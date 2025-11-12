舒淇處女作《女孩》再傳捷報 靈魂人物9m88深陷角色難自拔
金馬影后舒淇首次自編自導的劇情長片《女孩》，集結邱澤、9m88、白小櫻、林品彤等演員共同演出，電影近日再傳捷報，獲選為2025年新加坡國際影展開幕片，導演舒淇將率領主演9m88與白小櫻出席開幕活動，此外，《女孩》亦入圍印尼日惹亞洲影展主競賽與紅海國際電影節，持續以獨特的東方情感美學打動全球觀眾。
片中飾演靈魂角色「女人」、顛覆形象的9m88坦言，拍攝結束後仍無法抽離角色情緒：「我大概有1、2個月都對身邊的人不耐煩，連跟家人講話都變兇。」電影角色情感壓抑、長期在自我懷疑中掙扎，讓她拍完後依然陷在情緒漩渦。
9m88表示，《女孩》拍攝過程像1場自我療癒，「舒淇導演鼓勵我去感受情緒，結果我一不小心太投入，拍完之後很難放下。」她笑言最後是靠音樂與旅行才慢慢恢復心情。舒淇則大讚9m88：「展現出極為真誠的脆弱與力量。」認為她完成了從歌手轉戰演員的一大蛻變。
另《女孩》日前在香港舉行盛大首映，現場星光熠熠，導演舒淇的老公馮德倫驚喜現身力挺，男神鄭伊健也低調出席，馮德倫更幽默提問：「是不是因為你都沒有聽老公建議，電影才會得這麼多獎？」1句話笑翻全場。
