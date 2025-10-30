舒淇親揭童年創傷！「躲衣櫃」只為逃離家暴爸 親吐：以為看不到就沒事

記者王培驊／台北報導

為了不讓白小櫻(右)產生心理陰影，《女孩》導演舒淇特別調整拍攝方式，用象徵手法呈現陰暗面。（圖／甲上娛樂提供）

榮獲釜山影展「最佳導演獎」、由舒淇首次自編自導的劇情長片《女孩》，集結北影影帝邱澤、跨界女神9m88、潛力新秀白小櫻，以及金馬獎最年輕影后林品彤等實力派演員共同演出，將於明天10月31日在台搶先全亞洲上映。《女孩》在正式上映前搶先舉辦影人見面場，引發熱烈討論，今(10/30)電影釋出最新幕後花絮〈女孩與男人篇〉，揭開劇中幾場令人窒息的情感對峙背後，導演與演員們的真實心境與創作過程。

白小櫻在《女孩》中飾演個性壓抑的「小麗」，直呼衣櫃裡的戲份最難拍。（圖／甲上娛樂提供）

舒淇透露，片中白小櫻「躲進衣櫃」的橋段取材自她童年時期真實經驗，那是她在躲避爭吵的避風港，她回憶：「小孩子很天真，一心以為只要看不到就不會發生，但其實躲在衣櫃裡的五感會被放大，更加深恐懼感。」為了讓白小櫻能安全進入角色，舒淇特別調整拍攝方式，採取象徵與留白的手法呈現陰暗面，舒淇表示：「我擔心她太投入角色會對她造成心理壓力，所以改用比較隱晦的方式拍攝，反而更有想像空間、更為恐怖。」

邱澤在《女孩》中詮釋在現實壓力與情感失控間掙扎的丈夫，他坦言拍攝過程中必須不斷調整心理狀態，讓自己陷入情緒深淵。（圖／甲上娛樂提供）

在《女孩》中飾演「男人」一角的邱澤，首映後成為觀眾又愛又恨的焦點人物。他詮釋在現實壓力與情感失控間不斷掙扎的丈夫，既壓抑又充滿矛盾，與以往溫柔深情形象截然不同。邱澤出席映後時也以幽默語氣緩解現場情緒：「希望你們看完不要討厭我！」他補充：「那個年代的男人，對在意的人或事往往不知道怎麼表達，會本能地用激烈的方式表達感受。其實不是不愛，而是不知道怎麼愛。」邱澤坦言，拍攝過程中他必須不斷調整心理狀態，讓自己陷入角色的情緒深淵：「有幾場戲拍完我都需要安靜一下，因為那個人的孤單與扭曲太真實了。」

在國際影壇掀起熱烈迴響的《女孩》，以細膩真摯的情感描繪女性成長與愛的掙扎，首映後口碑持續延燒，也因主創團隊的超高人氣，引發圈內好友集體力挺與真情推薦。林心如動容表示：「那些沒說出口的委屈和勇氣都在電影裡。」徐若瑄也回憶：「謝謝《女孩》讓我回味起和姊姊一起走路上學的日子。」楊祐寧感性寫道：「有時候真的很難用單一情感來表達愛，這裡面帶著怨、帶著傷、帶著不捨、帶著虧欠，帶著千言萬語卻又不發一語。」

林柏宏盛讚：「導演把女性的忍與痛深深拍進心裡，好喜歡！每個角色都會活在觀眾心裡。」婁峻碩則表示：「被故事的背景年代與演技深深吸引。」李沐看完直呼：「看完電影只想大口大口喘氣，女孩你們辛苦了！」影評人也給出高度肯定，大讚《女孩》「畫面豐富、後勁強烈」、「細膩之作值得進戲院用心觀賞。」不少淚流滿面的觀眾也紛紛留言：「謝謝導演拍出這麼細膩的痛與愛，讓人久久無法平靜。」舒淇以導演身份勇敢揭開情感的脆弱與不堪，《女孩》不只是女性的故事，更是一封寫給「人」的信：寫給那些在愛裡受傷、卻依然努力長大的每一個人。

為回饋影迷熱烈支持，《女孩》上映首週10/31-11/6凡購買電影票一張，即可兌換導演簽名版A3特典海報乙張，數量有限，送完為止。此外，監製葉如芬以及主演邱澤、9m88、白小櫻將於週末出席映後場次，與觀眾近距離互動，分享拍攝歷程與幕後故事，詳細場次資訊請鎖定甲上娛樂官方粉絲專頁及各大影城公告。此外，即日起至新東陽食品館門市、百貨專櫃購買任一指定商品，即可獲得《女孩》電影優惠券，數量有限，送完為止。

《女孩》劇情描述1988年基隆港在時代進化下煙塵蔽日，女孩林小麗（白小櫻 飾）在迷惘中長大，渴望逃離黑暗，直到遇見無懼眼光、自在生活的李莉莉（林品彤 飾），她才第一次看見世界的色彩。然而，這份嚮往卻觸動了母親阿娟（9m88 飾）的過往創傷：當年，她也曾憧憬未來，卻被現實困住。女孩與女人，在交錯的命運中互相映照，像一面鏡子照出彼此的傷痛卻無能為力。《女孩》由華文創股份有限公司製作，將於10月31日在台搶先全亞洲上映。

