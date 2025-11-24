舒淇認想生孩子！「結婚10年仍無緣」馮德倫回應⋯一句話暖爆

記者林汝珊／台北報導

舒淇和馮德倫結婚多年沒有生小孩。（圖／翻攝自微博）

女星舒淇與老公馮德倫結婚即將滿 10 年，不過多年來始終未迎來自己的寶寶，日前舒淇才坦言一直很想生孩子。馮德倫近日出席香港活動時也被追問相關話題，他也做出回應，並力挺老婆。

馮德倫大力力挺舒淇。（圖／寰亞傳媒集團提供）

馮德倫表示，完全理解且支持舒淇：「現在的世界確實有點混亂，很多人選擇不要生，但如果大家都這樣，人類會滅絕。我覺得還是應該盡一點力。」被問到是否接受領養，他也爽快回應：「為什麼不接受？」至於兩人是否曾討論過相關議題，他溫柔表示：「她不需要跟我講，家裡所有事情都是她做主，她怎麼決定就怎麼來吧。」

廣告 廣告

舒淇日前受訪時曾形容兩人的相處就像「兩個長不大的孩子在一起」，因為沒有生子壓力，因此抱持隨緣態度，讓關係更輕鬆自在，也打破「婚姻一定要靠孩子完整」的傳統想像。

更多三立新聞網報導

AAA十週年登台！落地高雄「三立電視獨家」兩日盛典完整轉播

直擊／TWICE 9缺1彩瑛私下道歉子瑜「內幕曝光」驚喜宣布大巨蛋加場

直擊／子瑜哭了！「真的很想念大家」吐多年心聲 團員包圍擁抱安慰

直擊／女兒開唱！子瑜媽遭爆料「緊張到像嫁女兒」熱舞嗨跳應援全被拍

