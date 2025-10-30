舒淇自爆童年陰影！躲衣櫃橋段出自她真實經歷 邱澤演家暴父求：別討厭我

為了不讓白小櫻(右)產生心理陰影，《女孩》導演舒淇特別調整拍攝方式，用象徵手法呈現陰暗面。甲上娛樂提供

電影《女孩》探討女性成長與愛的掙扎，導演舒淇透露片中一場令人窒息的「躲進衣櫃」橋段，是取材自她童年時期的真實經驗。她回憶，童年時衣櫃是她躲避大人爭吵的避風港，一心以為「看不到就不會發生」，但其實躲在衣櫃裡五感會被放大，更加深恐懼感。

為了保護飾演「女孩」的白小櫻，舒淇特別調整拍攝方式，採取象徵與留白的手法呈現陰暗面，她表示：「我擔心她太投入角色會對她造成心理壓力，所以改用比較隱晦的方式拍攝，反而更有想像空間、更為恐怖。」

邱澤飾演「男人」：孤單與扭曲太真實

邱澤在片中詮釋在現實壓力與情感失控間掙扎的丈夫，壓抑又充滿矛盾的形象與以往溫柔深情形象截然不同，首映後成為觀眾又愛又恨的焦點人物。邱澤幽默地向觀眾喊話：「希望你們看完不要討厭我！」

他坦言，拍攝過程中必須不斷調整心理狀態，讓自己陷入角色的情緒深淵，直呼：「有幾場戲拍完我都需要安靜一下，因為那個人的孤單與扭曲太真實了。」他解釋，那個年代的男人往往不知道怎麼表達對在意的人事物，會本能地用激烈的方式表達感受，「其實不是不愛，而是不知道怎麼愛。」

眾星力挺：拍進心裡的忍與痛

《女孩》以細膩真摯的情感描繪在國際影壇掀起熱烈迴響，口碑持續延燒。林心如、徐若瑄、楊祐寧、林柏宏、婁峻碩等圈內好友集體力挺。林柏宏盛讚：「導演把女性的忍與痛深深拍進心裡，好喜歡！」李沐則直呼：「看完電影只想大口大口喘氣，女孩你們辛苦了！」

舒淇以導演身份勇敢揭開情感的脆弱與不堪，《女孩》不僅是女性的故事，更被譽為是一封寫給所有在愛裡受傷、卻依然努力長大的每一個人的信。為回饋影迷支持，電影上映首週（10/31-11/6）凡購票即可兌換導演簽名版A3特典海報，週末監製葉如芬、主演邱澤、9m88、白小櫻也將出席映後場次，與觀眾近距離互動。



