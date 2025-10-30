舒淇自爆童年陰影！躲衣櫃橋段出自她真實經歷 邱澤演家暴父求：別討厭我
電影《女孩》探討女性成長與愛的掙扎，導演舒淇透露片中一場令人窒息的「躲進衣櫃」橋段，是取材自她童年時期的真實經驗。她回憶，童年時衣櫃是她躲避大人爭吵的避風港，一心以為「看不到就不會發生」，但其實躲在衣櫃裡五感會被放大，更加深恐懼感。
為了保護飾演「女孩」的白小櫻，舒淇特別調整拍攝方式，採取象徵與留白的手法呈現陰暗面，她表示：「我擔心她太投入角色會對她造成心理壓力，所以改用比較隱晦的方式拍攝，反而更有想像空間、更為恐怖。」
邱澤飾演「男人」：孤單與扭曲太真實
邱澤在片中詮釋在現實壓力與情感失控間掙扎的丈夫，壓抑又充滿矛盾的形象與以往溫柔深情形象截然不同，首映後成為觀眾又愛又恨的焦點人物。邱澤幽默地向觀眾喊話：「希望你們看完不要討厭我！」
他坦言，拍攝過程中必須不斷調整心理狀態，讓自己陷入角色的情緒深淵，直呼：「有幾場戲拍完我都需要安靜一下，因為那個人的孤單與扭曲太真實了。」他解釋，那個年代的男人往往不知道怎麼表達對在意的人事物，會本能地用激烈的方式表達感受，「其實不是不愛，而是不知道怎麼愛。」
眾星力挺：拍進心裡的忍與痛
《女孩》以細膩真摯的情感描繪在國際影壇掀起熱烈迴響，口碑持續延燒。林心如、徐若瑄、楊祐寧、林柏宏、婁峻碩等圈內好友集體力挺。林柏宏盛讚：「導演把女性的忍與痛深深拍進心裡，好喜歡！」李沐則直呼：「看完電影只想大口大口喘氣，女孩你們辛苦了！」
舒淇以導演身份勇敢揭開情感的脆弱與不堪，《女孩》不僅是女性的故事，更被譽為是一封寫給所有在愛裡受傷、卻依然努力長大的每一個人的信。為回饋影迷支持，電影上映首週（10/31-11/6）凡購票即可兌換導演簽名版A3特典海報，週末監製葉如芬、主演邱澤、9m88、白小櫻也將出席映後場次，與觀眾近距離互動。
更多鏡報報導
范姜彥豐更像王子！網列「4條件」對比完勝 超狂家世背景曝光
擋不住邵雨薇致命誘惑！《人浮於愛》楊祐寧路邊車震 上演激情戲碼
坣娜真正死因曝光！罹患癌王「胰臟癌」拒聚會獨扛病痛 在丈夫身旁離世
其他人也在看
新店央北重劃區2層樓樣品屋大火 濃煙直竄燒毀500平方公尺
新北市新店央北重劃區一處建案樣品屋，今天上午11時許發生火警，消防局獲報後派遣大批警消趕赴救援，抵達時，2層樓的樣品屋已起火燃燒，消防人員隨即佈水線灌救，火勢於30分鐘左右撲滅，燃燒面積約500平方公尺，所幸沒有造成傷亡，起火原因仍有待調查。自由時報 ・ 21 小時前
原定明天開案！新店央北重劃區樣品屋大火「屋頂垮了」
新北市新店央北重劃區建案「華固譽誠」原定31日開案，今天樣品屋卻發生大火，「屋頂垮了」，經消防人員灌救後，已於中午12時36分撲滅，人員皆疏散幸無傷亡。太報 ・ 18 小時前
中央補助養豬產業鏈 業者籲調節解禁後豬肉供應量
（中央社30日綜合報導）全台禁宰禁運豬隻15天，衝擊產業，行政院會今天通過養豬產業鏈補助計畫，中南部養豬業者及豬肉攤商皆樂觀其成，但建議政府須規劃調節解禁後豬肉供應量，防止豬價崩盤。中央社 ・ 16 小時前
川習會場外 民眾憂韓國受兩大強國角力影響
（中央社記者廖禹揚釜山30日專電）美國總統川普、中國國家主席習近平今天在韓國釜山舉行雙邊會談，會場周圍住戶、旅客多少都受到維安升級影響，也有民眾擔憂兩大強國角力結果可能影響韓國。中央社 ・ 17 小時前
接見愛爾蘭跨黨派議員訪團 江啟臣盼攜手促雙邊交流
（中央社記者王承中台北30日電）立法院副院長江啟臣今天接見「愛爾蘭眾議院跨黨派國會議員第二團」，他表示，感謝愛爾蘭國會多次發言挺台，更感謝愛國友台小組的真摯友誼，他支持台灣與愛爾蘭在科技、教育、文化、經貿等各領域深化交流，盼兩國國會議員能攜手促進台愛雙邊交流。中央社 ・ 15 小時前
李遠現勘嘉義市史蹟資料館災損（3） (圖)
文化部長李遠（圖）30日赴嘉義市視察了解史蹟資料館災損情形，並表示會持續協助嘉義文化發展。中央社 ・ 14 小時前
新竹香山私幼爆虐童! 家長被拒門外 怒批園方態度傲慢
地方中心／黃兆康 新竹報導新竹市香山區一所幼兒園日前驚傳虐童事件，多名家長指控老師對幼童施暴，已有至少四名幼童驗傷並完成報案。不過，園方召開家長說明會，不僅沒通知受害幼童家長，還把他們擋在門外，引發現場家長怒吼抗議，痛批園方態度傲慢、市府態度也很消極，根本是「幫凶」。民視 ・ 16 小時前
川習會沒有提台灣 我方代表團：凸顯美方對台立場不變
川習會今天(30日)在南韓釜山落幕，美國總統川普(Donald Trump)強調沒有提到台灣。我方APEC(亞太經濟合作會議)代表團人士晚間分析，結果不僅與近期美方相關官員論述大致一樣，也與我方事前分析推測一致，由此來看，美方對台立場沒有改變，不會用台灣交換貿易協議。至於中方為何不提台灣，則是難以推測，或許是中方覺得提了會拿不到想要的條件，算一算反而划不來。 代表團人士指出，川普先前就提到「台灣就是台灣」，而美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)也說了不會談台灣，可以看見川普第二任政府上任以來，針對台灣議題的立場言行一致。 另一名代表團成員分析，此次川習會只有1小時40分，扣除雙方翻譯時間，實際討論時間相當有限，較過去兩人通話、會晤時間都比較少，且見面地點是釜山金海機場，也與過去正式會面有所差異。他認為，此次會面是由雙邊元首確認過去各階層討論的內容，做最後定案，因此相對也不會有意外出現。 這名成員表示，本次川習會聚焦經濟議題，而非政治，這也讓兩國元首有溝通互動平台，至於後續雙方互動怎麼維持，也要看雙方答應的事項是否確實執行、落實，這也牽動川普稱明年要訪問北京、習近平後訪華府等規劃能中央廣播電台 ・ 13 小時前
林業保育署攜手南澳部落 舉辦臺灣黑熊救傷演練
記者張正量／宜蘭報導 為強化人熊衝突應變與野生動物救援能量，林業及自然保育署宜蘭分署…中華日報 ・ 15 小時前
糗! 謝龍介質詢豬瘟防疫 錯把管碧玲當成劉世芳
政治中心／綜合報導兩位政壇女將真的這麼像嗎？國民黨立委謝龍介質詢豬瘟防疫，把海委會主委管碧玲誤認成是內政部長劉世芳，頻頻提到"馬太鞍堰塞湖"的事情，讓管碧玲笑到出框，謝龍介才發現不對，尷尬到不行。民視 ・ 1 天前
GOT7 榮宰收到「去世小狗肖像」 當場淚崩：不知道該怎麼走出來
GOT7 榮宰收到「去世小狗肖像」 當場淚崩：不知道該怎麼走出來娛樂星聞 ・ 9 小時前
彰化廚餘禁餵豬倒數？王惠美：朝不使用廚餘方向努力
非洲豬瘟議題備受各界關注，彰化多位縣議員在議會中針對禁止廚餘養豬及廚餘去化問題提出質詢，劉珊伶提出，彰化是否跟進禁用廚餘養豬，若未來禁用廚餘又該如何因應？縣長王惠美表示，田尾有設置堆肥場、也利用黑水虻去化廚餘，後續會朝不使用廚餘餵豬方向努力。中時新聞網 ・ 14 小時前
南應大美容系 致力「髮」揚光大
【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】南應大美容造型設計系為提昇教師專業知能與實務能力；加強學生髮藝技術及學習互傳媒 ・ 14 小時前
打造台中海線教育新亮點 鄭啟宏接任鹿陽國小首屆家長會長
【民眾網諸葛志一台中報導】台中市114學年度啟動招生的沙鹿區鹿陽國小，30日晚間在梧棲成都愛樂婚宴會館舉行創校 […]民眾日報 ・ 8 小時前
影/北市警摩鐵埋伏逮詐騙車手 一箭雙鵰抓通緝犯
台北市警方日前受理一起假檢警詐騙案，循線鎖定車手身分前往桃園某間摩鐵埋伏，嫌犯一現身即遭員警逮捕，同行友人涉詐騙案遭通緝身分也被查出，2人一起被抓移送法辦。中天新聞網 ・ 15 小時前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
粿粿疑出軌王子「范姜彥豐、江宏傑被拱交往」本人回應
男星范姜彥豐10月29日毀滅式爆料，妻子粿粿跟邱勝翊（王子）表面包裝成朋友，私下卻有一腿；對此粿粿駁斥，王子承認「超過朋友界線」。有網友許願范姜彥豐改跟江宏傑交往，竟驚喜釣出江宏傑回覆。中時新聞網 ・ 2 小時前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
爆王子粿粿美國團「還有一對沒爆」！天后闆妹再發聲：幾天後就有消息
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。網紅「天后闆妹」突然發文爆料「其實那群好友．還有一對沒有被爆……唉」，暗示偷吃風波還未結束，引起萬人留言議論，她再度發文表示「反正你們再等幾天就有消息了」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前