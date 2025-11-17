舒淇自爆「一直想生孩子但沒如願」！淚揭多年未育真相：是恐懼的延續
娛樂中心／綜合報導
47歲的舒淇近日接受訪問時，再度提到生育話題。她說自己從小其實沒有特別嚮往婚姻，也不太相信「專一」，但「想不想要小孩」這題，她坦然回應：「一直都想，只是一直沒有如願。」她曾透露，外界以為她是選擇丁克，其實並非如此，而是因為原生家庭不幸福，「從小被打到大」，害怕自己會複製父母的教育方式，把痛苦延續到下一代。這種「想生卻不敢生」的矛盾，比「不想生」更真實，也讓不少女性感到共鳴。
舒淇笑說自己一直幻想過把寶寶抱在懷裡、聞著奶香的畫面，連談到可能會手忙腳亂時，眼神裡都藏著期待。她早年甚至曾為準備懷孕調養身體、萌生息影念頭，只是多年來始終沒有如願，後來也只能對外以「隨緣」帶過。
她與馮德倫結婚多年未育，但舒淇反而形容兩人的相處像「兩個長不大的孩子在一起」，因為沒有生子壓力，關係更輕鬆自在，也打破「婚姻一定要靠孩子完整」的傳統想像。舒淇將許多女性私下的掙扎攤開在陽光下，她的坦誠讓這個敏感話題不再禁忌，也讓不少網友感到被理解，紛紛留言表示：「希望她早日如願，夫妻倆基因太強了」「舒淇講生小孩太真實！完全是我們會說的話」「喊話馮德倫快安排！但她隨緣的狀態好可愛」。
