舒淇首部執導《女孩》 醫願診所×北醫包場 動人連結致敬醫護英雄

金馬影后舒淇華麗轉身，首部自編自導電影《女孩》不僅橫掃國際三大影展，更在第30屆釜山國際影展一舉奪下影壇重量級的「最佳導演獎」。

【記者張嘉誠／綜合報導】

為慰勞醫療團隊的辛勞，醫願診所院長葉曙慶特別包下舒淇導演首部作品《女孩》專場，邀請臺北醫學大學與醫願診所全體同仁一同觀影。現場眾星雲集，舒淇、邱澤、9m88、柴智屏、黃大煒、蔡康永、郭台強、郭彥甫等名人現身共襄盛舉，氣氛溫馨又感動。

這部由國際影星舒淇首次執導的電影，以細膩的女性視角刻畫成長、勇氣與自我理解的旅程，呼應了醫療現場無數「女孩」們的身影——她們在壓力中仍保持溫柔、在挑戰裡展現堅韌。

圖▲《女孩》溫暖首映—舒淇首部執導作品，醫願診所×北醫包場，影壇與醫界的動人連結致敬醫護英雄。（圖／醫願診所提供）

葉曙慶院長表示：「醫療工作不只是專業，更是一種情感與人性的付出。希望透過這次包場活動，讓夥伴們能暫時放下白袍的重量，從電影中重新感受被理解與被療癒的力量。」

醫願診所長期重視醫療團隊關懷與員工身心健康，除了致力於提供專業醫療服務外，更以行動實踐「有溫度的醫療環境」。此次選映《女孩》，不僅是對所有醫護夥伴的感謝與致敬，也向每一位在生活中勇敢面對挑戰、依然溫柔以待世界的「女孩」致敬。

《女孩》作為舒淇首部執導電影，以真摯情感與細膩影像觸動人心，引發觀眾熱烈共鳴。醫願診所也期盼透過這場觀影體驗，讓同仁獲得一場「心的淨化」與「願的延伸」，延續診所「醫心守護、健康如願」的品牌精神。