舒淇首部執導《女孩》 醫願診所×北醫包場 動人連結致敬醫護英雄
【記者張嘉誠／綜合報導】
為慰勞醫療團隊的辛勞，醫願診所院長葉曙慶特別包下舒淇導演首部作品《女孩》專場，邀請臺北醫學大學與醫願診所全體同仁一同觀影。現場眾星雲集，舒淇、邱澤、9m88、柴智屏、黃大煒、蔡康永、郭台強、郭彥甫等名人現身共襄盛舉，氣氛溫馨又感動。
這部由國際影星舒淇首次執導的電影，以細膩的女性視角刻畫成長、勇氣與自我理解的旅程，呼應了醫療現場無數「女孩」們的身影——她們在壓力中仍保持溫柔、在挑戰裡展現堅韌。
葉曙慶院長表示：「醫療工作不只是專業，更是一種情感與人性的付出。希望透過這次包場活動，讓夥伴們能暫時放下白袍的重量，從電影中重新感受被理解與被療癒的力量。」
醫願診所長期重視醫療團隊關懷與員工身心健康，除了致力於提供專業醫療服務外，更以行動實踐「有溫度的醫療環境」。此次選映《女孩》，不僅是對所有醫護夥伴的感謝與致敬，也向每一位在生活中勇敢面對挑戰、依然溫柔以待世界的「女孩」致敬。
《女孩》作為舒淇首部執導電影，以真摯情感與細膩影像觸動人心，引發觀眾熱烈共鳴。醫願診所也期盼透過這場觀影體驗，讓同仁獲得一場「心的淨化」與「願的延伸」，延續診所「醫心守護、健康如願」的品牌精神。
其他人也在看
舒淇《女孩》釋最新幕後花絮〈女孩與男人篇〉
記者王丹荷／綜合報導 榮獲釜山影展「最佳導演獎」、舒淇首次自編自導的劇情長片《女孩》，集結北影影帝邱澤、9m88、白小櫻以及金馬獎最年輕影后林品彤等共同演出，青年日報 ・ 1 天前
舒淇《女孩》VS《左撇子女孩》看起來！精彩新片《只為你遺憾》別錯過｜10/30新片快報
十月最後一週新片狂發！金馬影后舒淇演而優則導的《女孩》超級有美感，問鼎2025年的《左撇子女孩》也好可愛！兩部台片、兩位女孩的故事，都是台灣之光！本週新片還有《只為你遺憾》、《睡覺的笨蛋》、《新來的小朋友》和《珠寶師遺落在時光裡的愛》可供選擇，恐怖片迷請到《咒你》、《厄靈鎮》或《鬼聲泣3》做戲院探險！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 8 小時前
台北「伯朗咖啡館」科大概念店開幕：北歐設計語彙、7.5秒自取咖啡機，打造 Gen Z 都市客廳
近年來台灣的咖啡市場越來越多元，不論是手沖還是精品烘豆，各有風格，就連近年全球吹起的北歐咖啡風潮也能在台灣看見。成立於1998年的「伯朗咖啡」以罐裝咖啡起家，近年來拓展嘗試多種可能，打造了「伯朗咖啡館」，並沒有一味跟著市場變化，而是觀察台灣marie claire 美麗佳人 ・ 2 天前
舒淇首當導演曝童年陰影 躲衣櫃遠離家暴父取自真實經驗
舒淇首次自編自導的劇情長片《女孩》，以細膩真摯的情感描繪女性成長與愛的掙扎，集結北影影帝邱澤、跨界女神9m88、潛力新秀白小櫻，以及金馬獎最年輕影后林品彤等實力派演員共同演出，邱澤飾演家暴父「男人」一角，出席映後時也以幽默語氣緩解現場情緒：「希望你們看完不要討厭我！」中時新聞網 ・ 6 小時前
Rain再攻蛋 5種票價、開賣管道一次看
[NOWnews今日新聞]亞洲韓流天王Rain魅力無法擋，繼今年二月攜全新巡演《StillRaining》 首登高流引爆佳評熱潮後，在台粉殷切敲碗下竟奇蹟「喚雨」成功，讓Rain今（30）日...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
台積電收1505元創新天價 4檔千金股齊寫歷史新高
台北市 / 綜合報導 輝達GTC大會如火如荼的展開，加上近期宣布將入股Nokia，有望帶動手機產業的需求，激勵相關產業鏈今（29）日股價上揚，台積電盤中創下1515元的新天價，終場收在1505元，漲幅超過2%，千金股也表現不俗，其中穎崴亮燈漲停，奇鋐、群聯和貿聯-KY紛紛創下收盤新高，帶動台股開高走高，終場站上2萬8大關，以28,294.74點作收，上漲345點。晶片龍頭台積電，29日再度發威，資深分析師呂漢威說：「台積電兩奈米已經快要可以量產了，可能2027年就可以量產，現在剛好Nokia跟輝達要合作，是不是AI手機，真的要進入白熱化的競爭，這些零組件廠商，一定會先備料，所以市場上有更大的需求產生，所以我想29號帶動這些，相關的廠商，甚至千金股不斷的往上衝，沒到千金的也可能，要準備挑戰千金。」AI產業的漲勢，讓台股29日終於站上2萬8大關，收在28,294點，上漲345點，不過專家表示，傳產族群的表現，相比之下差強人意，顯現族群強弱不均，也提醒面對高檔，仍須留意風險。資深分析師呂漢威說：「當然還是該買，適度的風險控制，現在最大的風險就是，怕大家，人家叫裸空，它是裸多，就是甚麼都不管，乾脆就全部只壓股票，不用去做資產配置，不用去佈局，可是大家不要忘記，黃金忽然就跌了10%。」專家建議投資人，為了避免未來像今年四月一樣，發生關稅大戰的非系統風險，導致去槓桿化的行情，適度降低持有股票的價值，或是考慮美債等避險資產，適度控管風險，審慎布局。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
Rain驚喜宣布明年「攻蛋」開唱！時間地點、售票時間、票價座位一次看
生活中心／陳佳侖 台北報導亞洲韓流天王Rain魅力無法擋，繼今年二月攜全新巡演《Still Raining》 首登高流引爆佳評熱潮後，在台粉殷切敲碗下竟奇蹟「喚雨」成功，讓Rain今天(10/30) 無預警在社群上公布再次來台開唱喜訊，重磅宣布將於2026年1/17於台北小巨蛋舉辦【2026 RAIN CONCERT -TAPIEI 】台北安可場演唱會！民視 ・ 7 小時前
羅斯接掌中華男足兵符 曾執教尼泊爾男足、法蘭克福女足
中華男足在本月亞洲盃資格賽最終輪主場6比0不敵泰國後，總教練黃哲明宣布請辭，中華足協在10月23日進行選訓會議，最終由協...Go Goal 勁球網 ・ 7 小時前
視察廚餘掩埋場「欣慰」！ 卓揆當盧秀燕面：有別過去髒亂
中央今天(30號)下午連開了三場非洲豬瘟的記者會，行政院長卓榮泰更視察了台中的廚餘掩埋場，只見市長盧秀燕全程相陪。過程中，卓榮泰致詞也明講，台中疫調出亂，需要大家一起協力、共同完成，頗有壓制盧秀燕的味道。 #非洲豬瘟#卓榮泰#盧秀燕東森新聞影音 ・ 4 小時前
立院初審職安法 負責人職場霸凌最重罰100萬
（中央社記者郭建伸台北30日電）立法院衛環委員會今天初審通過職安法修正草案，明定職場霸凌定義、防治措施，以及雇主接獲申訴後採取措施；雇主接獲申訴後必須通報，若最高負責人經認定有職場霸凌行為，最高處新台幣100萬元罰鍰。中央社 ・ 6 小時前
中央補助養豬產業鏈 業者籲調節解禁後豬肉供應量
（中央社30日綜合報導）全台禁宰禁運豬隻15天，衝擊產業，行政院會今天通過養豬產業鏈補助計畫，中南部養豬業者及豬肉攤商皆樂觀其成，但建議政府須規劃調節解禁後豬肉供應量，防止豬價崩盤。中央社 ・ 6 小時前
中美將磋商能源協議 川普：中方同意啟動購美油氣程序
（中央社空軍一號專機上30日綜合外電報導）美國總統川普（Donald Trump）今天表示，華府與北京官員將會面，商討兩國間可能達成的「能源協議」，中國也同意將開始採購美國能源。中央社 ・ 7 小時前
翁章梁期望民雄航太園區加速開發 帶動無人機產業鏈
（中央社記者蔡智明嘉義縣30日電）中科院今天在嘉縣舉辦「民雄航太暨無人機產業園區發展規劃說明會」，說明園區發展構想，縣長翁章梁及民進黨立委陳冠廷出席會議，期望園區加速開發，帶動全國無人機產業鏈成長。中央社 ・ 5 小時前
禁運外地豬 宜縣再加7天
宜蘭縣議會第二十屆第六次大會於昨（三十）日上午揭幕，下午縣長施政總報告後，隨即進行非洲豬瘟專案報告，台灣出現首例本土非洲豬瘟確診病例，政府啟動防疫作戰，縣議會安排農業處報告非洲豬瘟因應措施，農業處表示，全國禁宰禁運到十一月六日，七日解禁後，宜蘭仍供應在地的豬隻為主，十一月十五日才會開放外縣市的毛豬，為避免毛豬跨縣移動增加風險，宜蘭縣政府在縣議會專案報告時宣布再加七天「禁運」外地豬政策。宜蘭縣是於廿九日決定「再延一周」，扣除周一、周二休市兩天，十一月十五日起才開放屠宰外縣市毛豬。農業處長李新泰表示，宜蘭平常的豬是不夠，每天需要近四○○頭豬，當中有二○○頭是宜蘭豬，其他都來自外縣市，全國因為禁宰禁運估計囤積約三十萬頭豬。中央自十月廿三日禁宰禁運至十一月六日，經統計縣內累計未屠 ...台灣新生報 ・ 3 小時前
頭城鎮公所招考清潔隊員1名 報名至11/7止
記者林坤瑋／宜蘭報導 頭城鎮公所三十日公布辦理今年第三次招考外勤清潔隊員一名，報考者…中華日報 ・ 7 小時前
睽違7年回歸台劇！何潤東為戲暴瘦6公斤 甜曝夫妻日常
台灣和新加坡合作的影集《夜半11點學校見》歷經3個月在台灣、新加坡兩地的拍攝，終於殺青了，主要演員何潤東一殺青就飛出去工作，來不及參加殺青酒，日前舉行的殺青酒上總導演江豐宏特別贈送吳念軒劇中的戲服，預祝他勇奪金鐘，雖然沒能如願，但吳念軒開心地說：「這是量身訂做的，花了不少錢，居然給了我。」三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
驚悚！美國狠母涉嫌殺孩 家中藏4名死嬰
驚悚！美國狠母涉嫌殺孩 家中藏4名死嬰EBC東森新聞 ・ 8 小時前
山下智久來台一天唱2場還不夠！驚喜宣布早上再加場創紀錄
日本男神山下智久將於11月15日在Legacy TERA舉行「山下智久TOMOHISA YAMASHITA 2025台北talk ＆ minilive」，這是他繼2011年5月之後，暌違5293天後，再度以個人身份來台舉辦專場，當天更將舉辦下午、晚上共2場，門票開賣後瞬間秒殺，主辦今（30日）也破天荒宣布追加「上午場」。中時新聞網 ・ 5 小時前
高雄新認定兩位無形文化資產保存者
[NOWnews今日新聞]高雄市政府今（2025）年經無形文化資產審議大會通過，新增登錄二項認定二位保存者，包含傳統工藝類「刺繡」項目，保存者為林全誠藝師，以及文化資產保存技術「布袋戲偶盔帽製作技術」...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
童年曾躲衣櫃逃避爭吵 舒淇「女孩」源自真實經驗
（中央社記者王心妤台北30日電）舒淇改編自身童年故事的電影「女孩」今天釋出新的幕後花絮，舒淇表示，片中白小櫻躲進衣櫃的橋段是她童年真實經驗，但擔心白小櫻太投入角色會有壓力，所以改用隱晦方式呈現。中央社 ・ 8 小時前