舒淇親自揭童年躲衣櫃陰影 邱澤演壞爸爸拜託觀眾「不要討厭我」

邱澤在《女孩》中詮釋在現實壓力與情感失控間掙扎的丈夫。（圖／甲上）

由影后舒淇首次自編自導的劇情長片《女孩》即將上映。電影上映前釋出幕後花絮〈女孩與男人篇〉，揭開了劇中幾場令人窒息的情感對峙背後，導演與演員們的真實心境與創作過程。

導演舒淇透露，片中童星白小櫻「躲進衣櫃」的橋段，取材自她童年時期真實的經驗。那個衣櫃是她躲避爭吵的避風港。

她回憶：「小孩子很天真，一心以為只要看不到就不會發生，但其實躲在衣櫃裡的五感會被放大，更加深恐懼感。」為了保護白小櫻，舒淇特別調整拍攝方式，採取象徵與留白的手法呈現陰暗面，她表示：「我擔心她太投入角色會對她造成心理壓力，所以改用比較隱晦的方式拍攝，反而更有想像空間、更為恐怖。」

在《女孩》中飾演「男人」一角的影帝邱澤，在首映後成為觀眾又愛又恨的焦點人物。他詮釋在現實壓力與情感失控間不斷掙扎的丈夫、不負責任的爸爸，表現出極度的壓抑與矛盾，與以往溫柔深情的形象截然不同。

邱澤在映後幽默緩解現場氣氛：「希望你們看完不要討厭我！」他解釋，那個年代的男人對於在意的人或事「往往不知道怎麼表達，會本能地用激烈的方式表達感受。其實不是不愛，而是不知道怎麼愛。」

邱澤坦言，為了捕捉角色的孤單與扭曲，拍攝過程他必須不斷調整心理狀態，讓自己陷入角色的情緒深淵：「有幾場戲拍完我都需要安靜一下，因為那個人的孤單與扭曲太真實了。」這場景背後的真實心境揭露，讓觀眾對電影的期待值更高。