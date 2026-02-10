舒淇華麗轉身當導演！《女孩》入圍香港金像獎2獎 成本屆最大黑馬

舒淇的《女孩》沒到金馬獎但報名香港金像獎，她個人包辦入圍「最佳導演」及「新晉導演」兩大獎項。(甲上提供)

第四十四屆香港電影金像獎提名名單於今（10日）正式公佈，今年入圍名單競爭激烈，麥浚龍執導的《風林火山》以12項提名領跑，成為本屆獲提名最多的作品；古天樂監製及主演的《尋秦記》則緊隨其後，獲得11項提名。

本屆焦點之一落在演而優則導的舒淇身上，她憑藉首部執導作品《女孩》一鳴驚人，同時入圍「最佳導演」及「新晉導演」兩大獎項，展現其在鏡頭後的才華。而在演員獎項方面，古天樂成為今屆「準影帝」的大熱門，分別憑《私家偵探》及《尋秦記》兩部電影雙料入圍「最佳男主角」，將與梁家輝《捕風追影》、張繼聰《金童》及陳家樂《像我這樣的愛情》角逐影帝寶座。

金城武主演的《風林火山》上映後反應兩極，仍獲評審青睞獲12項入圍。(龍祥提供)

古天樂影帝雙料入圍，嘔心打造的《尋秦記》也獲11項提名，可說三喜臨門。(華映提供)

​「最佳女主角」之爭同樣白熱化，章子怡憑《醬園弄·懸案》強勢入圍，迎戰《水餃皇后》的馬麗、《贖夢》的陳法拉、《像我這樣的愛情》的廖子妤以及新生代演員許恩怡。

章子怡離婚後主演的《醬園弄·懸案》把她成功送進影后之戰。(醬園弄·懸案微博)

拍攝完成延宕8年方上映的《風林火山》，雖然該片製作經年，但其強烈的風格化視覺效果深受評審青睞，亦橫掃攝影、美術、動作設計等多項技術大獎，成為今屆奪獎大熱。本屆頒獎典禮定於4月19日在香港文化中心舉行。

