舒淇追星30年美夢成真！千字文告白張學友「曾夢到披婚紗結婚」：我快暈了

舒淇1月30日在社群平台發表一篇千字長文，以「追星女孩」的角度，回顧自己當張學友粉絲30多年的心路歷程，從青春期的幻想，到成年後真的合作圓夢，字裡行間全是興奮與感謝，也讓外界看見她私下真實可愛的一面。

她在文中提到，從《吻別》、《情書》時期就開始喜歡張學友，年輕時甚至夢過兩人「相戀三天」，夢裡有沙灘日落、草地婚禮等畫面，醒來後還開心了好幾天。1997年剛到香港發展時，經紀人以生日禮物為名，帶她去看張學友主演的音樂劇《雪狼湖》，演出結束後她被帶到後台，張學友親自送上玫瑰和蘋果祝她生日快樂，但她因為太緊張、太激動，竟忘了說自己是多年粉絲，事後看到合照中「又土又害羞」的模樣，還懊惱了很久。

多年後，她意外有機會和偶像合作。張學友主動邀請她拍攝演唱會短片，劇情竟和她年少時的夢境相當相似。當她穿著婚紗走向西裝筆挺的張學友時，只能努力壓下緊張情緒維持專業，形容自己當下「快暈了」。之後張學友又透過陳奕迅邀她拍MV，她內心興奮到「小鹿直接衝進宇宙轉圈」，表面上卻裝作冷靜答應。

即使後來多次合作，舒淇仍保持這樣的分寸感，也多次形容自己是「超無敵幸運的人」。她在文中也提到張學友近況，對方剛完成為期2年7個月、共324場的「60+」巡演，還在舞台上劈出「一字馬」展現體能，讓她覺得既然偶像都還在努力著，自己當然也不能輸，展現粉絲的積極面貌。

