎麼愛。」他坦言拍攝過程需要不斷調整心理狀態，讓自己陷入角色情緒：「有幾場戲拍完我都需要安靜一下，因為那個人的孤單與扭曲太真實了。」

邱澤在片中詮釋在現實壓力與情感失控間掙扎的丈夫，他坦言拍攝過程中必須不斷調整心理狀態，讓自己陷入情緒深淵。（圖／甲上娛樂 提供）

《女孩》在國際影壇掀起迴響，以細膩真摯的情感描繪女性成長與愛的掙扎，首映後口碑持續延燒。主創團隊引發圈內好友推薦，林心如表示：「那些沒說出口的委屈和勇氣都在電影裡。」徐若瑄回憶：「謝謝《女孩》讓我回味起和姊姊一起走路上學的日子。」楊祐寧寫道：「有時候真的很難用單一情感來表達愛，這裡面帶著怨、帶著傷、帶著不捨、帶著虧欠，帶著千言萬語卻又不發一語。」林柏宏盛讚：「導演把女性的忍與痛深深拍進心裡，好喜歡！每個角色都會活在觀眾心裡。」婁峻碩表示：「被故事的背景年代與演技深深吸引。」李沐直呼：「看完電影只想大口大口喘氣，女孩你們辛苦了！」

《女孩》劇情描述1988年基隆港在時代進化下煙塵蔽日，女孩林小麗（白小櫻飾）在迷惘中長大，渴望逃離黑暗，直到遇見無懼眼光、自在生活的李莉莉（林品彤 飾），她才第一次看見世界的色彩。然而，這份嚮往卻觸動了母親阿娟（9m88 飾）的過往創傷：當年，她也曾憧憬未來，卻被現實困住。女孩與女人，在交錯的命運中互相映照，像一面鏡子照出彼此的傷痛卻無能為力。《女孩》10月31日在台上映。

