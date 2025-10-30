舒淇首當導演曝童年陰影 躲衣櫃遠離家暴父取自真實經驗

為了不讓白小櫻（右）產生心理陰影，導演舒淇特別調整拍攝方式，用象徵手法呈現陰暗面。（甲上娛樂提供）

舒淇首次自編自導的劇情長片《女孩》，以細膩真摯的情感描繪女性成長與愛的掙扎，集結北影影帝邱澤、跨界女神9m88、潛力新秀白小櫻，以及金馬獎最年輕影后林品彤等實力派演員共同演出，邱澤飾演家暴父「男人」一角，出席映後時也以幽默語氣緩解現場情緒：「希望你們看完不要討厭我！」

邱澤詮釋在現實壓力與情感失控間不斷掙扎的丈夫，既壓抑又充滿矛盾，與以往溫柔深情形象截然不同，他補充：「那個年代的男人，對在意的人或事往往不知道怎麼表達，會本能地用激烈的方式表達感受。其實不是不愛，而是不知道怎麼愛。」並坦言，拍攝過程中他必須不斷調整心理狀態，讓自己陷入角色的情緒深淵：「有幾場戲拍完我都需要安靜一下，因為那個人的孤單與扭曲太真實了。」

廣告 廣告

最新釋出的幕後花絮〈女孩與男人篇〉，揭開片中幾場令人窒息的情感對峙背後的真實心境與創作過程。舒淇透露，白小櫻「躲進衣櫃」的橋段取材自她童年時期真實經驗，那是她在躲避爭吵的避風港，「小孩子很天真，一心以為只要看不到就不會發生，但其實躲在衣櫃裡的五感會被放大，更加深恐懼感。」為了讓白小櫻能安全進入角色，舒淇特別調整拍攝方式，採取象徵與留白的手法呈現陰暗面，「我擔心她太投入角色會對她造成心理壓力，所以改用比較隱晦的方式拍攝，反而更有想像空間、更為恐怖。」

邱澤在片中飾演一位在現實壓力與情感失控間不斷掙扎的丈夫。（甲上娛樂提供）

《女孩》上映首週10月31日至11月6日凡購買電影票一張，即可兌換導演簽名版A3特典海報乙張，數量有限，送完為止。此外，監製葉如芬以及主演邱澤、9m88、白小櫻將於週末出席映後場次，與觀眾近距離互動，分享拍攝歷程與幕後故事，詳細場次資訊請鎖定甲上娛樂官方粉絲專頁及各大影城公告。

★《中時新聞網》關心您，拒絕家庭暴力，請撥打110、113。

更多中時新聞網報導

剖腹產後易併發肺栓塞恐致命

油條兄弟提醒陪伴父母 掌上明珠拍片揚孝

走過重建路 視障清大生接住視損幼兒