舒淇頂紫外線過敏素顏演農婦 《尋她》甘蔗林拍戲最開心的竟是「這件事」

舒淇卸下明星光環，在電影《尋她》中化身為了尋回失蹤新生女兒、毅然跟整個村子對抗的嶺南農婦「陳鳳娣」。她不僅素顏入鏡、深入農村生活、苦練嶺南粵語，只為讓角色在鏡頭前的每分每秒都真實可觸，還為此片擔任出品人。《尋她》在中國上映時，上檔3小時就遭下檔，被網友懷疑是題材敏感，如今在台灣將於12月19日上映。

《尋她》引領觀眾走進靜謐卻暗潮洶湧的嶺南蔗村，由舒淇詮釋的「陳鳳娣」一家，正在等待新生兒誕生。然而，她才剛臨盆，女兒便在雨夜裡離奇失蹤。失去孩子的痛，不僅打碎她對幸福的所有想像，也牽動她壓抑在心底許久的無聲反抗，讓她踏上尋女之路的同時，也走向一場與男權社會、封建傳統對峙的覺醒之路。

導演陳仕忠大讚舒淇在電影中的演出「超越了表演層面，是這部電影的靈魂」，外界更盛讚這是她繼《刺客聶隱娘》後的最震撼演出。舒淇在片中同時肩負母親、女兒、妻子等多重身份，在男尊女卑的農村社會中壓抑求全，再到一步步喚醒自我；那份苦於內心無法言說的掙扎與勇氣，讓她直言這次的演出「特別苦」。

為貼近這位堅韌的農村母親，舒淇完以樸素面容、克制情緒與細膩的微表情，捕捉農婦生命中最脆弱卻最硬氣的瞬間。她坦言「陳鳳娣」的生命厚度更沉、更重，也更貼近許多現代女性的現實，她形容這次角色：「現在很多女性也有這種感覺，好像強咬著牙在生活。為了生活，要遷就各方，被一種不能說出來的力量所束縛，心裡的壓抑很深。」

舒淇透露，她多年來一直受紫外線過敏困擾，嚴重時甚至無法上妝。因此，當她得知自己在《尋她》中要扮演農婦時，坦言起初心中有些猶豫：「剛開始其實有點遲疑，包括我對紫外線過敏，而這個戲有很多外景戲份，需要在甘蔗林長時間拍攝。」然而，在看過導演的短片作品後，她最終決定化身片中的陳鳳娣，進一步挑戰自我。

拍攝過程中，舒淇更幽默分享自己與導演，常常因為對角色理念不同而「每天都在生氣」：「我和導演很多時候都在『拉鋸』，都被導演『氣』。」她讚賞導演充滿活力，將農村世界描繪得既魔幻又充滿生命力。而她自己則笑說，這次拍攝最讓她興奮的地方就是：「這角色不需要減肥，這是我最開心的。」



