舒淇首部執導《女孩》醫願診所×北醫包場 動人連結致敬醫護英雄
【警政時報 司徒／臺北報導】為慰勞醫療團隊的辛勞，醫願診所院長葉曙慶特別包下舒淇導演首部作品《女孩》專場，邀請臺北醫學大學與醫願診所全體同仁一同觀影。現場眾星雲集，舒淇、邱澤、9m88、柴智屏、黃大煒、蔡康永、郭台強、郭彥甫等名人也現身共襄盛舉，氣氛溫馨又感動。
這部由國際影星舒淇首次執導的電影，以細膩的女性視角刻畫成長、勇氣與自我理解的旅程，呼應了醫療現場無數「女孩」們的身影——她們在壓力中仍保持溫柔、在挑戰裡展現堅韌。
葉曙慶院長表示：「醫療工作不只是專業，更是一種情感與人性的付出。希望透過這次包場活動，讓夥伴們能暫時放下白袍的重量，從電影中重新感受被理解與被療癒的力量。」
醫願診所長期重視醫療團隊關懷與員工身心健康，除了致力於提供專業醫療服務外，更以行動實踐「有溫度的醫療環境」。此次選映《女孩》，不僅是對所有醫護夥伴的感謝與致敬，也向每一位在生活中勇敢面對挑戰、依然溫柔以待世界的「女孩」致敬。
《女孩》作為舒淇首部執導電影，以真摯情感與細膩影像觸動人心，引發觀眾熱烈共鳴。醫願診所也期盼透過這場觀影體驗，讓同仁獲得一場「心的淨化」與「願的延伸」，延續診所「醫心守護、健康如願」的品牌精神。
更多警政時報報導
【獨家】高雄IKEA餐廳爆持刀恐嚇驚魂 女子放影片被提醒竟惹怒同桌男 警方火速制止逮人
【獨家】【新北校園霸凌爭議】三峽安溪國中女學生遭同學毆傷瘀青!! 家長怒控劣師失職還附和共笑
其他人也在看
童年曾躲衣櫃逃避爭吵 舒淇「女孩」源自真實經驗
（中央社記者王心妤台北30日電）舒淇改編自身童年故事的電影「女孩」今天釋出新的幕後花絮，舒淇表示，片中白小櫻躲進衣櫃的橋段是她童年真實經驗，但擔心白小櫻太投入角色會有壓力，所以改用隱晦方式呈現。中央社 ・ 16 小時前
舒淇《女孩》釋最新幕後花絮〈女孩與男人篇〉
記者王丹荷／綜合報導 榮獲釜山影展「最佳導演獎」、舒淇首次自編自導的劇情長片《女孩》，集結北影影帝邱澤、9m88、白小櫻以及金馬獎最年輕影后林品彤等共同演出，青年日報 ・ 1 天前
舒淇自揭童年「躲衣櫃恐懼」 邱澤詮釋家暴父幽默喊：別討厭我！
舒淇首次自編自導劇情長片《女孩》就榮獲釜山影展「最佳導演獎」殊榮。電影將於31日在台搶先全亞洲上映。片商30日釋出最新幕後花絮〈女孩與男人篇〉，呈現幾場窒息情感對峙背後的創作與心境。中天新聞網 ・ 16 小時前
協商達共識！馬太鞍堰塞湖災後條例「明日三讀」 總經費上調至300億
花蓮馬太鞍溪發生溢流，重創光復鄉。為此，立法院國民黨團總召傅崐萁等人提出「樺加沙暨馬太鞍堰塞湖災害重建特別條例」草案，立法院長韓國瑜今（30日）召集朝野協商，最後各黨團達共識，將於明（31日）院會列入討論事項，於施政質詢前處理並完成三讀，且不再提出復議。國民黨團也表示，感謝各政黨本著對災民的同理心，同意將總經費上調到300億元，災後重建將於116年3月31日完成。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
苗栗縣危老推動師授證 鍾東錦期許共創美好家園
苗栗縣政府積極推動的危險老舊住宅重建工作，與台北市為全國唯二推行危老推動師制度的縣市，30日縣長鍾東錦頒發43名危老重建推動師證書，將進一步強化專業輔導，協助各鄉鎮推動危老住宅重建案，提高居住空間與品質，縣府將持續推動危老重建相關政策，攜手打造幸福苗栗。苗栗縣自108年推動危老重建推動師制度，已培訓119名專業推動師，迄今共受理79件危老重建案、核准65件，重建前居住空間僅有7,354坪，重建後提升至58,708坪，平均成長約7.9倍。65件核准案中，頭份市21件、苗栗市20件、竹南鎮14件、公館鄉4件、三義鄉及苑裡鎮各2件、後龍鎮及頭屋鄉各1件，其中47件由推動師輔導，佔比高達67%，據統計，經推動師協助的案件平均核准天數為104天，較未協助案件的132天縮短28天，提升效率21.22%。30日舉辦危老重建推動師授證典禮，由縣長鍾東錦頒發證書，象徵對新推動師的肯定以外，更是對苗栗縣未來居住安全與城市發展的承諾。工商處長詹彩蘋說明，今年培訓50人中有43人合格通過，後續擬建立危老推動平台，媒合需要協助的案例，讓更多社區參與危老重建，將苗栗打造成為幸福城市。會中，危老培訓講習講師張集毓簡台灣好新聞 ・ 8 小時前
假冒「SWAG」街訪！18禁訪問性侵2正妹 色男拍片敲詐慘了
24歲郭姓男子在台北市中山區、大同區等地，假冒成人平台SWAG街訪特派員搭訕正妹，並以高額獎金為由，誘使多名女子接受18禁訪問。其中2名女子被郭男猥褻、性侵還拍下影片，郭男事後還以曝光影片要脅、勒索被害人。2名女子報警後，警方將郭男逮捕，士林地院依詐欺得利、恐嚇取財等4罪，合併判處3年6月徒刑，可上訴。太報 ・ 1 天前
舒淇親揭童年創傷！「躲衣櫃」只為逃離家暴爸 親吐：以為看不到就沒事
榮獲釜山影展「最佳導演獎」、由舒淇首次自編自導的劇情長片《女孩》，集結北影影帝邱澤、跨界女神9m88、潛力新秀白小櫻，以及金馬獎最年輕影后林品彤等實力派演員共同演出，將於明天10月31日在台搶先全亞洲上映。舒淇透露，片中白小櫻「躲進衣櫃」的橋段取材自她童年時期真實經驗。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
前藍委川習會前操作「疑美棄台論」 民進黨：中國認知作戰不攻自破
美國總統川普與中國國家領導人習近平今天（30日）上午在南韓舉行「川習會」，同時網路上出現許多疑美棄台言論，前立委吳斯懷也發文質疑此事。對此，民進黨中國部主任吳峻鋕分析，所有質疑美國棄台的言論都來自中國的認知作戰帶風向，川普本人都已清楚說明沒有討論台灣議題，因此各種有關台灣會被出賣的風向都被證實是錯誤判斷，不攻自破。鏡報 ・ 16 小時前
華新：11月不銹鋼盤元價全維持平盤
華新麗華30日宣布，11月不銹鋼盤元價格全維持平盤，其中300系不銹鋼盤價也終止連續五個月上漲。中時財經即時 ・ 14 小時前
勘驗結束！黃景茂再稱「明知違法」筆錄不實 柯文哲：司法變政治工具
民眾黨前主席柯文哲京華城案今（30）日再開庭，傳喚台北市議員應曉薇顧問吳順民作證，柯文哲、應曉薇、威京集團主席沈慶京等被告出庭進行詰問，下午則將勘驗檢察官林俊言偵訊前北市都發局長黃景茂偵訊錄音錄影。中天新聞網 ・ 16 小時前
台師大校長遴選 宋曜廷當選預計115年2/22就任
（中央社記者許秩維台北30日電）台灣師範大學第15任校長遴選委員會今天召開第5次會議，經投票表決，由現任台師大副校長宋曜廷當選，校方將報請教育部聘任，新任校長預計明年2月22日就任。中央社 ・ 16 小時前
彭正就在旁邊！郭婷筠心臟劇痛送急診 最新現況曝光
郭婷筠上週演出時突然心臟劇痛送急診，把當時在旁的老公彭正嚇壞了，夫妻倆今天合體受訪，同門的賴慧如一度坐在兩人中間，最後尷尬起身讓座。郭婷筠受訪報平安，透露身體已經沒有大礙，更放閃稱：「我（出院）一回到家，（彭正）泡腳機準備好，真的好感動。」自由時報 ・ 15 小時前
永康砲校遷建關廟，北台南科技產業新門戶啟動
駐守台南永康長達73年的陸軍砲兵學校正式遷往關廟湯山營區，原址即將展開都市更新與產業開發計畫。台南市政府指出，「永康創意設計園區」區段徵收與開發工程將打造科技研發、生活服務及綠地公園等多元功能，預計118年底完工，為北台南帶來新的經濟與生活機能。住展房屋網 ・ 16 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 18 小時前
譚敦慈曝親戚20多歲就大腸癌「愛吃1食物」她絕不碰 醫：1級致癌物很多人天天吃！
大腸癌不再是中老年人的專利！台灣每年新增1.7萬名患者，年齡層更有明顯下降的趨勢。有「無毒教母」之稱的長庚醫院資深護理師譚敦慈就分享，自己一位表妹婿，20多歲時就確診大腸癌。他的日常飲食除了重油重鹹，健康2.0 ・ 1 小時前
范姜彥豐早想在金鐘獎爆料？ 傳因「粿粿苦勸」心軟收手
男星范姜彥豐於29日公開指控其妻子粿粿與好友王子（邱勝翊）有不倫戀情，並表示手中掌握證據，計畫採取法律行動，引發關注。隨後又有消息傳出，范姜彥豐本來打算在金鐘獎那天爆料此事，由於粿粿苦勸才沒有提前爆料。中天新聞網 ・ 1 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
鄭麗文黨務布局2／鄭麗文點名他接總召 藍委心驚：不知要走回哪條中國路
國民黨新任主席鄭麗文持續布局黨務人事，並延攬藍委擔任黨中央要職，像是吳宗憲掌文傳會，鎖定牛煦庭擔任發言人，朝內造化政黨邁進。本刊掌握，鄭也曾探詢立法院黨團總召有無其他合適人選，惟鄭親中的兩岸路線，觸動黨內敏感神經，尤其掀起第一線民代焦慮，鄭未來與黨團如何互動，也成為黨內關注焦點。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前
坣娜胰臟癌逝！研究揭「1物」超毒：大增罹癌風險
歌手坣娜於16日因胰臟癌病逝，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲。醫師錢政弘表示，一般提到胰臟癌，會先想到糖尿病，但一篇針對成年女性得胰臟癌的研究發現，有抽菸者的罹癌風險多1.5倍。兒童時期曾吸二手菸者多1.47倍；有抽菸且在生活中吸二手菸者多1.68倍；有抽菸且在兒童時期吸二手菸的人更多出2.8倍，相當驚人。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前