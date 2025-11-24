舒淇「停工1年」備孕未果考慮領養 馮德倫「1句話」被讚爆

舒淇曾停工一年備孕，馮德倫也力挺舒淇所有決定。資料照片、翻攝IG



女星舒淇近日宣傳導演的新片《女孩》，而近日傳出舒淇透露曾停工一年為備孕做調養，但最終仍沒有傳出好消息。對此，舒淇丈夫、香港男星馮德倫被問到這件事，他表示自己當時人在大陸拍攝，是回到香港後才從同事口中得知相關內容。馮德倫也透露，舒淇曾考慮領養，他更直言：「怎麼會不接受呢？所有事情都是她說了算。」

馮德倫談到生小孩，表示世界動盪很多人不願意生，他笑說如果大家都不生「人類會滅亡」，他認為有能力希望出一份力。馮德倫更透露舒淇曾考慮領養，他也持開放態度力挺：「怎麼會不接受呢？所有事情都是她說了算。」

舒淇日前受訪曾說2人相處就像「2個長不大孩子在一起」，沒有生子壓力抱持隨緣態度，因為這樣才讓婚姻關係更輕鬆自在，同時打破「婚姻一定要靠孩子完整」傳統觀念。

至於，到現在是否仍努力做人？馮德倫也幽默回應：「領養就不用那麼努力。」2人在2016年結婚，至今婚姻幸福美滿，事業上也各有精采表現。

舒淇首次執導的作品《女孩》，馮德倫也大讚作品非常成熟，形容她是具備深厚底蘊的「演員導演」。《女孩》是以舒淇的原生家庭為靈感，舒淇坦言執導時常看到哭：「因為他們的表演去觸動了我，雖然電影是以我自己原生家庭的東西為出發點，但實際上我的台詞都改到最後一刻，其實跟我自己本身都離了題了。」

